Diablo-Chef sagt, Diablo 4 läuft noch für 10 Jahre und er weiß auch schon, wie

Das Gemecker an Diablo 4 und Blizzard generell ist schon seit Langem Usus in der Community. Auch, wenn Kritik häufig seitens Blizzard anerkannt wird, meckern Fans oft dennoch weiter und prophezeien den Untergang des Spiels. Selbst der ehemalige Blizzard-Chef geht darauf ein: Der Ex-Chef von Blizzard denkt, Diablo 4 sei in einem Teufelskreis gefangen, müsse alles anders machen, um es zu retten

Lediglich die Sache mit den Konsolen sei ein Problem. In den kommenden 10 Jahren könne man 3-4 neue Generationen erwarten, so eine Vorhersage aus der Diskussion (Anmerkung der Redaktion: Realistischer sind wohl eher 1-2 Konsolen-Generationen). Die Performance von Diablo 4 sei dann nur noch schwer zu gewährleisten, befürchten die Spieler.

Auf Reddit , wo das Interview geteilt worden ist, spottet ein Spieler sogar: „Das sind viele Höllenfluten in neuer Farbe, das muss man ihm lassen.“ Außerdem wolle man nicht so viele Erweiterungen kaufen müssen, das könne sich auch irgendwie gar nicht rentieren.

Spieler diskutieren, ob man in Diablo 4 zu schnell OP ist, blicken neidisch auf Path of Exile 2

Wir planen das lange Spiel. Wir hatten kürzlich eine langfristige Planung. Und da habe ich eine Roadmap gemacht, eine 10-Jahre-Roadmap … eigentlich sogar eine 12-Jahre-Roadmap. Ich sehe das, das und das und all diese verschiedenen Dinge, die wir tun können, was wirklich inspirierend ist. Und aufregend. Wir fokussieren uns auf das, was Spieler wollen, viel mehr kann ich dazu noch nicht sagen.

Das sagt Fergusson: Die Gaming-Website Game File hat ein „Ketten-Interview“ geführt. Dabei konnten interviewte Entwickler dem nächsten Interview-Partner eine Frage stellen. In diesem Fall kam vom Riot-Mitbegründer Marc Merrill die Frage an Rod Fergusson: „Wie denkst du über den nächsten großen Wendepunkt und den nächsten Teil von Diablo?“ Fergussons Antwort:

