Noch solo in New World unterwegs? So findet ihr die Gilde, die zu euch passt

Die Gilden im neuen MMORPG New World nennen sich Kompanien und funktionieren ein kleines bisschen anders, als man das vielleicht gewohnt ist. Doch wie findet ihr die Kompanie, die zu euch passt? Wir von MeinMMO helfen euch dabei.

Welche Voraussetzungen gibt es? Um einer Gilde oder Kompanie in New World beizutreten, ist kein besonderer Mindestlevel erforderlich. Sobald ihr einer der drei Fraktionen beigetreten seid, könnt ihr auch einer Kompanie beitreten. Wichtig ist aber, dass ihr auf dem gleichen Server spielt, wie die Kompanie, welcher ihr beitreten wollt.

Ebenfalls eine Rolle spielt die Fraktion, welcher ihr angehört. Eine Kompanie gehört immer einer Fraktion an, und zwar der, welcher der Gründer der Kompanie angehört. Ihr könnt entsprechend nur einer Kompanie beitreten, die zu derselben Fraktion gehört wie ihr selbst.

Ihr könnt eure Fraktion alle 120 Tage wechseln. Tut ihr das, müsst ihr auch eure Kompanie verlassen. Es ist nicht möglich als Marodeur in einer Kompanie des Syndikats zu sein, um ein Beispiel zu nennen.

Wie tretet ihr einer Kompanie bei? Man kann euch einfach über das Soziale-Menü in eine Kompanie einladen. Das passiert relativ häufig, wenn man durch eine Stadt läuft. Nun ist es aber selten ratsam einfach irgendeiner Kompanie beizutreten, auch wenn sie Vorteile mit sich bringt.

Grundsätzlich könnt ihr über das Kompaniemenü auf G einige Kompanien durchsuchen und ihnen dann auch über das gleiche Menü beitreten. Davon wisst ihr aber auch noch nicht, ob diese Gilde dann wirklich zu euch passt. Ihr könnt natürlich dennoch erst einmal einer Kompanie beitreten, um deren Vorteile für euch zu nutzen.

Mit einer Gilde könnt ihr gemeinsam in die Schlacht ziehen

Welche Vorteile bringt eine Kompanie? Neben den Vorteilen, die eine Gilde in jedem MMORPG hat, nämlich Spieler zu haben, die einen unterstützen können, habt ihr in New World noch weitere Boni durch eure Kompanie.

Diese sind vor allem dann sinnvoll, wenn eure Kompanie eine Siedlung besitzt. Dann profitiert ihr von günstigeren Schnellreisekosten, weniger Steuern und effektiverem Crafting. Die besonderen Vorteile der jeweiligen Siedlungen könnt ihr aber bereits nutzen, wenn ihr nur der gleichen Fraktion angehört.

Welche Kompanie passt zu mir?

Worauf solltet ihr achten? In New World gibt es verschiedene Spielstile und es ist sinnvoll, sich eine Gilde zu suchen, die ähnliche Interessen hat, wie ihr selbst. Es bringt euch also wenig, wenn ihr ein PvE-Spieler und Sammler seid und dann einer Kompanie beitretet, die sich auf PvP fokussiert.

Oft arbeiten auch mehrere Gilden zusammen und bilden somit eine größere Gemeinschaft. Dann ist eine Kompanie für das PvP und die Verteidigung zuständig, während eine andere für die Beschaffung der Materialien sorgt.

Wo könnt ihr suchen? Neben dem Chat im Spiel und dem Kompanie-Menü auf G gibt es auch außerhalb des Spiels diverse Möglichkeiten nach einer Kompanie zu suchen und die zu finden, die zu einem passt:

Zum einen wäre da der MeinMMO-Discord, auf dem es eine eigene Abteilung für New World gibt, wo auch Gildensuche ein Thema ist.

Auch die Seite newworldfans.com bietet eine aktive Plattform, die der Kompanie-Suche gewidmet ist.

Das reddit r/NewWorldCompanies ist ebenfalls nur dafür da, die Gilde zu finden, die zu euch passt.

Wenn ihr eine komplett deutsche Kompanie sucht, ist das deutsche newworld-forum eine gute Anlaufstelle für euch.

Ebenfalls deutsche Kompanien findet ihr bei den Kollegen von GameStar, wo sich einige Gilden vorstellen konnten, denen ihr beitreten könnt.

Zu guter Letzt gibt es noch einen deutschen New World Discord (via Discord) mit knapp 6.000 Mitgliedern, auf dem ihr ebenfalls eine Kompanie finden könnt.

Wir hoffen, dass ihr auf diesem Wege eine Kompanie findet, in der ihr euch wohlfühlt und mit der ihr viel Spaß haben werdet.

Habt ihr bereits eine gute Kompanie gefunden? Sucht ihr noch Mitglieder für eure Gilde? Wisst ihr noch nicht, ob ihr überhaupt einer Kompanie beitreten wollt und spielt New World eigentlich lieber alleine? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Die Kompanien sind ein großer Teil des sozialen Aspekts von New World, doch MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch meint: New World will ein soziales MMO sein, doch dafür macht es zu viel falsch.