Blizzard ändert die Season-Belohnungen in Diablo 4 grundlegend, wirft quasi alles raus, was ihr nicht haben wollt

Der Battle Pass in Diablo 4 bekommt mit Season 8 einen neuen Anstrich – und obendrauf könnt ihr in dem neuen Reliquiar-System dann selbst entscheiden, welche Belohnungen ihr freischalten wollt.

Mit Season 8, die am 29. April 2025 startet, bringt Blizzard neue Inhalte ins Spiel. Neben neuen Bossen und härteren Herausforderungen wird auch der Battle Pass überarbeitet. Zuvor erklärte der Franchise-Chef Rod Fergusson, dass das System veraltet sei. Inzwischen steht fest, wie das neue Modell aussieht – und es bringt euch deutlich mehr Entscheidungsfreiheit.

Wie ist der Battle Pass dann aufgebaut? Der Battle Pass wird in mehrere Reliquiare unterteilt. Es gibt saisonale Reliquiare und solche, die sich auf bestimmte Themen und Events konzentrieren. Einige davon sind gratis, für andere müsst ihr Platin hinblättern. Hier ein Überblick:

Saisonales Reliquiar, in Season 8 also zu „Belials Wiederkunft“ (gratis)

Waffen-Reliquiar (200 Platin)

Bestien-Reliquiar (500 Platin)

Rüstung-Reliquiar (800 Platin)

Ereignis-Reliquiare – etwa zu Kollaborationen (vermutlich gratis, aber an bestimmte Mechaniken und Zeiträume geknüpft)

Das erste Event-Reliquiar geht übrigens am 6. Mai 2025 an den Start – mit einer Berserk-Kooperation:

Belohnungen im Reliquiar freischalten – So geht’s

Wie kann ich im Battle Pass mitentscheiden? Ihr könnt jederzeit reinschauen, was in den einzelnen Reliquiaren steckt – und dann gezielt entscheiden, welches ihr freischalten wollt. Das saisonale Reliquiar ist kostenlos und bringt laut Blizzard ein paar Hundert Platin mit. Die anderen Reliquiare könnt ihr entweder einzeln oder im Battle-Pass-Paket für 1.000 Platin (etwa 10 €) kaufen.

Innerhalb eines Reliquiars bestimmt ihr selbst, in welcher Reihenfolge ihr die Belohnungen freischaltet. So könnt ihr euch erstmal die Sachen sichern, die euch am besten gefallen. Und wenn ihr alle Items aus einem Reliquiar gesammelt habt, erhaltet ihr automatisch ein Bonus-Item – erkennbar an einem kleinen Stern.

Wie schalte ich Belohnungen frei? Sobald ihr in Diablo 4 Monster tötet und Quests abschließt, erhaltet ihr sogenannte Gunstmarken. Im Battle Pass seht ihr euren Fortschritt zur nächsten Marke – maximal könnt ihr 99 gleichzeitig besitzen. Wollt ihr neue sammeln, müsst ihr eure Marken erst einlösen, also gegen Loot aus den Reliquiaren eintauschen.

Der Battle Pass beinhaltet verschiedene Reliquiare, aus denen ihr euren Loot selbst wählt.

Alle Belohnungen im Battle Pass von Season 8

Welche Belohnungen erwarten mich? In den Reliquiaren erwarten euch verschiedene kosmetische Waffen, Reittierrüstungen, Ausrüstungsgegenstände, Stadtportale und Platin. In jedem Reliquiar findet ihr zudem ein Item des Rüstungssets „Gestalt des Täuschers“:

Saisonales Reliquiar „Belials Wiederkunft“: kosmetisches Stadtportal, kosmetische Waffen, kosmetische Gegenstände für Reittiere, Platin Bonus-Belohnung: Handschuhe des Transmogrifikationssets „Gestalt des Täuschers“

kosmetisches Stadtportal, kosmetische Waffen, kosmetische Gegenstände für Reittiere, Platin Waffen-Reliquiar: kosmetische Waffen für alle Klassen Bonus-Belohnung: Stiefel des Rüstungssets „Gestalt des Täuschers“

kosmetische Waffen für alle Klassen Bestien-Reliquiar: Reittiere, kosmetische Gegenstände für Reittiere und ein Gefährte Bonus-Belohnung: Hosen des Rüstungssets „Gestalt des Täuschers“

Reittiere, kosmetische Gegenstände für Reittiere und ein Gefährte Rüstung-Reliquiar: kosmetische Rüstungssets für jede Klasse, ein kosmetisches Stadtportal Bonus-Belohnung: Brustschutz und Helm des Rüstungssets „Gestalt des Täuschers“

kosmetische Rüstungssets für jede Klasse, ein kosmetisches Stadtportal

Was ist der Deluxe-Battle-Pass? In der Übersicht findet ihr die Option, das „Deluxe Battle Pass Bundle“ für 2.800 Platin (etwa 25 €) zu kaufen. Damit schaltet ihr direkt das komplette Set „Gestalt des Täuschers“ frei. Außerdem gibt’s:

Die Flügel „Finale Form des Täuschers“ für jede Klasse

Den Eulengefährten „Orinocta“

Zugang zu allen Reliquiaren

Die Gunstmarken für die anderen Cosmetics müsst ihr dann aber trotzdem farmen.

Das Bestien-Reliquiar im Battle Pass. Das Rüstungsset „Gestalt des Täuschers“ und die Flügel aus dem Deluxe-Bundle.

Mit dem neuen System gibt euch Blizzard in Diablo 4 mehr Kontrolle darüber, was ihr wann im Battle Pass freischaltet. Dazu kommt Season 8 mit frischem Content, neuen Bossmechaniken und einer knackigeren Qual-Stufe 4. Alle Details zu dem neuen Content in der kommenden Season findet ihr hier: Diablo 4 Season 8 – Alles zu Start, Ende und den Inhalten