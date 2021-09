Heute ist Release-Tag des neuen MMOs New World. Die Warteschlangen, um auf die Server zu kommen, sind riesig. Doch auch im Spiel selbst bilden sich jetzt Warteschlangen, um bestimmte NPCs töten zu können.

Was ist los bei New World? Seit den frühen Morgenstunden des 28. Septembers drängeln sich die Spieler auf die Server von New World. Doch der Andrang ist so riesig, dass stundenlange Warteschlangen die Folgen sind. Laut SteamDB sollen inzwischen über 500.000 Spieler gleichzeitig online sein.

Die Spieler, die erfolgreich einem Server beitreten und mit dem Spielen beginnen können, stehen nun aber anderen Problemen gegenüber. Denn im Spiel ist so viel los, dass man jetzt buchstäblich anstehen muss, um Quests zu erfüllen.

So brav stehen die Spieler in New World an

Das zeigen Spieler: Auf reddit teilt TRNogger einen Screenshot aus New World und betitelt das Bild mit “Das ist so deutsch”. Auf dem Bild sieht man zwei Screenshots übereinander, die Warteschlangen von Spielern zeigen.

Dazu schreibt der Nutzer, dass der verderbte Kaplan von Spielern überrannt wurde, die ihn umlegen wollten. Doch das funktionierte nicht so richtig und deshalb bildete sich eine Warteschlange, sodass jeder nacheinander den Boss umlegen konnte. Im Spiel sieht das richtig gut aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Charaktere im Spiel stellen sich hintereinander an, um Quests zu erledigen, wie den Verderbten Kaplan zu besiegen. Die Aufgabe gehört mit zur Questreihe “Gar nicht gut”, die zur Main-Story des Spiels gehört. Jeder Spieler muss da also früher oder später mal hin, um in der Story voranzukommen.

Klar also, dass der Spawn des verderbten Kaplan hart umkämpft wird. Um das Chaos ein bisschen zu entwirren, einigen sich einige Spieler also auf die Warteschlangen.

Das sagen die Spieler: Manche schreiben, dass wohl “deutscher” wäre, wenn man sich in der Warteschlange nach vorn gedrängelt hätte. Andere fühlen sich an den Launch von WoW Classic erinnert. Denn auch bei den neuen, alten Servern von WoW kämpften die Spieler außerhalb und im Spiel mit Warteschlangen.

In WoW Classic bilden Spieler jetzt brav Warteschlangen im Spiel

In den nächsten Stunden und Tagen wird es wohl weiterhin solche Situationen in New World geben. Nach wie vor ist der Andrang groß und viele neue Spieler wollen endlich ihr Abenteuer auf Aeternum beginnen.

Wollt ihr auch bald loslegen? Wir haben noch einige wichtige Tipps für euch:

Welcher Typ von Spieler seid ihr in New World? Würdet ihr euch brav in einer Schlange anstellen und abwarten, bis ihr endlich an der Reihe seid, den Boss oder NPC zu töten? Oder habt ihr keine Geduld, lebt das Roleplay eures fiesen Charakters aus und drängelt euch in der Schlange ganz nach vorn? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Auf diesen Servern spielen eure liebsten Streamer nun New World