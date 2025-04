Spieler befürchten, der neue Battle Pass in Diablo 4 sei eine versteckte Preiserhöhung, rechnen die Belohnungen durch

Blizzard ändert mit der kommenden Season 8, wie der Battle Pass in Diablo 4 funktioniert. Vor allem ungewollte Belohnungen sollen Spieler damit umgehen können. Jetzt rechnen einige aber durch und meinen: unterm Strich stecke einfach weniger drin. Stimmt das?

Das ändert sich am Battle Pass:

Blizzard führt das „Reliquiar“-System in Diablo 4 ein. Damit könnt ihr euch eure Belohnungen im Battle Pass aussuchen und nur noch das erspielen, was ihr wirklich wollt.

Über verschiedene Reliquiare habt ihr die Möglichkeit, unterschiedliche Bereiche freizuschalten – oder direkt alle zusammen mit dem Battle Pass wie gehabt. Kooperationen wie die mit Berserk sollen ebenfalls als Reliquiar kommen.

Das System kommt als Teil der Änderungen von Season 8 und bleibt dauerhaft im Spiel. Season 8 startet am 29. April 2025.

Was ist nun das Problem damit? Im offiziellen Blog hat Blizzard bereits die Reliquiare sowie einige der Belohnungen gezeigt. Dabei sind auch die Preise zu sehen. Kauft ihr die Reliquiare einzeln, zahlt ihr 500 Platin (grob 5 Euro) mehr als für den Battle Pass insgesamt, der alle Reliquiare enthält.

Aus den gezeigten Screenshots hat ein Spieler nun einen Vergleich zum alten Battle Pass gezogen (via Reddit). Er kommt auf deutlich weniger Cosmetics für den gleichen Preis:

Season 7 Season 8 3 Rüstungen (eine davon Variation) 2 Rüstungen 24 Waffen-Skins 10-14 Waffen-Skins 5 Emotes 0 Emotes 2 Portale 2 Portale 2 Mounts 2 Mounts 2 Mount-Rüstungen 3-4 Mount-Rüstungen kein Pet 1 Pet 38 Cosmetics insgesamt 20-25 Cosmetics insgesamt

Was allerdings auffällt, ist, dass die Platin-Belohnungen fast vollständig fehlen. Im alten Battle Pass konnte man sich 666 Platin zurück erspielen, im neuen nur noch 200 – die stecken dafür im kostenlosen Pfad. In der Theorie sei also jeder 5. Battle Pass komplett kostenlos.

Außerdem gäbe es die Schwingen als Rücken-Zierde nur noch, wenn man den teuren Deluxe-Battle-Pass für 2.800 Platin (rund 28 Euro) kaufe. Vorher ließen sich die Flügel erspielen.

„Super für Free-Spieler, schrecklich für Premium-User“

Die Daten basieren rein auf den gezeigten Screenshots und es ist noch nicht klar, ob hier wirklich alle Belohnungen in ihrer endgültigen Form zu sehen sind, oder ob sich da noch etwas ändert. In der aktuellen Form sei der neue Battle Pass aber schlicht genauso teuer für weniger Inhalt.

MeinMMO hat eine Anfrage an Blizzard gestellt bezüglich des Battle Pass. Eine Antwort steht noch aus.

In den Kommentaren zum Reddit-Post werfen die Spieler Blizzard vor, die Premium-Kunden auszunehmen. Wer zahlt, habe weniger davon – aber immerhin hätten die Spieler, die kostenlos spielen, jetzt bessere Belohnungen. Und sich aussuchen zu können, was man will, sei zumindest nützlich, wenn auch kein Trost.

Viele Nutzer auf Reddit weigern sich, nach 7 Seasons, in denen sie den Battle Pass gekauft haben, noch einmal zu investieren. Sie finden die Richtung nicht gut und die kostenpflichtigen Cosmetics seien nicht gut genug, als dass man dafür zahlen müsse. Der kostenlose Pfad reiche aus.

Im Moment befindet sich Diablo 4 ziemlich zwischen den Fronten. Mit der neuen Season und den Änderungen in der Zukunft probiert Blizzard etliche neue Dinge aus, die gerade bei Veteranen und Gewohnheits-Gamern oft nicht gut ankommen. Diablo wird oft kritisch diskutiert, aktuell aber stärker als sonst: Diablo 4 bringt eigentlich genau das, was Fans fordern, die meckern trotzdem: „Ihr findet doch immer was“