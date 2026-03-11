Diablo 4: Server-Status im Live-Ticker – Alle Infos zu Warteschlangen und Problemen beim Start von Season 12

In Diablo 4 startet heute die neue Season 12. Die bringt allerdings Server-Probleme mit sich. Hier erfahrt ihr alle aktuellen Infos zu Warteschlangen und zum Server-Status.
Mittwoch, 11.03.2026
19:55 Uhr
Der Community Manager von Diablo 4, Marcus Kretz, erklärt in einer Antwort auf X, dass Spieler aktuell anscheinend nur für ein paar Minuten eingeloggt bleiben können und dann rausgekickt werden. Das sei im Moment das dringlichste Problem. „Die Dämonen müssen schleunigst zerfetzt werden“, schreibt er.
Wie lange die Probleme noch andauern werden, könne man nicht sagen. Aber wenn man aktuell darauf wartet, sich einen Snack zu machen, sei jetzt der perfekte Moment, schreibt Kretz in einer anderen Antwort auf X.
19:40 Uhr
Nachdem wir es ins Spiel und bis zur Garderobe geschafft haben, ist das Spiel eingefroren und alle drei Monitore wurden kurz schwarz. Ich glaube, wir warten noch etwas mit dem Einloggen. Immerhin haben wir schon einen Charakter erstellt.
19:35 Uhr
Wenn ihr auch noch in der Warteschlange hängt und euch die Zeit mit Lesen vertreiben wollt:
Diablo 4 bekommt mit Lord of Hatred acht neue Schwierigkeitsstufen, weil Blizzard will, dass eure OP-Builds nicht nur in der Grube versauern
19:25 Uhr
Wir setzen uns dann auch mal in die Warteschlange und holen uns ein leckeres Getränk und ein paar Snacks …
19:20 Uhr
Auf Reddit nennt ein Spieler die Season scherzhaft „Season of Slaughtering the Server“, auf Deutsch etwa: Saison des Server-Schlachtens.
Zwar soll es in der Season um das Gemetzel gehen – dass damit auch die Server gemeint sein würden, war sicherlich nicht geplant.
19:15 Uhr
Einige Spieler waren bereits im Spiel, flogen aber wieder raus oder kämpften mit Lags und Rubber-Banding.
19:10 Uhr
In den sozialen Netzwerken berichten die Spieler von verschiedenen Problemen. Manche stecken wohl in Warteschlangen von bis zu 20 Minuten fest, andere in endlosen Ladescreens.
19:00 Uhr
Aktuell erhaltet ihr die Meldung, dass ihr ins Game einloggt. Hier geht es jedoch offenbar nicht weiter, sodass ihr noch nicht zocken könnt.
Auch auf Battle.net gibt es aktuell die Nachricht, dass es Abstürze gibt und man diese untersuche:
18:45 Uhr
Einen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zu Season 12 von Diablo 4. Wir informieren euch hier, sobald es Neuigkeiten zu den Servern und Warteschlangen gibt. Schaut also gerne öfter vorbei und merkt euch die Seite mit einem Lesezeichen.
Am 11. März 2026 sollte eigentlich Season 12 von Diablo 4 starten. Jedoch berichten aktuell etliche Spielerinnen und Spieler von Server-Problemen und Warteschlangen, die nicht enden.
Im Trailer seht ihr die neuen Inhalte auf einen Blick:
Das bringt Season 12 in Diablo 4: Mit Season 12 ziehen neue Inhalte in Diablo 4 ein. Die neue Season trägt den Namen „Season of Slaughter“ und steht damit ganz unter dem Motto der Schlachtung. Inhaltlich dreht sich buchstäblich alles um blutrünstiges Gemetzel. So könnt ihr euch etwa in den ikonischen Butcher verwandeln und Monster-Kills eure Killstreaks in die Höhe treiben. Alle Infos zu Season 12 findet ihr in unserer Übersicht: Diablo 4 Season 12 – alles zu Start, Release Date und dem PTR
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.