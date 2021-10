The Elder Scrolls Online bekommt im 4. Quartal 2021 das neue DLC Deadlands. Damit wird die Geschichte für das gesamte Jahr abgeschlossen und die Spieler stellen sich nochmal dem großen Bösewicht Mehrunes Dagon. Wir von MeinMMO haben euch alle wichtigen Infos zum neuen DLC und dem dazugehörigen Update 32 zusammengefasst.

Was steckt in Deadlands? Der neue DLC wird die Geschichte der übergreifenden Story “Tore von Oblivion” abschließen. Dazu wird es einige neue Inhalte geben, darunter:

Das neue Gebiet “Die Totenländer”

Neue Story-Inhalte

Neue Weltbosse, die sogenannten “wandernden Henker”

3 neue Mythische Gegenstände und 6 neue Sets

2 neue Häuser

Für alle Spieler gibt es zudem das Update 32, das folgende Neuerungen bietet:

Verbesserungen bei den Sammlungen von Sets

Die neue Waffenkammer, über die ihr Builds speichern könnt

Verbesserungen an der Leistung und die Nutzung der neuen Technologie DLAA

ESO wird künftig die Sprache Spanisch als offizielle Lokalisierung unterstützen

Einen kurzen Einblick in den neuen DLC bekommt ihr in diesem Teaser-Trailer:

Wann erscheint Deadlands? Der neue DLC erscheint am 1. November für PC, Mac und Stadia. Ab dem 16. November können auch die Spieler auf der PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S auf die neuen Inhalte zugreifen.

Derzeit läuft in ESO zudem ein Event, über das ihr den neuen DLC kostenlos verdienen könnt. Mehr dazu erfahrt ihr hier: ESO schenkt euch den neuen DLC Deadlands, wenn ihr gemeinsam ein Event abschließt.

Die Totenländer als neues Gebiet mit neuen Herausforderungen

Worum geht es in der Story? Nach dem Kampf mit dem Daedra-Fürsten Mehrunes Dagon am Ende der neuen Erweiterung Blackwood bringen wir den Krieg nun direkt in sein Gebiet, die Totenländer.

Dort erwarten euch neue Quests und eine neue Story, die etwa 20 Stunden Spielzeit in Anspruch nehmen soll, sowie neue Herausforderungen.

Den Prolog zu Deadlands könnt ihr übrigens jetzt schon spielen.

Was steckt im neuen Gebiet? Die Totenländer sind ein Gebiet im Reich der Daedra. Dort treffen wir auf zwei unterschiedliche Biome und eine freundliche Stadt:

Der eine Teil der Totenländer besteht aus Lava, Schwefel, Felsen und hohen Festungen. Dort trefft ihr auch auf die Höhle “Brandfire Reformatory”, wahrscheinlich eines der offenen Gewölbe

Der andere Teil ist etwas weitläufiger und enthält viele Stürme und Blitze

Die Stadt “Ferngrab” ist unsere sichere Zuflucht im neuen Gebiet

Ein erster Einblick in das neue Gebiet Totenländer.

In beiden Biomen des düsteren Gebiets könnt ihr auf die neuen Weltbosse treffen, die sogenannten “Wandernden Henker”. Diese haben keine feste Position, sondern können überall angetroffen werden.

Laut den Entwicklern sollen sie schwieriger zu bekämpfen sein als klassische Weltbosse.

Neue Mythische Gegenstände und Sets in Deadlands

Welche neuen Mythischen Gegenstände wird es geben? Mit Deadlands sollen drei neue Mythische Gegenstände eingeführt werden, die ihr über das Antiquitäts-System in den Totenländern finden könnt.

Um diese Items zu bekommen, müsst ihr jedoch die vorherige Erweiterung Greymoor besitzen:

Splauder of Ruin – Aktiviert eine Aura, die bis zu 6 Verbündeten zusätzlichen Waffen- und Zauberschaden verleiht. Dafür verliert ihr pro betroffenen Verbündeten 70 Regeneration von Ausdauer, Magicka und Leben.

