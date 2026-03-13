Diablo 4: Schlachthäuser – So findet ihr die Schlüssel und könnt zum Butcher werden

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3 Min. Nicole Wakulczyk 0 Kommentare Lesezeichen
Diablo 4: Schlachthäuser – So findet ihr die Schlüssel und könnt zum Butcher werden

In Diablo 4 werdet ihr mit Season 12 selbst zum ikonischen Butcher. Wie ihr seine Schlachthäuser finden und die passenden Schlüssel dafür bekommen könnt, erfahrt ihr hier.

Am 11. März 2026 ist die „Season of Slaughter“ gestartet. Inhaltlich dreht sich buchstäblich alles um blutrünstiges Gemetzel. Das Highlight dabei ist, dass ihr zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe selbst in die Fußstapfen des Butchers treten könnt.

Wie kann ich zum Butcher werden? Um als Butcher zu spielen, gibt es drei Möglichkeiten:

  • Schlachthäuser: In diesen Dungeons seid ihr die gesamte Zeit als Butcher unterwegs und zerlegt Feinde mit speziellen Angriffen.
  • Schreine des Gemetzels: Diese findet ihr in den Höllenfluten (markiert durch ein spezielles Symbol). Aktiviert sie mit einer „Fleischigen Opfergabe“, um euch zu verwandeln.
  • PvP-Gebiete: Sammelt „Wildheit“ auf den Feldern des Hasses. Für den brutalsten Spieler erscheint ein Schlächtergötze, mit dem er sich in den Butcher verwandelt.

Nachfolgend erfahrt ihr, wie ihr in die Schlachthäuser gelangt und wo ihr die Schlüssel für die grausigen Dungeons erhaltet.

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Schlüssel für Schlachthäuser farmen – So klappt es

Wo finde ich die Schlachthäuser? Die speziellen Dungeons könnt ihr erst betreten, nachdem ihr die saisonale Quest-Reihe erledigt und entsprechende Schlüssel gesammelt habt. Die Schlüssel aktiviert ihr dann einfach in eurem Inventar, ähnlich wie Schlüssel zu Alptraum-Dungeons. Danach könnt ihr euch per Klick auf das Map-Symbol direkt zum Dungeon teleportieren.

In den Schlachthäusern seid ihr durchgehend als Butcher aktiv und metzelt Gruppen von Feinden, unter anderem Wanderer und Abenteurer, nieder. Dafür benutzt ihr spezielle Angriffe eurer angepassten Skill-Bar. Euer Ziel im Schlachthaus ist, in rund 3 Minuten so viele Feinde wie möglich zu vernichten. Als Loot erhaltet ihr blutbefleckte Items.

Wo bekomme ich Keys für die Schlachthäuser? Die Schlüssel für die Schlachthäuser erhaltet ihr aus verschiedenen Quellen:

  • Saisonale Quest-Reihe: Eure ersten Schlachthaus-Schlüssel sowie die Aufgabe, ein Schlachthaus zu betreten, bekommt ihr innerhalb der saisonalen Quest-Reihe.
  • Höllenflut: Schlüssel droppen von Elite-Gegnern, normalen Monstern (besonders an aktiven Schreinen des Gemetzels) und aus den Höllenflut-Truhen.
  • Saisonaler Rang: An der Brutalitätstafel in Gea Kul erhaltet ihr Belohnungen, wenn ihr „Brutalität“ in Killstreaks sammelt. Die Belohnungen können ebenfalls Schlachthaus-Schlüssel enthalten.

Zum Farmen der Schlachthaus-Schlüssel empfiehlt es sich also, Zeit in den Höllenfluten zu verbringen. Aktiviert dort die Schreine des Gemetzels mit Fleischigen Opfergaben oder schließt euch anderen Spielern an, die dies tun.

Mit speziellen Schlüsseln aktiviert ihr die Schlachthäuser.
Als Butcher habt ihr eigene Skills, unter anderem Ketten.
Schlachthäuser bringen euch blutbefleckte Items ein.

Fleischige Opfergaben und Frischfleisch sammeln

Woher bekomme ich Fleischige Opfergaben? Um die Schreine des Gemetzels zu nutzen, benötigt ihr jeweils eine Fleischige Opfergabe. Diese findet ihr vor allem in Höllenflut-Truhen. Sie können aber auch als Belohnung in den Schlachthäusern oder zufällig in Alptraum-Dungeons droppen.

Wofür brauche ich Frischfleisch? Wenn ihr Feinde als Butcher erledigt, droppt „Frischfleisch“. Dabei handelt es sich um eine saisonale Währung, die ihr bei Kael Rills, dem „Schlächter“-Händler in Gea Kul gegen blutbefleckte Gegenstände eintauschen könnt. Ihr sucht euch eine Kategorie aus und erhaltet einen zufälligen Gegenstand – ähnlich wie beim Kuriositätenhändler mit Obolussen.

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Season 12 bringt den Butcher aber nicht nur als spielbare Form in das ARPG. Er zieht zudem dauerhaft als neuer Unterschlupf-Boss in Diablo 4 ein und hat quasi eigene Uniques im Gepäck. Welche Bosse es aktuell in Diablo 4 gibt und welche Items sie so droppen, erfahrt ihr in unserer Übersicht: Diablo 4 Boss Loot Table: Liste aller Bosse und ihrer Drops in Season 12

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