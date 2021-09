New World: Auf diesen Servern spielen eure liebsten Streamer

New World öffnet seine Pforten heute, am 28. September und bringt zum Start gleich 63 Server alleine für Europa mit. Einige große deutsche und internationale Streamer haben ihre Server bereits preisgegeben. Wir zeigen euch, welche Streamer auf welchem New World Server unterwegs sind.

Woher wissen wir das? Über die Webseite StreamersOnNewWorld (via Streamersonnew.world) konnten sich Streamer mit ihren Kanälen registrieren. Sie mussten hier ihren Namen, Reichweite und Herkunft angeben. Dazu auch den Servercluster und den Server, auf dem sie New World spielen werden.

Hier können andere dann nach Region, Cluster, Sprache oder sogar einzelnen Server und Streamer-Namen sortieren. Eingetragen haben sich unter anderem Shlorox, Asmongold und viele weitere. Damit ihr nicht lange suchen müsst, haben wir eine Liste mit den größten Streamern aus Deutschland erstellt.

Auch einige internationale Größen haben es in eine zweite Liste geschafft.

Welcher Streamer spielt auf welchen New-World-Server?

Hier spielen deutsche Streamer: Zum Start von New World wird es 8 deutsche Server geben. Wie zu erwarten verteilen sich die größten Streamer auf einige wenige. Grund dafür ist, dass einige untereinander gemeinsam spielen – warum das relevant und gefährlich ist, erfahrt ihr weiter unten. Aber zum Eingemachten: Wo findet ihr welche deutschen Streamer?

Deutsche Streamer in New World:

Shlorox – Learad

Zander – Utgard

Kamikatze – Vanaheim Nu

metashi 12 – Styx

BeamTwitch – Leared

Jessirocks – Styx

C4mlann – Styx

Sebo – Styx

AresLPS – Utgard

Selfmadetv – Leared

Die größten internationalen Streamer:

StoneMountain64 – Valgrind

Asmongold – Olympus

Powe3rtv – Jotunheim

Fextralife – Hades

AquaFPS – Aztlan

Was sind New World Streamer Server? Oft ist die Rede von sogenannten “Streamer Servern”. In YouTube-Kommentaren und Reddit kommt es hier leider oft zu Verwechslungen. Die Streamer Server in New World beschreiben keinen Server, der per se einem Streamer gehört. Viel mehr beschreibt das einen Server, auf dem die Fraktion des Streamers sehr schnell die Weltkontrolle erlangen kann, und auch vermutlich eher wird.

Welcher Server darf es sein? Schaut lieber genau hin!

Darum solltet ihr euch die Server-Wahl gut überlegen

Das müsst ihr beachten: Möchtet ihr lieber auf einen Server, der von Streamern und deren Heerscharen an Fans gefüllt ist oder einen gemäßigten Server, auf denen keine Tausend-Männer und -Frauen starke Armee herum fleucht?

Diese Wahl solltet ihr mit Bedacht treffen. Wie oben bereits erwähnt, kann die Erfahrung, die ihr mit New World macht, stark von der Server-Wahl abhängen. Unter Umständen habt ihr so keine Chance gegen die Fraktion eines Streamers.

Oder ihr seid gern Teil der großen Kompanie des Streamers und fegt alle eure Feinde nur so vom Schlachtfeld.

Beim Erstellen eines Charakters sollte euch außerdem bewusst sein, dass ihr pro Server-Cluster nur eine Figur erstellen könnt. Diese begleitet euch dann eure gesamte Reise, von den ersten Quests am Strand bis zu den PvP-Schlachten im Endgame.

Wo werdet ihr spielen? Fällt eure Wahl eher auf einen leeren Server, einen gut besuchten oder sogar auf einen der Streamer Server? Teilt eure Wahl mit uns und erzählt uns, was euch dazu bewegt hat.