Belharza’s Band – Erhöht den Schaden von leichten Angriffen um 1.185. Für jeden Nahkampf-Angriff sammelt ihr Stapel von Belharza’s Temper (bis zu 5 Stück). Habt ihr 5 Stapel erreicht, werden diese konsumiert und verursachen 1.471 physischen Schaden in einer Linie und betäubt Feinde für 3 Sekunden.

Markyn Ring of Majesty – Bringt euch 100 Waffen- und Zauberschaden und 1.157 Rüstung für jedes Set, von dem ihr mindestens 3 Teile tragt.

Welche Sets bringt Deadlands? Der neue DLC bringt euch gleich 6 neue Sets:

Was ist das neue Emote? Das neue Update 32 bringt das Emote “Siegestomper”. Das könnt ihr euch in diesem Video anschauen:

Quality of Life-Verbesserungen durch das Update 32

Was ist das Update 32? Dabei handelt es sich um den Patch, der zusammen mit der Erweiterung Deadlands veröffentlicht wird. Dieses Update bringt allgemeine Änderungen, auf die auch Spieler Zugriff haben, die den DLC oder die Erweiterung Blackwood nicht besitzen.

Die Highlights sind dabei die Anpassungen an den Sets und die neue Waffenkammer.

Das ändert sich an den Sets: Mit dem neuen Update 32 bringt ESO einige Änderungen an den Sets im Spiel:

Proc-Sets, die Burst-Schaden austeilen, teilen sich nun einen globalen Cooldown von einer Sekunde

Ein hartes Limit, wie hoch der Bonus bei kritischen Treffern und kritischer Heilung ausfallen kann

Proc-Sets können wieder kritischen Schaden anrichten

Alle Item-Sets werden Hybrid-Stats anbieten

Zudem wird das Loot-System so überarbeitet, dass Bosse künftig Sets fallenlassen, die ihr noch nicht im Besitzt habt. So soll garantiert werden, dass, wenn ihr einen Boss grindet, dieser nicht dauernd das Set fallenlässt, dass ihr schon freigeschaltet habt. Mehr dazu hier: Das kommende Update in ESO bringt euch endlich den Loot, den ihr noch braucht.

Das ist die Waffenkammer: Die Waffenkammer ist eine kostenlose Einrichtung für das eigene Haus. Wenn ihr mit dieser Waffenkammer interagiert, könnt ihr euer Build speichern und so schnell zwischen verschiedenen Builds hin- und herwechseln.

Die Waffenkammer speichert:

Eure Ausrüstung

Eure Fähigkeiten

Eure Championpunkte

Eure Attributspunkte

Eure Monturen

Ob ihr als Werfolf oder Vampir spielt

Gegenstände auf dem Schnellzugriff wie Tränke

Jeder Charakter hat 2 kostenlose Build-Slots und bis zu 8 weitere können im Kronenshop gekauft werden. Allerdings sind diese Käufe an den Charakter und nicht an den Account gebunden. Das System erinnert also stark an die Build Templates aus Guild Wars 2, die ebenfalls mit dem Shop verflochten sind.

Eine Übersicht über die neue Waffenkammer bietet dieses Video vom YouTuber Hack The Minotaur:

Was ändert sich noch? Neben diesen großen Features werden auch kleinere Quality of Life-Änderungen vorgenommen:

Auf der Karte wird nun angezeigt, ob Dolmen aktiv oder inaktiv sind

Die Postzustellung im Spiel erfolgt nun sofort

Zudem soll die Leistung speziell für moderne Grafikkarten von RTX und Nvidia verbessert werden. So soll über DLSS die FPS verbessert und die neue Technologie DLAA implementiert werden. Was es genau damit auf sich hat, erfahrt ihr hier:

MMORPG ESO ist Vorreiter bei neuem heißen Feature von Nvidia – Das kann DLAA

Was sagt ihr zum Umfang vom neuen DLC Deadlands und dem Update 32. Seid ihr zufrieden mit den kommenden Inhalten?