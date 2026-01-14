Diablo 4 testet ein neues Endgame-Feature, in dem ihr mit eurem Skill prahlen könnt – Erste Spieler sind eher mäßig beeindruckt

Diablo 4 testet ein neues Endgame-Feature, in dem ihr mit eurem Skill prahlen könnt – Erste Spieler sind eher mäßig beeindruckt

Die Leaderboards sind zurück in Diablo 4. In der dazugehörigen Aktivität „Der Turm“ könnt ihr euch mit anderen messen und zeigen, was ihr draufhabt. In der Community kommt das Endgame-Feature bislang allerdings nicht besonders gut an.

Was ist das für ein Endgame-Feature? Bei dem „neuen“ Feature handelt es sich um die Bestenlisten, die zurück in Diablo 4 sind. Die Leaderboards kamen in Season 3 zu Diablo 4, jedoch hat Blizzard sie nach wenigen Seasons wieder aus dem Spiel genommen, um sie zu einem späteren Zeitpunkt in überarbeiteter Form zurückzubringen.

Für Season 11 wurden sie schließlich gemeinsam mit der neuen Aktivität „Der Turm“ angekündigt, zunächst als Beta-Version. Am Montag, dem 12. Januar 2026, ging das Feature dann live in Diablo 4, es scheint aber noch einige Probleme zu haben, wenn man sich die Community-Stimmen dazu anschaut.

Das kritisieren Spieler an den Leaderboards: Wer durch das Subreddit zu Diablo 4 oder das Blizzard-Forum scrollt, stößt schnell auf zahlreiche Threads zu den Leaderboards und dem Turm. Viele Spieler äußern aktuell ähnliche Kritikpunkte, darunter:

  • Der Turm fühle sich im Kern wie die Grube an – allerdings ohne Loot oder andere Belohnungen.
  • Das Gameplay sei insgesamt schlichtweg zu ähnlich zur Grube und biete zu wenig Eigenständigkeit.
  • Während des zeitlich begrenzten Durchlaufs müsse man Partikel einsammeln, was den Spielfluss ausbremse.
  • Die Pylonen, die eigentlich Buffs geben sollen, müssen erst wie Gegner „erledigt“ werden, bevor man sie mit einem Klick aktivieren kann.
  • Die Bestenliste selbst, eigentlich der Hauptanreiz der kompetitiven Aktivität, sei verbuggt. Namen würden nicht korrekt angezeigt, teilweise sehe man nur, dass man in den „Top 500“ gelandet sei.
  • Zudem bringe die Aktivität vergleichsweise wenig Erfahrungspunkte, sodass sie sich selbst dafür kaum lohne.
Blizzard plant, die Aktivität weiter zu verbessern

Bleibt das so? Wahrscheinlich nicht. Blizzard hat bereits klargestellt, dass sich sowohl die Bestenlisten als auch „Der Turm“ aktuell noch in der Beta-Phase befinden. In einem Blogpost weisen die Entwickler darauf hin, dass Spielern durchaus „der eine oder andere Fehler“ begegnen kann. Das Feedback aus der Community soll genutzt werden, um die Spielerfahrung im Laufe der Beta gezielt anzupassen und zu verbessern.

Langfristig möchte Blizzard außerdem Belohnungen hinzufügen und sowohl den Turm als auch die Bestenlisten um weitere Funktionen erweitern. Wie diese konkret aussehen werden, ist bislang allerdings noch offen.

Der Plan sei, die Aktivität so zu gestalten, dass Spielerinnen und Spieler gern Season für Season zurückkehren, um sich immer wieder neu zu messen.

Während die Leaderboards aktuell noch auf viel Kritik stoßen, sorgt ein anderes saisonales Feature für deutlich mehr Begeisterung. Mit Season 11 hat Blizzard das neue Crafting-System Heiligung ins Spiel gebracht, und das kommt bei der Community richtig gut an. Die Fans von Diablo 4 sind sich einig: Das neue Crafting-System muss bleiben, da sie damit endlich einen Grund haben, zu grinden.

