Ihr könnt bald sehen, welche Bosse sich in Diablo 4 doppelt lohnen, aber die Info steht da, wo kaum jemand hinschaut

Bei den Bossen in Diablo 4 bekommt ihr starke Loot-Drops. Verknüpft man sie mit der richtigen Mechanik, lohnen sich die knackigen Kämpfe sogar doppelt – und ab Season 12 seht ihr direkt, wenn das der Fall ist.

Am 10. März 2026 startet Season 12 in Diablo 4 und bringt neue Inhalte in das ARPG. Viele davon könnt ihr aktuell auf dem PTR (Testserver) testen. Dort ist Spielern eine kleine, aber nützliche Änderung aufgefallen, die sofort verrät, welche Bosse sich gerade so richtig lohnen. Man muss allerdings schon sehr genau hinschauen.

Was ist das für eine Änderung? In den letzten Seasons hat Blizzard bereits ein Symbol für Alptraum-Dungeon-Siegel eingeführt. Dieses zeigt an, ob ein Dungeon gerade als Flüsteraufgabe zählt. Früher musste man erst die Karte absuchen, welche Dungeons markiert sind, und dann mühsam das passende Siegel aus der Truhe kramen oder auf Glück beim Craften hoffen.

Mit Season 12 weitet Blizzard dieses System auf die Bosse auf den Qual-Stufen aus. Ein kleines Symbol verrät euch nun sofort, welcher Boss gerade als Flüsteraufgabe gilt. Für 10 gesammelte Gaben gibt es eine Kiste beim Baum des Flüsterns – und ein einziger Boss gibt euch direkt 5 Gaben, wenn ihr ihn erledigt.

Wo finde ich das Symbol? Dafür müsst ihr allerdings sehr genau hinschauen, denn das Symbol ist ziemlich klein und versteckt sich hinter der Anzahl eurer Boss-Mats. Wenn ihr über das Item fahrt, zeigt es euch zusätzlich an, wie lange das Geflüster für diesen Boss noch aktiv ist:

„Aktiviert“ ihr die Boss-Mats wie ein Alptraum-Dungeon-Siegel, öffnet sich eure Map mit dem Unterschlupf des jeweiligen Bosses im Fokus. Klickt ihr dann auf das Unterschlupf-Symbol, könnt ihr entweder direkt hinreisen, den Weg zu dem Ort markieren oder den Bosskampf im Gruppenfinder listen oder suchen.

Season 12 fällt laut Blizzard übrigens bewusst kürzer aus. Sie dient als eine Art Übergangs-Season bis zum neuen DLC Lord of Hatred, der am 28. April 2026 erscheint. Insgesamt läuft Season 12 damit rund 7 Wochen, also nicht ganz zwei Monate.

Wie kommt die kleine Änderung an? Auch wenn es sich nur um eine kleine Änderung handelt, kommt sie bei den Spielerinnen und Spielern gut an. Auf Reddit schreibt ein Nutzer etwa, dass dies eine großartige „Quality of Life”-Anpassung sei. Manche Nutzer wundern sich jedoch darüber, warum dieses Feature erst jetzt kommt und nicht schon zeitgleich mit den Anpassungen für die Alptraum-Siegel eingeführt wurde.

Neben einer frischen saisonalen Quest und neuen Uniques kommt mit Season 12 eine Mechanik aus Diablo 3 zurück. Das blutrünstige Gemetzel steht nämlich buchstäblich im Mittelpunkt. Je schneller ihr die Monsterhorden in Diablo 4 erledigt, desto mehr Boni staubt ihr ab. Passend zu diesem Massaker bringt Blizzard neue, blutbefleckte Items ins Spiel.