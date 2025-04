Ihr könnt in Diablo 4 bald leichter gegen die Endgame-Bosse kämpfen, aber an ihren Loot zu kommen wird schwieriger

Blizzard plant große Änderungen mit der nächsten Season von Diablo 4. Season 8 bringt nicht nur saisonale Fähigkeiten, sondern ändert auch einige der bestehenden Inhalte nachhaltig. Allen voran: Bosse. Die könnt ihr ab Season 8 quasi jederzeit bekämpfen, aber viel habt ihr davon nicht unbedingt.

Um welche Bosse geht es?

Sobald ihr die Maximalstufe in Diablo 4 erreicht habt, geht es an den Paragon- und Item-Grind. Besonders begehrt sind einzigartige und mythische Gegenstände („Uniques“ und „Mythics“).

Die beste Quelle für diese Items sind in den meisten Fällen die Endgame- oder „Ladder“-Bosse. Jeder Boss hat eine Chance auf bestimmte Items, sodass ihr gezielt farmen könnt.

Aktuell gibt es häufig Farm-Gruppen. Da ihr Boss-Materialien zur Beschwörung braucht, finden sich Spieler zusammen und beschwören die Bosse in Reihe – was mittlerweile schneller geht. So kann jeder in kurzer Zeit einigermaßen effizient farmen.

Das ändert sich in Season 8: In der kommenden Season streicht Blizzard die Boss-Materialien fast vollständig. Ihr könnt Bosse einfach so beschwören, sodass ihr keine Materialien mehr verschwendet, wenn ihr herausfindet, dass sie doch zu hart sind.

Stattdessen lassen die Bosse Kisten fallen, die ihr nur mit einem Schlüssel öffnen könnt. Für diesen Schlüssel braucht ihr wiederum die entsprechenden Materialien – ihr bekommt also den wichtigen Loot trotzdem nur, wenn ihr etwas beitragt.

Bosse werden außerdem deutlich härter und ihr müsst wirklich aufpassen, dass ihr ordentlich spielt. Oneshot-Builds sollen in der Form bei den Bossen nicht mehr funktionieren. Da Bosse das Thema der Season sind, gibt es auch drei neue Bosse im Endgame:

Belial aus Diablo 3 kehrt zurück und kann sogar zufällig in jedem Bosskampf auftauchen wie der Butcher. Besiegt ihr ihn, gibt’s bessere Beute mit höheren Drop-Chancen als überall anders.

Urivar und der Vorbote des Hasses aus der Kampagne von Vessel of Hatred kommen ebenfalls in überarbeiteter Form, mit neuen und stärkeren Mechaniken. Viele Spieler haben sich das gewünscht.

„Viele Leute haben sich über Leecher beschwert“

Im Interview sprachen Lead Season Designer Deric Nuñez und Lead Live Game Designer Colin Finer über die Änderungen (via gamespot). Von den beiden hieß es, die Änderungen kommen unter anderem deswegen, weil Spieler nicht ganz fair waren.

Beim alten System war es möglich, dass jemand die anderen Spieler hat die Bosse beschwören lassen und dann gegangen sei, ohne selbst etwas beizutragen. Das gehe nun nicht mehr, schließlich müsse jeder zahlen, wenn er Loot will.

Zugleich lohnt sich das Spiel in Gruppen mehr. Je mehr Spieler in der Gruppe sind, desto höher ist die Chance auf Bonus-Items aus der Kiste, erklärt Finer. Die Änderungen gelten nicht nur für Season 8, sondern für Diablo 4 allgemein und bleiben dauerhaft erhalten. Finer sagt dazu: „Es ist wichtig, dass wir Diablo weiterentwickeln und nicht unbedingt alles auf Wegwerf-Änderungen setzen.“ (via gamesradar).

Die Änderungen erscheinen zusammen mit Season 8 am 29. April 2025, kommen aber auch für die ewigen Realms. Ab da werden nicht nur die Bosse, sondern auch Diablo 4 grundlegend schwieriger, denn Blizzard schraubt an den Schwierigkeitsgraden: Diablo 4 wird mit Season 8 so schwierig, dass nur 10 % von euch die härteste Herausforderung erreichen