Ein neues MMORPG stürmt sofort auf Platz 1 der Steam Charts

In dieser Woche drehten sich fast alle Schlagzeilen um New World, das einen Tag nach dem Release sogar CS:GO von Platz 1 auf Steam verdrängte. Doch auch bei den anderen MMORPGs hat sich viel getan, worauf wir euch in diesem Wochenrückblick hinweisen möchten.

Das Highlight und der Aufreger der Woche: Am 28. September feierte New World seinen Release und dominierte damit die Schlagzeilen:

Die Diskussion der Woche: In WoW wurden in einem Dungeon sexy Frauen in hübsche Männer verwandelt. Doch die meisten Kommentare unserer Leser dazu fallen eher negativ aus, weil sie darin eben keine Gleichstellung oder einen Kampf gegen Sexismus sehen.

ESO stellt neuen DLC vor, Elyon präsentiert Headstart-Pakete

Das passierte diese Woche bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleineren MMORPGs:

Das passierte bei den MMORPGs in der Entwicklung:

