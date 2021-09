Trotzdem bietet es sich an, dass wir mit unserer Community zusammenarbeiten, um Dungeon-Gruppen zu bilden, Events in der offenen Welt zu erleben oder uns besser auszutauschen. Deshalb teilen wir unseren Server öffentlich mit euch und haben auch unseren Discord entsprechend angepasst.

Für uns sprachen zwei Punkte dagegen: der moderative Aufwand und die Tatsache, dass eine Kompanie in New World verhältnismäßig klein ist. Bei tausenden (oder Millionen?!) von Lesern ist es schwer, mit einer Mitgliederzahl von 100 zu arbeiten.

Auf welchem Server spielen unsere Leser? Am 23. September haben wir eine Umfrage gestartet, in der wir von euch wissen wollten, auf welchem Server ihr New World spielen werdet . Zu diesem Zeitpunkt gab es jedoch nur 5 anstelle der heutigen 8 Server.

Wer derzeit zudem auf der Suche nach einer Gruppe, Kompanie oder einfach gleichgesinnten in Bezug auf New World ist, kann sich auf unserem MeinMMO Discord-Server austauschen. Dort haben wir extra eine Kategorie mit neuen Channels eingerichtet.

Warum ist die Wahl des Servers wichtig? In New World könnt ihr nur einen Charakter pro Server-Verbund erstellen. Mit diesem einen Charakter levelt ihr, erkundet die Welt und bekämpft euch im PvP mit anderen Spielern.

Am 28. September erscheint New World und zum Start wird es 8 verschiedene deutsche Server geben. Wir verraten, auf welchem die meisten Leser von MeinMMO und auch wir Redakteure selbst unterwegs sein werden.

Insert

You are going to send email to