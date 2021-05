Neues MMO New World gibt Versprechen ab: Keine bösen Items im Cash-Shop für 4 Monate

Zu Ingame-Shop von Amazons MMO New World gab es in den letzten Wochen harte Kritik. Auch der Begriff “Pay2Win” fiel in diesem Zusammenhang. Jetzt erklärt das Team, wie es mit dem Shop nach dem Launch weitergeht.

Darum geht’s: Gerade läuft eine Alpha-Phase des MMOs New World. Vor wenigen Wochen erklärte das Team des Spiels dazu, wie es mit dem Ingame-Shop ablaufen wird.

Der Shop dient vor allem dazu, kosmetische Gegenstände zu verkaufen

Man soll dort aber auch Booster für Crafting und Erfahrungspunkte kaufen können

Amazon versicherte zunächst, dass es die Booster “zum Start” nicht geben wird

Jetzt wird man deutlich und erklärt, dass es im Shop bis 2022 nur kosmetische Items geben wird

Wir zeigen euch hier, was die Entwickler noch zum Shop von New World verrieten.

Bis 2022 nur kosmetische Items in New World kaufen

Das ist der Plan: Wenn alles nach Plan läuft, soll das MMO New World am 31. August 2021 veröffentlicht werden. Das Team von New World schreibt im Blogpost, dass man zum Start des Spiels themenbezogene kosmetische Gegenstände in vielen Kategorien anbieten wird. Die sollen optisch zur Endgame-Ausrüstung passen. Dazu gehört:

Thematische Bekleidungs- und Waffen-Skins: Thematische Skins, die auf vorhandene Kleidung oder Waffen angewendet werden können, um deren visuellen Stil zu ändern

Thematische Skins, die auf vorhandene Kleidung oder Waffen angewendet werden können, um deren visuellen Stil zu ändern Housing-Dekoration & Haustiere: Dekorative Einrichtungsgegenstände und lustige Haustiere für euer Zuhause

Dekorative Einrichtungsgegenstände und lustige Haustiere für euer Zuhause Emotes: Neue Möglichkeiten, euch durch Tanzen, Gesten und andere einzigartige Animationen auszudrücken

Neue Möglichkeiten, euch durch Tanzen, Gesten und andere einzigartige Animationen auszudrücken Färbepakete: Während viele leuchtende Pigmente zur Verfügung stehen, die ihr verdienen könnt, um Färbemittel zu erstellen, werden zusätzliche Farben im Store erhältlich sein

Während viele leuchtende Pigmente zur Verfügung stehen, die ihr verdienen könnt, um Färbemittel zu erstellen, werden zusätzliche Farben im Store erhältlich sein Company-Wappen: Neue Designs werden im Shop verfügbar sein, um die Insignien eurer Company zu personalisieren.

Dazu gibt es folgendes Statement im Blogpost zu lesen (via newworld.com): “Wir werden frühestens 2022 in Betracht ziehen, etwas anderes als kosmetische Artikel zu verkaufen.” Mit einem Release am 31. August bleiben also 4 Monate bis zum Jahr 2022.



Vor einigen Wochen tauchte auf reddit ein Screenshot aus dem Alpha-Foren von New World auf. Darauf war zu sehen, wie Amazon zum ersten Mal den Ingame-Shop von New World vorstellte. Dort sprach man von Items wie EP-Boosts und Crafting-Boosts, die Fans Sorgen bereiteten.

In den Tagen danach sprach Amazon den Shop von New World erneut an und gab der Community mehr Transparenz um die kaufbaren Items. Das ist der Hintergrund:Vor einigen Wochen tauchte auf reddit ein Screenshot aus dem Alpha-Foren von New World auf. Darauf war zu sehen, wie Amazon zum ersten Mal den Ingame-Shop von New World vorstellte. Dort sprach man von Items wie EP-Boosts und Crafting-Boosts, die Fans Sorgen bereiteten. Amazon gab dann schnell Entwarnung, dass man keine Pay2Win-Inhalte anbieten möchte In den Tagen danach sprach Amazon den Shop von New World erneut an und gab der Community mehr Transparenz um die kaufbaren Items.

Das ist noch neu

Jetzt in der Alpha: Auf den Alpha-Servern von New World ist am 25. Mai der Shop online gegangen. Während der Alpha sind die kaufbaren Gegenstände nur kosmetisch. Sie geben keinerlei Gameplay-Vorteile gegenüber Spielern, die diese nicht besitzen.

Es soll sich bei den gezeigten Gegenständen im Shop nur um Beispiel-Items handeln. Das sollen nicht genau die Gegenstände sein, die es zum Start des Spiels geben soll.

Diese Items gibt es jetzt im Shop der Alpha von New World

Der Plan für die Zukunft: Mit dem Store möchte man Spielern Gegenstände anbieten, die sie für wertvoll erachten. Es sollen aber nie Items angeboten werden, die das Gefühl vermitteln, dass sie zum Genießen des Spiels eine Voraussetzung sind. In dem Zuge denkt New World auch über einen Battle Pass nach.

Für den Ingame-Store von New World hat das Team drei Leitziele:

Ausdrucksstarke Personalisierung ermöglichen Mit den Items sollt ihr weitere Möglichkeiten erhalten, eure Charaktere mit Farben anzupassen und ihnen neue Skins für Rüstungen und Waffen zu geben

Gleiche Wettbewerbsbedingungen aufrechterhalten Der Store wird keine Vorteile im PvE oder PvP geben. “Unser Ziel ist es, nichts im Store anzubieten, das Spieler als ‘Pay2Win’ empfinden würden.”

Veteranen einbinden und Neuankömmlinge einladen Neuen Spielern, die später dazukommen, will man mit Erfahrungspunkte-Boosts die Möglichkeit geben, schnell zu den Veteranen aufzuschließen. Diese Boosts kann man im Store kaufen oder im Spiel verdienen. Den Zeitpunkt für einen Release solcher Items kann man jetzt noch nicht absehen. Dafür will man zunächst beobachten, wie die Spieler voranschreiten und wie das Feedback der Spieler ausfällt.



Wie findet ihr die Erklärung zu den Items und Zielen im Shop? Ist das etwas, das euch bezüglich des Shops von New World beruhigt, oder findet ihr eine Wartezeit von rund 4 Monaten noch viel zu kurz? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.