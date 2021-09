Seit mehr als 24 Stunden könnt ihr endlich New World spielen. Doch wie gefällt euch das neue MMO bisher? Oder standet ihr nur in Warteschlangen? Wir haben dazu eine Umfrage erstellt und ihr dürft wie immer eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben.

Wie lief der Release von New World? Der Start von New World lief sehr unterschiedlich, je nachdem, ob man früh genug auf einen Server kam oder ob man lange in Warteschlangen stand.

Denn einmal auf dem Server drauf lief das Spiel sehr rund und machte kaum Probleme. Nur selten gab es Disconnects oder Abstürze. Manche Spieler konnten so von morgens bis abends durchzocken.

Allerdings mussten die meisten Spieler mit einer Warteschlange vorlieb nehmen. Die bestand auf einigen Servern aus über 10.000 Spielern, die sich eingereiht haben und lange warten mussten. Durch Abstürze in der Warteschlange haben es einige Spieler jedoch nie auf die Server geschafft.

Wie genau der Release-Tag ablief, könnt ihr euch in unserem Live-Ticker zum Release durchlesen, den wir auch jetzt noch aktuell halten.

Eure Meinung ist gefragt!

Wie verlief der Release bisher aus eurer Sicht? Konntet ihr New World spielen und wie ist euer Eindruck bisher von dem neuen MMO? Seid ihr zufrieden mit dem Spiel oder habt ihr etwas anderes erwartet? Schreibt das gerne in die Kommentare.

Ihr könnt zudem an dieser Umfrage teilnehmen und uns so einen schnellen Überblick über eure Meinung geben.

So könnt ihr abstimmen: In unserem Umfrage-Tool könnt ihr eure Stimme abgeben und uns verraten, wie euer erster Eindruck von New World ist.

Ihr könnt genau ein mal abstimmen und die Wahl kann nicht rückgängig gemacht werden.

Die Umfrage und auch eure Kommentare werden wir dann in den kommenden Tagen auswerten und euch einen Meinungsspiegel unserer Leser präsentieren.

MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat den gesamten Release begleitet und die ersten Stunden im Spiel verbracht. Seine Meinung zum Start von New World könnt ihr euch hier durchlesen:

Ich ahnte, dass der Start von New World schlimm wird, aber war trotzdem stinksauer