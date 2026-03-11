Diablo 4: Server-Status im Live-Ticker – Alle Infos zu Warteschlangen und Problemen beim Start von Season 12

19:55 Uhr

Der Community Manager von Diablo 4, Marcus Kretz, erklärt in einer Antwort auf X, dass Spieler aktuell anscheinend nur für ein paar Minuten eingeloggt bleiben können und dann rausgekickt werden. Das sei im Moment das dringlichste Problem. „Die Dämonen müssen schleunigst zerfetzt werden“, schreibt er.

Wie lange die Probleme noch andauern werden, könne man nicht sagen. Aber wenn man aktuell darauf wartet, sich einen Snack zu machen, sei jetzt der perfekte Moment, schreibt Kretz in einer anderen Antwort auf X.

19:40 Uhr

Nachdem wir es ins Spiel und bis zur Garderobe geschafft haben, ist das Spiel eingefroren und alle drei Monitore wurden kurz schwarz. Ich glaube, wir warten noch etwas mit dem Einloggen. Immerhin haben wir schon einen Charakter erstellt.

19:35 Uhr

Wenn ihr auch noch in der Warteschlange hängt und euch die Zeit mit Lesen vertreiben wollt:

19:25 Uhr

Wir setzen uns dann auch mal in die Warteschlange und holen uns ein leckeres Getränk und ein paar Snacks …

19:20 Uhr

Auf Reddit nennt ein Spieler die Season scherzhaft „Season of Slaughtering the Server“, auf Deutsch etwa: Saison des Server-Schlachtens.

Zwar soll es in der Season um das Gemetzel gehen – dass damit auch die Server gemeint sein würden, war sicherlich nicht geplant.

19:15 Uhr

Einige Spieler waren bereits im Spiel, flogen aber wieder raus oder kämpften mit Lags und Rubber-Banding.

19:10 Uhr

In den sozialen Netzwerken berichten die Spieler von verschiedenen Problemen. Manche stecken wohl in Warteschlangen von bis zu 20 Minuten fest, andere in endlosen Ladescreens.

19:00 Uhr

Aktuell erhaltet ihr die Meldung, dass ihr ins Game einloggt. Hier geht es jedoch offenbar nicht weiter, sodass ihr noch nicht zocken könnt.

Auch auf Battle.net gibt es aktuell die Nachricht, dass es Abstürze gibt und man diese untersuche:

18:45 Uhr

Einen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zu Season 12 von Diablo 4. Wir informieren euch hier, sobald es Neuigkeiten zu den Servern und Warteschlangen gibt. Schaut also gerne öfter vorbei und merkt euch die Seite mit einem Lesezeichen.