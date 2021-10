7 coole Merch-Artikel, die jeder New World Fan kennen sollte

Das neue MMORPG New World ist ein riesen Hit und dominiert derzeit große Teile der digitalen Welt. Wer aber noch nicht genug von Amazons neuestem Spiel hat, der kann mit coolem Merch seine Begeisterung auch in die echte Welt holen.

Worum geht es? Jeder Nerd kennt es und so gut wie jeder Nerd liebt es – Merchandise. Coole Artikel zu der Fantasie-Welt eurer Wahl. Dieser erstreckt sich meist von Kleidung über Figuren bis hin zu Handy-Zubehör und mehr. Vor allem Pokémon zeigt regelmäßig, wie viel man an Merch zur Verfügung stellen kann.

In diesem Artikel möchten wir euch den Merch zeigen, den Amazon bereits zu ihrem neuen MMORPG New World veröffentlicht hat und da ist für jeden etwas dabei. Daher geht es direkt los, ohne lange Umwege.

1. Das offizielle Steelbook

Was ist das? Bei einem Steelbook handelt es sich um eine Spiele-Hülle aus Metall. Sie hat ein anderes Bild, als die normale Hülle eines Titels. Im Falle von New World seht ihr darauf drei Entdecker auf einem dunklen Hintergrund.

Was bietet es? Viele Fans möchten sich ihre Spiele noch immer gerne ins Regal stellen. Da das mit digitalen Versionen immer seltener möglich wird, bietet dieses Steelbook euch die Chance, New World in den Schrank zu stellen.

Neben der ansprechenden Hülle ist im Steelbook Platz für eine DVD nach Wahl und eine Karte von der Insel Aeternum, auf der New World spielt. Die Karte kann man herausnehmen und auch als Poster verwenden.

Das eigentliche Spiel ist dem Steelbook allerdings nicht beigelegt. Die Hülle kommt mit Karte und ohne New World in irgendeiner Form zu euch.

Was kostet es? Für 10 € könnt ihr euer Merch-Regal um dieses schicke Steelbook erweitern und die Entdecker auf dem Cover Einzug in euren Schrank halten lassen.

2. Der Glyphen-Hoodie

Was ist das? Ein Hoodie ist grundsätzlich ein Pullover mit Kapuze. Dieser Hoodie kommt sogar noch mit einer praktischen Tasche am Bauch für beide Hände daher und zeigt auf der Vorderseite das Logo von New World vor der Glyphe, die ihr auch zu Anfang des Games seht.

Was bietet es? Wer diesen Hoodie kauft, kann sich warm anziehen! (Okay, sorry). Der New World Pullover besteht auf 80 % aus Baumwolle und ist somit kuschlig-warm und perfekt geeignet für die kommenden Wintermonate.

Wer seine Liebe für das neue MMORPG am liebsten in die ganze Welt hinaustragen möchte, der kann das auf jeden Fall mit diesem Hoodie tun.

Was kostet es? Den Pullover-Hoodie könnt ihr für 36,99 € euer Eigen nennen und euren Kleiderschrank mit dem Glyphen-Logo um einen bequemen Fan-Artikel erweitern.

3. Kleidung mit dem Logo

Was ist das? Wer es weniger verziert mag oder die Glyphe schlichtweg nicht ausstehen kann, für den hat Amazon auch die passende Lösung parat. Verschiedene Kleidung mit dem simplen Schriftzug “New World” und den gekreuzten Äxten in der Mitte.

Verfügbar ist das simple Logo-Design als Hoodie, T-Shirt, Langarmshirt und Sweatshirt.

Was bietet es? Die Kleidung lässt euch euer neues Lieblingsspiel in die Welt tragen und das bei jedem erdenklichen Wetter. Egal, ob T-Shirt im Sommer oder Hoodie im Winter, das schlichte New-World-Logo kann euch überall begleiten.

Auch diese Kleidungsstücke bestehen zu mindestens 80 % aus Baumwolle.

Was kostet es? Für die verschiedenen Artikel werden unterschiedliche Preise erhoben. Das T-Shirt bekommt ihr bereits für 18,49 € während der Hoodie das teuerste Teil ist und für 36,99 € zu haben ist. Die anderen Teile sammeln sich zwischen den beiden Stücken.

4. Fraktions-Shirt

Die Marodeure Logo T-Shirt* Von dem neuen Open World MMO von Amazon Games, New World.; Starten Sie Ihre Reise nach Aeternum mit New World Merchandise. Das Syndikat Logo T-Shirt* Von dem neuen Open World MMO von Amazon Games, New World.; Starten Sie Ihre Reise nach Aeternum mit New World Merchandise. Das Bündnis Logo T-Shirt* Von dem neuen Open World MMO von Amazon Games, New World.; Starten Sie Ihre Reise nach Aeternum mit New World Merchandise.

