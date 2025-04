Blizzard enttäuscht seine Fans mit der Roadmap zu Diablo 4, aber sie antworten: „Das war noch nicht alles“

Blizzard hat kürzlich die Roadmap für 2025 für Diablo 4 präsentiert, jedoch kommt sie bei der Community nicht gut an. Jetzt meldet sich das Team zu Wort und erklärt: Das war ja noch gar nicht alles, was das Jahr zu bieten hat.

Laut Roadmap zu Diablo 4 könnt ihr euch in jeder neuen Season auf frische Kräfte freuen. Jedoch wurde schon bei der Ankündigung der Bossmächte, die ihr in der kommenden Season 8 erhaltet, wenn ihr die härtesten Gegner erledigt, Kritik geäußert.

Das wird kritisiert: Viele Spielerinnen und Spieler finden, dass das Thema der Bossmächte schlichtweg zu ähnlich zu den Hexenkräften in der aktuellen Season 7 ist. Schon vorher gab es vampirische Kräfte, die man freischalten konnte – irgendwie alles schon mal dagewesen.

Und auch in den kommenden Monaten scheint Blizzard dem altbewährten Rezept treu zu bleiben und liefert neue Kräfte, die man sich erspielen kann:

In Season 8 bedient ihr euch der Attacken der Bosse und profitiert obendrauf von passiven Boni.

Season 9 dreht sich um Horadrische Mächte.

In Season 10 erhaltet ihr Chaosmächte für eure Builds.

„Ein ganzes Jahr lang nur saisonale Kräfte … uff“

Was sagen die Spieler konkret zur Roadmap? Die Roadmap wird auf Reddit von der Community diskutiert. Der Nutzer YakaAvatar schreibt im Kommentar: „Also wird jede kommende Season einfach ein Ruf-Grind für irgendwelche zufälligen Kräfte?“ Und SantiagoCeb meint: „Nur drei neue Unterschlupf-Bosse im ganzen Jahr? Der Rest ist recycelter Content.“

Der Nutzer Fliedel findet die Roadmap „ziemlich enttäuschend“ und schreibt: „Ein ganzes Jahr lang nur saisonale Kräfte … uff. Und dass Leaderboards erst 2026 kommen sollen, ist echt krass.“

Der Nutzer feldoneq2wire meint in einem anderen Reddit-Thread: In anderen Spielen bringen neue Seasons Features wie Housing oder ein Handelssystem, bei dem Händler aus fremden Ländern Materialien mitbringen – bei Diablo 4 bedeutet es: „Welche Kräfte basteln wir dieses Mal zusammen?“

Das sagt ein Diablo-Experte: Der Diablo-Experte und Content Creator wudijo äußerte sich in seinem Twitch-Stream am 8. April 2025 ebenfalls zu den Plänen für Diablo 4: „Es sieht so aus, als ob sie die Alptraum-Dungeons und die Höllenhorden ein wenig aufpeppen wollen.“ Er hofft, dass Blizzard etwas Cooles daraus macht und glaubt, Alptraum-Dungeons könnten dadurch interessanter werden.

In der Roadmap fehle ihm jedoch ein Update zu den Crafting-Systemen Vollendung und Härtung. Er wünscht sich etwas Neues, Cooles zum Craften, womit man sein Gear verbessern kann – beispielsweise so etwas wie die „Vaal Orbs“ in Path of Exile 2. Mit den Orbs kann man sein Gear versehentlich sogar in Schrott verwandeln.

Einen detaillierten Einblick in die Roadmap für das laufende Jahr in Diablo 4 erhaltet ihr hier:

Blizzard sagt: Das ist nicht alles, was 2025 kommt

Was sagt Blizzard dazu? Community-Director Adam Fletcher antwortet auf Reddit wie folgt auf die Kritik der Community:

Je weiter die Roadmap voranschreitet, desto weniger Details sind vollständig ausgearbeitet – das gibt uns etwas Spielraum, da die Teams noch an einigen Inhalten arbeiten. Unabhängig davon steckt das Team gerade eine Menge Arbeit in einige große Dinge im Hinblick auf die kommende Erweiterung. Ich bin ziemlich gehypt und wünschte, ich könnte jetzt schon von den Dächern schreien, was wir alles vorhaben – aber ich denke, je näher wir kommen, desto mehr werden auch die Spieler begeistert sein.

Und auch Community-Managerin Lyricana schreibt in einem Kommentar auf Reddit: „Wir haben in den späteren Abschnitten der Roadmap bewusst weniger Details angegeben, um Raum für Inhalte zu lassen, an denen das Team noch arbeitet. Das hier ist nicht alles, was 2025 kommt. :)“

