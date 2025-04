Last Epoch zeigt die Patch Notes zu Season 2, macht eines seiner besten Systeme noch besser und begeistert Fans

Last Epoch gilt als Konkurrenz zu Path of Exile 2 und Diablo 4. Doch wegen PoE 2 verschob man seine 2. Season. Nun zeigt man die offiziellen Patchnotes und begeistert die Spieler.

Last Epoch gilt als beliebtes Action-RPG und gilt als Konkurrenz für andere Hack’n-Slay-Spiele. Die 2. Season sollte schon lange live sein, doch die Entwickler verschoben ihre Season, um Path of Exile 2 aus dem Weg zu gehen.

Nun hat man die Patchnotes für die 2. Season veröffentlicht. Die Entwickler nehmen sich vor allem das Crafting und Endgame-Inhalte vor.

Verbessertes Crafting und völlig neue Endgame-Inhalte für Last Epoch

Welche Inhalte bringt das Update? Die 2. Season „Tombs of the Erased“ führt eine weitere Fraktion in das Spiel ein, die sogenannten Weaver. Bei der neuen Fraktion könnt ihr neue Spezialmissionen, die sogenannten Woven Echoes kaufen. Diese erweitern das Endgame von Last Epoch deutlich. Denn die Woven Echoes geben euch Zugang zu einer Vielzahl neuer Gebiete mit Herausforderungen, Zielen und sogar Bosskämpfen. Spieler zeigten sich bereits im Vorfeld von den Weavern in Last Epoch begeistert.

Außerdem passt man das Crafting-System „legendäres Potential“ an: Im Temporalen Sanktum in Last Epoch könnt ihr legendäre Items craften. Nachdem ihr den Dungeon-Boss besiegt und den nächsten Raum erreicht habt, seht ihr den „Ewigkeitshort“, an dem ihr legendäre Items craften könnt. Hier könnt ihr Uniques mit „exalted“ Items (lilafarben) kombinieren. Die Uniques müssen dafür „legendäres Potential“ besitzen.

Die Entwickler passen das System jetzt an und vereinfachen es mit dem nächsten Update. So bietet euch das Spiel jetzt die Möglichkeit, dass ihr einen Wert garantiert wählen könnt, wenn ihr einen Gegenstand auf das Unique übertragt.

Zusätzlich überarbeitet man die Klasse der „Wächter“ (Sentinel). Sie galt unter Spielern lange als unbeliebt und bekommt deshalb jetzt eine kräftige Überarbeitung.

Obendrein könnt ihr jetzt eure gewählte Unterklasse beim Chronomancer Lerinne für einen bestimmten Geldbetrag zurücksetzen. Dadurch könnt ihr jetzt eure Charaktere flexibler gestalten und mehr Builds ausprobieren.

Seit seinem Release vor rund einem Jahr hat Last Epoch einen Großteil seiner Spieler verloren, dabei wurde das ARPG lange von vielen als möglicher Konkurrent zu Diablo 4 gefeiert. Mit Season 2 will man die verlorenen Spieler nun wieder an Bord holen. Ob das klappt, werden wir am 19. April 2025 zum Release der Season sehen: Spielerzahlen beim großen Konkurrenten von Diablo 4 sind auf Steam tief gefallen – Kann Season 2 die Spieler jetzt zurückbringen?