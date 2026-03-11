Diablo 4 Endgame Tier List: Die besten Builds für alle Klassen in Season 12

Die besten Builds in Season 12 von Diablo 4 für alle Klassen im Endgame findet ihr in unserer Tier List. MeinMMO erklärt euch die Builds und liefert Links zum Nachbauen.

Welche ist die beste Klasse in Season 12? Nach aktuellem Stand haben tatsächlich alle sieben Klassen mindestens einen Build im S-Tier. Die stärksten Builds haben hier vor allem Paladine, die auch schon in Season 11 richtig stark waren, sowie Druiden und Geistgeborene.

So haben wir die Liste erstellt Insbesondere die Einschätzungen der Experten von maxroll.gg sind wichtig für unser Ranking. Auch unsere eigene Erfahrung sowie die Meinung des Diablo-Experten und Build-Theorycrafters Rob fließen mit ein. Ihr findet seine Daten in seinem Google-Doc. Die Liste wird sich in den kommenden Wochen voraussichtlich noch einmal ändern, vor allem, wenn feststeht, wie die neuen Uniques, die neuen blutbefleckten Ausrüstungsgegenstände und die Umwandlung zum Butcher in Season 12 die Builds wirklich beeinflussen. Unsere Tier List umfasst alle Endgame-Aktivitäten für Diablo 4, wobei die Grube als Benchmark dient. Für PvP, Speed-Grinds und Level-Builds sind die Builds nicht immer am besten geeignet. Bedenkt, dass die gezeigten Builds Runen aus Vessel of Hatred beinhalten. Der Paladin ist außerdem Teil der zweiten Erweiterung „Lord of Hatred“, die ihr bereits vorbestellen könnt. Was bedeutet „S“ bis „C“? In der Tier List werden die Builds in Buchstaben kategorisiert. In diesem Fall steht „S“ für die besten Builds, während „C“ die schwächsten kennzeichnet.

S-Tier: Die besten Builds in Season 12

Barbar: HotA (Hammer der Urahnen)

Barbar: Sprungschlag

Druide: Pulverisieren

Geistgeborener: „Evade“ (Ausweichen)

Geistgeborener: Heimzahlen

Jägerin: Herzsucher

Paladin: „Auradin“

Paladin: Flügelschlag

Paladin: „Hammerdin“

Paladin: Schild der Vergeltung („Captain Amerika“-Schildwurf)

