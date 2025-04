Spieler will den härtesten Boss in Diablo 4 zweimal erledigen, verliert seinen Charakter mit 112 Stunden Spielzeit, weil er etwas vergessen hat

Das Echo von Lilith ist der härteste Boss in Diablo 4 – und ein Spieler stellte sich ihr gleich zweimal. Aus dem ersten Versuch ging er siegreich hervor, aber der zweite endete tragisch: Sein Charakter mit 112 Spielstunden war futsch.

Was ist das für ein Boss? Das Echo von Lilith, oder „Uber Lilith“, ist der härteste Boss auf den Qual-Stufen. Ihr müsst sie nicht beschwören, sondern könnt einfach ihre Höhle aufsuchen und sie bekämpfen. Der Kampf gegen Lilith gilt als absoluter Härtetest für jeden Build und sorgt regelmäßig für Diskussionen: Während einige meinen, Lilith sei super leicht, verzweifeln andere an ihr.

Ein Spieler berichtet auf Reddit, dass er Lilith im Hardcore-Modus von Diablo 4 besiegt habe. In dem Modus ist ein Tod des Spielercharakters permanent – stirbt er, gibt’s keinen Respawn. Der Modus – und ein Technik-Fail – wurden seinem Druiden zum Verhängnis.

Ein anderer Spieler verlor seine Spielercharaktere – ganz ohne gegen harte Bosse zu kämpfen:

„Buchstäblich einer der unspaßigsten und schlechtesten Kämpfe“

Was hat der Spieler vergessen? In seinem Reddit-Post erklärt General_abby, dass er Lilith zum ersten Mal im Hardcore-Modus besiegt habe. Dann habe er gemerkt, dass er vergessen hat, die Videoaufnahme zu starten – das sei quasi schlimmer, als von ihr gekillt zu werden. Nach einer Pause wagte er den zweiten Run – doch dieses Mal lief es nicht so gut für ihn. Lilith starb nicht, verursachte enormen Schaden – und sein Held segnete das Zeitliche.

General_abby zeigt im Kommentar einen Screenshot von seinem Helden. Sein Druide war ein saisonaler Charakter auf Paragon-Stufe 257 – ganze 112 Stunden habe er mit ihm in Season 7 verbracht. Er schreibt: „RIP Fiacla-Géar, Bezwinger des Hardcore-Echos von Lilith! Und gefallen durch die Hand der Tochter des Hasses. Die Eiche sei mit dir – möge dein Loot im Jenseits legendär sein.“

Das war das Problem: In den Kommentaren gibt’s viel Mitgefühl von der Community – und den Hinweis: Lilith zieht ihre gesamten Phasen durch – selbst, wenn sie theoretisch bereits keine Lebenspunkte mehr hätte. General_abby verursachte genügend Schaden, allerdings überlebte sein Druide die letzte Phase nicht, kurz bevor Lilith erledigt war. Das zeigt das YouTube-Video, das er ergänzt.

So erklärt ThePhoenixus: „Ja, [Lilith] macht ihre Phasen immer, egal wie schnell du sie tötest. Du musst alle drei Stufen überleben, in denen sie die Plattform zerstört. […] Es ist buchstäblich einer der unspaßigsten und schlechtesten Kämpfe, die je in einem RPG designt wurden.“

Der harte Bosskampf wird öfter von der Community kritisiert. Wer Lilith in Diablo 4 bezwingt, bekommt zwar einen schicken Titel und das Recht, damit zu prahlen – aber keinen nennenswerten Loot. Der einzige garantierte Drop ist ein prächtiger Funken beim ersten Kill. Keine exklusiven Mythic Uniques, keine besonderen einzigartigen Items, die nur sie droppt. Das sorgt dafür, dass einige Spielerinnen und Spieler frustriert sind. Viele finden: Der Kampf gegen Lilith macht keinen Spaß und eigentlich lohnt er sich auch gar nicht.