Blizzard ändert die Richtung bei Diablo 4, erklärt, wie man in der neuen Season nun mit übermächtigen Builds umgeht

Dämonen umnatzen und Zombies schnetzeln sind feste Bestandteile von Diablo 4. Es gehört zum Spiel, irgendwann lächerlich stark zu werden. Eigentlich erlaubt Blizzard das auch, in Zukunft aber nicht mehr so lange wie bisher. Die bisherige Philosophie scheint nicht mehr zu funktionieren.

Das war Blizzards Vorgehen bisher:

In den letzten Seasons von Diablo 4 gab es in jeder Season mindestens einen lächerlich starken Build. Mit dem Release des Spiritborn war etwa der Evade-Build „broken.“

Blizzards Plan bisher war, die Builds OP zu lassen und frühstens Mitte der Season zu nerfen – außer, sie beeinträchtigen die Performance. Spieler sollen Spaß mit ihren Builds haben, das stehe im Vordergrund.

Jetzt gibt es aber ein Umdenken: Die bisherige Methode habe dazu geführt, dass Wochen der Farm-Arbeit zur Mitte der Season zunichtegemacht werden. Mit Season 8 wird deswegen alles anders.

Was plant Blizzard nun? In einem Roundtable-Interview sprach der Lead Live Game Designer Colin Finer über die Änderungen am Balance-System von Diablo 4 (via gamesradar). Finer erklärt: Man wolle Nerfs und andere Balance-Anpassungen nun deutlich früher bringen.

Statt bis zur Mid-Season zu warten, kämen Nerfs schon in den ersten Tagen. Der Ansatz für die Zukunft sei:

Bereits in der ersten Woche oder so, früh in der Season, wenn wir sehen, dass etwas völlig overpowered ist und das Spiel kaputt macht, […] werden wir schnell handeln, sodass ihr nicht viel Zeit und Investment verschwendet. Wir ersticken das im Keim, bevor ihr Wochen über Wochen an einem Charakter baut. Colin Finer

Der aktuelle Ansatz habe die Zeit der Spieler nicht respektiert. Wenn man etwa in den Blutwellen-Totenbeschwörer investiert hätte, einen der stärksten Builds in Season 7, sei der mit der Mid-Season zerstört worden. Das wolle man nicht mehr.

Die Season 8 seht ihr hier im Trailer:

„Wollen die Power Fantasy befriedigender machen“

Ziel sei nun, laut Finer, dass Fine-Tuning im Vordergrund stehe, das „die Reise des Fortschritts lohnender mache und die Macht-Fantasie […] befriedigender.“

Machtvolle Builds seien noch immer wichtig und ein Teil von Diablo. Man solle sie aber nicht mehr direkt zu Beginn der Season erreichen können, indem man nur ein Item anlegt, sondern sich langsam dorthin steigern.

Die Betonung liegt hier allerdings auf dem Fine-Tuning. Schon zu Release hat Blizzard schnell reagiert und versucht, das Balancing in möglichst kurzen Intervallen anzupassen. Dabei ist es jedoch passiert, dass Klassen einfach „gelöscht“ wurden, zumindest im Empfinden der Spieler.

Mit der kommenden Season 8 soll die Änderung der Balancing-Philosophie dann eintreten. Die Season startet am 29. April 2025, bis dahin könnt ihr die aktuellen Builds noch spielen. Mit der neuen Season kommen dann neue Kräfte ins Spiel, die für mehr Abwechslung sorgen sollen: Diablo 4 Season 8: Alles zu Start, Ende und den Inhalten