Totenbeschwörer: Golem

Totenbeschwörer: Schattenseuche

Zauberin: Knisternde Energie

Weitere Infos zu den Builds im S-Tier HotA-Barbar (Hammer der Urahnen): Einer der stärksten Builds des Barbaren in Season 12, mit dem man durch alle Qual-Stufen kommt. Der HotA-Barbar, kurz für Hammer of the Ancients (Hammer der Urahnen), setzt voll auf den gleichnamigen Skill. Über Buffs und Schreie macht ihr den Schlag so heftig, dass ihr alle Gegner um euch herum einfach löscht. Sprungschlag-Barbar: Euer Sprungschlag-Skill begleitet euch vom allerersten Level bis ins Endgame und eignet sich für jeglichen Content im Spiel. Der Build setzt vor allem auf das Unique „Hufe des Berggottes“, das in Season 9 ins Spiel kam und eure Basis-Skills pusht. Pulverisieren-Druide: Der Pulverisieren-Build eignet sich hervorragend zum Speed-Farmen, weil er massiven Flächenschaden mit einem einfachen Spielstil kombiniert. Die Kombination aus ‍Pulverisieren und dem ‍legendären Schockwellen-Aspekt sorgt dafür, dass euer Schaden in einem großen, kegelförmigen Bereich vor euch explodiert. Den Aspekt erhaltet und verbessert ihr durch Drops von legendären Items. Evade-Geistgeborener: Mit dem Evade-Build für den Spiritborn setzt ihr primär auf das Entrinnen und werft dabei mit Federn um euch, die Gegner komplett schreddern. Nach dem Release der Geistgeborenen-Klasse war der Evade-Build völlig OP und wurde generft, ist aber weiterhin richtig stark. Heimzahlen-Geistgeborener: Der Build basiert auf der Kombination der Uniques Stab von Kepeleke und Ring der Mitternachtssonne, um die gesamte Ressource bei jedem Angriff zu verbrauchen und sofort wieder aufzufüllen. Dadurch erhaltet ihr massive Schadens-Buffs. Herzsucher-Jägerin: Ihr setzt alles auf den Basis-Skill „Herzsucher“, der für ein schnelles Gameplay sorgt und sowohl gegen Einzelziele als auch gegen Monster-Gruppen glänzt. Das Unique „Splitter Verathiels“ ist besonders wichtig für den Build, da das 1H-Schwert einen enormen Schadens-Buff für eure Basis-Skills darstellt. „Auradin“-Paladin: Der Name setzt sich aus Paladin und den Auren zusammen, auf denen der Build basiert. Statt aktiv anzugreifen, erledigt ihr ganze Monstergruppen schlicht dadurch, dass ihr existiert. Wer also einen entspannten Build sucht, bei dem ihr kaum Knöpfe drücken oder komplexe Skill-Rotationen beachten müsst, ist beim „Auradin-Build“ genau richtig. Flügelschlag-Paladin: Der Build wird durch den „Eid des Jüngers“ möglich. „Flügelschläge“ ist jedoch keine aktive Fertigkeit im Skill-Tree, sondern eine passive Fähigkeit. Sie ist dauerhaft aktiv, solange ihr euch in der Gebietergestalt befindet. „Hammerdin“-Paladin: Der Build erinnert an den klassischen Hammerdin aus Diablo 2, allerdings folgen eure Hämmer euch hier. Das verwandelt euch quasi in einen wandelnden Wirbelsturm, der alles um sich herum platt macht. Der Hammerdin ist die perfekte Wahl, um flott durch jeglichen Content zu kommen. „Schild der Vergeltung“-Paladin: Der Build baut auf Dornenschaden und Moloch-Skills auf. Ihr schleudert einen Schild auf eure Gegner und vernichtet sie dadurch, womit ihr einen starken Build auf eine mittlere Entfernung habt. Eine Variante des Builds wird auch „Captain America“-Build genannt, der für 5 Milliarden Schaden pro Tick sorgt und fast nicht zu töten ist. Golem-Totenbeschwörer: Der Build setzt vollständig auf den Golem, den ihr ab Level 25 beschwören könnt. Da er eure wichtigste Schadensquelle ist, erhöht ihr die Abklingzeitreduktion für die Fähigkeit des Golems. In Season 11 kam zudem das Unique „Grabesblüte“ hinzu, das dafür sorgt, dass ihr 3 kleinere Golems beschwört. Schattenseuche-Totenbeschwörer: Der Build baut auf dem zentralen passiven Skill „Schattenseuche“ auf, der Gegner bei Schattenschaden infiziert. Ihr könnt den Build bereits im frühen Endgame spielen, da er keine Uniques erfordert, um zu funktionieren. Ein Unique, das sich für den Build aber lohnt, ist das Amulett „Ebenstecher“. Das sorgt dafür, dass „Pest“ zusätzlich 4 kleinere Geschosse abfeuert, die Gegner durchbohren und Schattenschaden über Zeit verursachen. „Knisternde Energie“-Zauberin: Kernstück des Builds ist das Unique Amulett „Esadoras überfließende Kamee“ und setzt auf „Knisternde Energie“. Um die zu erzeugen, nutzt ihr primär den Kugelblitz-Skill. Mit dem Mythic Unique „Ring des Sternenlosen Himmels“ wird der Build durch die Manakostenreduktion noch stärker.

A-Tier: Starke Builds fürs Endgame in Season 12

A-Tier-Builds sind im Regelfall etwas schwächer als jene im S-Tier, bieten aber eine breitere Auswahl an Spielstilen, die euch gegebenenfalls besser liegen. Wenn ihr nicht versucht, die Ranglisten zu beherrschen, könnt ihr hier nichts falsch machen.

B-Tier: Das solide Mittelfeld

Builds im B-Tier sind teilweise experimentell oder haben Schwächen in bestimmten Inhalten. Oft sind sie nur sehr spezialisiert zu gebrauchen, etwa nur für Bosse oder nur zum Farmen.

C-Tier: Off-Meta-Builds für mehr Auswahl

Im C-Tier finden sich Builds, die immer noch das Endgame schaffen, aber recht schnell hinter den anderen Builds abfallen. Wer aber nach etwas sucht, das seinem Spielstil eher entspricht, findet hier vor allem fürs entspannte Zocken das Richtige.

In der neuen Season bauen einige Builds auf einzigartige Gegenstände auf. Auch mit Season 12 kommen wieder neue Uniques für alle Klassen ins Spiel, allerdings keine frischen Mythic Uniques. Welche Uniques es bisher in Diablo 4 gibt, seht ihr in unserer detaillierten Auflistung für alle Klassen: Diablo 4: Alle Uniques in Season 12 in der Übersicht