Was ist das? Für alle, die es nicht so offensichtlich mögen, sind diese Shirts super. Sie zeigen das Logo der gewählten Fraktion und lassen Unwissende nicht auf das neue MMORPG schließen.

Was bietet es? Die drei T-Shirts gibt es jeweils mit den Logos der Fraktionen im Spiel. Farben haben sie aber nicht, es sind also simple schwarz-weiß-Logos der Marodeure, des Syndikats und des Bündnisses auf der Vorderseite.

Auf der Rückseite ist klein und unauffällig das New-World-Logo platziert, also die beiden Äxte und das NW. Ansonsten sind es einfache, schwarze Shirts, die euch eure Fraktion auch nach Draußen tragen lassen.

Alle Shirts sind aus 100 % Baumwolle gefertigt.

Was kostet es? Die drei Shirts bekommt ihr für jeweils 18,49 € in 6 verschiedenen Größen. Es wird also keine der Fraktionen preislich bevorzugt.

5. New World Pop-Sockets

Was ist das? Ein Pop-Socket ist ein kleines, klebendes, rundes Ding, welches ihr auf die Rückseite eurer Smartphones kleben könnt. Es hilft dabei, das Handy leichter zu halten oder etwa hinzustellen. Gerade bei großen Smartphones und kleinen Händen ist ein Pop-Socket sehr hilfreich.

Was bietet es? New World bietet euch gleich verschiedene Pop-Sockets an. Von einem schlichten mit dem Logo über ein Logo mit Glyphe oder sogar die Wappen der drei Fraktionen. Bei den Fraktions-Pop-Sockets habt ihr sogar direkt die Farbe eurer Fraktion auf dem Handy.

Was kostet es? Die Pop-Sockets haben unterschiedliche Preise. Während das Socket mit dem Logo für 12,99 € zu haben ist, bezahlt ihr für euer farbiges Fraktions-Logo einen kleinen Aufpreis, die gibt es dann für 14,99 €.

6. Azoth-Baum T-Shirt

Was ist das? Wenn ihr es nicht so schlicht mögt oder euch das Logo einfach nicht zusagt und ihr auch nicht so wirklich hinter einer der Fraktionen steht, ist das Azoth-Baum-T-Shirt etwas für euch. Es ist auffällig blau und auch der New World Schriftzug ist diesmal blau gehalten.

Was bietet es? Es zeigt auf der Vorderseite den großen Azoth-Baum, den ihr vielleicht auch schon im Spiel gefunden habt. Er befindet sich im Gebiet Lichtholz, wird von den Dryaden bewacht und spielt eine nicht unwesentliche Rolle in euren Abenteuern in New World.

Das Shirt stellt den Baum mit seinen Wurzeln dar und auch der New World-Schriftzug ist diesmal blau statt weiß. Es ist also deutlich auffälliger als die anderen, eher schlichten Kleidungsstücke.

Es besteht zu 100 % aus Baumwolle, so wie die anderen Shirts der Sammlung.

Was kostet es? Auch dieses T-Shirt ist für 18,49 € in 6 verschiedenen Größen zu haben und erweitert somit euren Kleiderschrank um ein blau-schwarzes-Stück, was kann man da schon falsch machen.

7. Story-Shirts

Was ist das? Auf den ersten Blick wirken die Shirts als hätten sie einen Aufdruck von Sammelkarten-ähnlichen Figuren. Die drei verfügbaren T-Shirts zeigen für die Geschichte von New World relevante Persönlichkeiten und bleiben dabei von Vorne absolut unauffällig.

Was bietet es? Je nach Motiv erhaltet ihr eine andere Person auf der Vorderseite, die für die Insel Aeternum eine wichtige Rolle spielt. Auf der Rückseite ist seitlich und groß von oben nach unten der Schriftzug New World gedruckt, es handelt sich also um beidseitig bedruckte Shirts.

Perfekt also für alle, die auf den ersten Blick noch nicht verraten wollen, welchen Merch sie gerade tragen, um dann mit der Rückseite zu überraschen.

Auch sie bestehen aus 100 % Baumwolle.

Was kostet es? Die Shirts erhaltet ihr ebenfalls für 18,49 € in 6 verschiedenen Größen, damit halten sie sich an die Vorlage der anderen New World Shirts.

Welcher Merch-Artikel gefällt euch am besten? Habt ihr eventuell sogar schon einen gekauft und zuhause? Zieht ihr nun sofort los, um einen zu kaufen?

Oder gefällt euch vielleicht keiner davon so wirklich? Schreibt uns gerne einen Kommentar.

Einige der Merch-Artikel sind sogar schon ausverkauft, denn die Deutschen lieben New World – Amazon hat das total unterschätzt.