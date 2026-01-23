Spieler trauern dem alten Battle Pass in Diablo 4 hinterher, vermissen ausgerechnet das, was viele als hässlich empfanden

Spieler trauern dem alten Battle Pass in Diablo 4 hinterher, vermissen ausgerechnet das, was viele als hässlich empfanden

Der Battle Pass stand schon vor dem Release von Diablo 4 in der Kritik. Vor ein paar Seasons hat Blizzard das System überarbeitet und jetzt erinnern sich Spieler wieder daran, dass am alten System doch einiges besser war.

Was hat es mit dem Battle Pass auf sich?

Schon im Mai 2025 zeigten sich viele Spielerinnen und Spieler unzufrieden und forderten etwa auf Reddit das alte System zurück. Das neue Reliquiar sei designtechnisch wenig ansprechend, nehme das klassische Fortschrittsgefühl heraus und fühle sich insgesamt nicht gut an. Zusätzlich wird bis heute kritisiert, dass ein Großteil des Platinums, das man zuvor über den Battle Pass zurückverdienen konnte, gestrichen wurde.

Season 7 war damit die letzte Season mit dem alten Battle-Pass-System. Der kostenlose Pfad enthielt unter anderem Cosmetics – und genau daran erinnert nun eine Spielerin auf Reddit.

„Man konnte sich eine schöne Sammlung an Transmogs aufbauen“

Was vermissen die Spieler konkret? Obwohl die kostenlosen Cosmetics aus dem Battle Pass früher oft kritisiert wurden, sind sie heute genau das, was vielen fehlt. Vor allem in den ersten Seasons kamen die Skins nicht gut an – sie erinnerten viele eher an NPC-Rüstungen. Später hieß es dann, die bunten Skins würden nicht zu Diablo 4 passen und eher an Albion Online erinnern.

Jetzt schreibt SheWhoHates auf Reddit, es sei am Ende doch besser gewesen, jede Season ein neues Rüstungsset zu bekommen als gar keins – unabhängig davon, ob man sie mochte oder nicht. Auch Prestigious_Bus1573 stimmt zu und meint: „Diese Sets waren nicht perfekt. Aber mit der Zeit hat man sich eine schöne Sammlung an Transmogs aufgebaut.“

In Season 7 habe man zuletzt ein kostenloses, vollständiges Set bekommen. Das zeigt die Nutzerin in einem Beitrag:

Aber nicht nur die kostenlosen Rüstungssets werden von der Community vermisst. In den Kommentaren wünschen sich Spieler auch andere Belohnungen und Features aus dem alten Battle Pass zurück, darunter:

  • Emotes, die man auf dem Emote-Rad ausrüsten kann
  • Grabsteine, die beim Tod eines Charakters angezeigt werden
  • Cosmetics ohne viel „Schnickschnack“
  • Cosmetics, die ohne Bezahlung freigeschaltet werden können
  • das lineare Durchscrollen des Battle Passes

Als einzigen klaren Vorteil des neuen Reliquiar-Systems nennen ein paar Fans, dass sich Tokens in die nächste Season mitnehmen lassen. Doch auch hier gibt es Kritik: Der Nutzer steelsmiter weist im Reddit-Kommentar darauf hin, dass das Maximum bei 99 Tokens liegt.

Auch die kostenpflichtigen Skins im Shop von Diablo 4 stehen weiterhin regelmäßig in der Kritik. Mit Season 11 kam überraschend der Paladin als neue Klasse ins Spiel – inklusive eigener Skins. Zwar verkauft Blizzard auch für ihn teure Cosmetics, aber viele Fans sind sich einig: Gerade beim Paladin sieht das kostenlose Zeug deutlich schicker aus.

