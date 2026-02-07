Diablo 4 belebt eines der besten Features zum Leveln aus Diablo 3 wieder, nervt aber gewaltig

In Season 12 kehrt ein Feature zu Diablo 4 zurück, mit dem ihr XP farmen könnt. Die ersten Spieler testen das Ganze und meinen: Es sieht nicht nur unschön aus, sondern lenkt auch massiv ab.

Was hat es mit dem Feature auf sich? Mit Season 12 bringt Blizzard ein sogenanntes Killstreak-System in das ARPG, das Veteranen noch aus Diablo 3 kennen dürften. Schlachtet ihr viele Monster innerhalb eines kurzen Zeitfensters ab, startet ein Killstreak-Zähler. Solange der Timer läuft, sammelt ihr mit jedem weiteren Kill Punkte. Je mehr Monster ihr in der Zeit killt, desto mehr XP sammelt ihr also – und auch die erreichte Stufe gibt euch XP obendrauf.

Auf dem PTR (Testserver) testen erste Spielerinnen und Spieler aktuell die neuen Features aus Season 12, die am 10. März 2026 erscheint. Das „neue“ Killstreak-System kommt bisher jedoch nicht gut an.

Season 12 ist eine Art Übergangs-Season bis zum neuen DLC Lord of Hatred, der am 28. April 2026 erscheint:

„Oh toll, noch mehr Pixel auf dem Bildschirm“

Wie kommt das Feature an? Auf Reddit zeigen sich die Diablo-Fans nicht begeistert. In einem Thread zum Thema schreibt ein Nutzer sogar, dass der neue Killstreak-Zähler hässlich sei und total ablenke. Er hoffe auf eine Option, um die Anzeige auszublenden oder zumindest die Position zu verändern. Über 800 Upvotes zeigen, dass er mit dieser Meinung nicht alleine dasteht.

Viele Spieler finden den Bildschirm ohnehin schon mit Effekten und Symbolen überladen. Jetzt kommt noch ein weiteres Element dazu, das die Sicht einschränkt. Nutzer wie AeonChaos fordern, das Ding aus der Mitte des Bildschirms fernzuhalten – der obere oder untere Rand wäre eine deutlich bessere Wahl. Auch Prestigious_Bus1573 kommentiert trocken: „Oh toll, noch mehr rote Pixel auf dem Monitor.“

Manch einer merkt zudem an, dass die Anzeige in Diablo 3 deutlich eleganter gelöst war und das Bild nicht so „zugemüllt“ hat. In den Screenshots seht ihr das Killstreak-Feature im direkten Vergleich:

Die Killstreak-Anzeige in Diablo 3. Die Killstreak-Anzeige in Diablo 4.

Bleibt das so? Das bleibt abzuwarten. Der PTR ist genau für solche Fälle da – um Features zu testen und Rückmeldungen dazu an Blizzard zu geben. Es ist also gut möglich, dass die Entwickler zum Start von Season 12 noch einmal an dem System schrauben. Feedback könnt ihr über das Feedback-Tool im Spiel (befindet sich im Menü bei „Fehler melden“) oder über die PTR-Foren von Diablo 4 (in englischer Sprache) einschicken.

Das sagt MeinMMO-Autorin Nicole dazu: Ich habe den PTR gestartet, um das Feature mit einem Paladin auszuprobieren. Schon nach wenigen Minuten war ich tatsächlich genervt davon. Die Anzeige ploppt quasi direkt im Sichtfeld auf und blockiert den Blick auf Loot und Effekte. Das Killstreak-Symbol ist ein klobiges Konstrukt aus der Kill-Zahl, einer roten Kette, einem schwarzen Kasten und wechselnden Schriftzügen. Nach kurzer Zeit hatte ich genug und habe das Spiel geschlossen.



Es bleibt die Hoffnung, dass Blizzard das Feedback der Community ernst nimmt und bis zum Release nachbessert. Zeit dafür ist noch, denn der PTR läuft noch bis zum 10. Februar um 19:00 Uhr MEZ.

Passend zum Killstreak-System führt Blizzard die „blutbefleckten Gegenstände“ ein. Diese neuen Items sind direkt an eure Killstreaks gekoppelt: Ihre Affixe skalieren mit eurer aktuellen Killstreak-Stufe und sorgen so für immer stärkere Effekte, je mehr Monster ihr schnetzelt. Obendrauf wird es neue Siegel für Endgame-Aktivitäten geben, mit denen euch der Butcher gnadenlos jagt. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Diablo 4 schenkt euch mit Season 12 Belohnungen, wenn ihr genügend Gegner in kurzer Zeit plattmacht