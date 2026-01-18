Spieler meinen, Diablo 4 sei gerade so gut wie noch nie und ein Feature sticht besonders hervor

Für Diablo 4 läuft es mit der Season 11 besonders gut. Viele Spieler zeigen sich von der neuen Season begeistert und loben das Gameplay. Vor allem die Funktion Heiligung als neue Crafting-Option sticht hervor. Viele Spieler fordern weiterhin, dass Diablo diese Funktion doch beibehalten solle.

Wie ist der aktuelle Zustand von Diablo 4?

Diablo 4 hatte in den letzten Monaten viele Verbesserungen ins Spiel integriert, indem man mehr Weltaktivitäten hinzugefügt hat oder das Leveln der Charaktere angenehmer gestaltet hat

Mit der aktuellen Season hat man außerdem mit dem Paladin eine lange geforderte Klasse zu Diablo 4 gebracht.

Einige sagen bereits: Die Season 11/12 könnte der Wendepunkt für Diablo 4 und Blizzard sein und das Hack’n’Slay endlich ein richtig gutes Spiel werden

Insgesamt zeigen sich die Spieler auf Reddit insgesamt ziemlich zufrieden mit der aktuellen Season. Vor allem eine neue Funktion gefällt vielen Personen ganz besonders gut.

Viele Spieler feiern Heiligung als starkes Feature der Season 11, doch nicht alle sind zufrieden

Welche Funktion wird besonders gelobt? Diablo 4 brachte mit Season 11 eine neue Endgame-Mechanik: Heiligung. Sie stellt den finalen Schritt im Crafting-Prozess eurer Items dar und verleiht einem Gegenstand einen zufälligen Effekt. Damit könnt ihr Gegenstände noch einmal ganz besonders mächtig machen. Wie Heiligung in der Season 11 genau funktioniert, lest ihr auf MeinMMO nach.

Zu Beginn der Season sorgte das Feature erst einmal für reichlich Frust, weil viele Spieler nicht verstanden, wie Heiligung richtig funktionierte. Sie haben damit einige ihrer besten Ausrüstungs-Gegenstände zerstört , weil sie nach dem letzten Schritt nicht mehr anpassbar sind. Doch mittlerweile wollen viele Fans Heiligung nicht mehr missen und hoffen darauf, dass es ein fester Bestandteil von Diablo 4 wird.

In der Community heißt es etwa, dass Heiligung ein Grund gewesen sei, warum viele weitergespielt haben. So erklärt ein Nutzer auf Reddit.com:

Ich stimme zu, die Heiligung hat mich dazu gebracht, weiterzuspielen, nachdem ich alle meine Mythics für meinen Build erhalten hatte, was ich in früheren Saisons noch nie getan habe. Ich hätte einfach aufgehört.

Eine andere Person erklärt, dass Heiligung als zentrale Endgame-Mechanik hinzugefügt werden solle. Das Feature würde viel stärker zum Weiterspielen animieren und er selbst würde erst aufhören, bis er alle „Shako”-Heiligungen seiner Ausrüstung zusammen habe. Mit „Shako“ ist ein besonders mächtiger Effekt gemeint, der ursprünglich von der Harlekinskrone stammt.

Gibt es auch Kritik? Einige kritisieren, dass Heiligung das Spielprinzip von Diablo 4 in gewisser Weise untergräbt: Denn anstatt Gegenstände mit perfekten Werten zu suchen, sammelt man jetzt einfach alle halbwegs brauchbaren Gegenstände ein, um diese zu heiligen. Einige vergleichen das mit einem Casino.

Und einer warnt bereits und erklärt: Heiligung würde sich gerade spaßig anfühlen, aber wenn das Feature dauerhaft zu Diablo 4 kommen würde, würde es sich dann immer noch so frisch anfühlen wie in der 11. Season?

Ich bin mir nicht sicher, ob es sich immer noch so toll anfühlen würde, wenn es einfach immer da wäre.

Ob Heiligung dauerhaft im Spiel bleiben wird, ist nicht bekannt. Diablo 4 setzt in seinen Seasons in der Regel auf temporäre Funktionen, die nach einer Season wieder verschwinden.

Mit Heiligung habt ihr die Möglichkeit, eure mächtigen Endgame-Builds weiter aufzuwerten und ihnen den letzten Feinschliff zu verpassen. Passend dazu stellen wir euch auf MeinMMO die besten Builds für alle Klassen vor, damit ihr perfekt für die Season 11 vorbereitet seid: Die besten Builds für alle Klassen in Season 11 von Diablo 4 findet ihr in unserer Tier List.