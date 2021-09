Die Befürchtungen der WoW-Spieler werden wahr. Blizzard verwandelt Frauen in Männer – aber vielleicht ist das jetzt sogar besser so?

Seitdem der Sexismus- und Diskriminierungs-Skandal bei Blizzard in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist, stehen bei World of Warcraft einige Änderungen an. In der neusten Version des PTR von Patch 9.1.5, dem kommenden Update, sind den Dataminern von wowhead neue Änderungen aufgefallen. Blizzard macht aus einigen Frauen einfach Männer.

Was wurde gefunden? Im originalen Karazhan-Raid gibt es einen etwas spezielleren Flügel von Medivhs Zuhause. In „Die Gästezimmer“, wo sich der Boss „Die tugendhafte Maid“ befindet, konnten Spieler schon immer eine Reihe eher ungewöhnlicher Gegner finden. Leicht bekleidete Damen, die dort offenbar zur Unterhaltung der anderen Gäste waren und sich ein paar Münzen verdient haben.

Blizzard hat hier nun Änderungen vorgenommen. Einige der Frauen wurden durch Männer ersetzt und haben demnach nun auch männliche Namen.

So sieht es aktuell noch in Karazhan aus – einige Damen warten auf Besucher.

Was sind das für NPCs? Es handelt sich dabei um Mobs wie die „Wanton Hostess“ (Üppige Schankmaid), „Night Mistress“ (Herrin der Nacht) und „Concubine” (Konkubine).

Die NPCs im entsprechenden Flügel von Karazhan sind dabei relativ offensichtlich Prostituierte – oder waren es zumindest zu ihren Lebzeiten. Denn inzwischen sind es nur noch die Geister der Vergangenheit. Das lässt sich nicht nur an ihren Namen erkennen, wie etwa „Herrin der Nacht“ oder „Üppige Schankmaid“, sondern auch an den Sätzen, die sie manchmal von sich geben. So haben sie klare Zweideutigkeiten im Gepäck, die auf sexuelle Handlungen anspielen, wie etwa:

„Nur fünf Sekunden! Das meine ich ernst!“

„Und dann hat er gefragt, ob der Wichtel mitmachen kann – kannst du dir das vorstellen? Ehrlich gesagt, war das gar nicht so schlecht …“

„Also habe ich gesagt: ‘Ja, aber das wird dich extra kosten.’“

„<seufz> Es ist immer so schnell vorbei …“

„Sie schlafen danach immer ein. Ich schon währenddessen …“

So ganz „normale Untote“ sind die Damen dann aber doch nicht gewesen, denn einige von ihnen verwandeln sich im Kampf in Sukkubi. Die neuen, männlichen Gegenstücke nehmen nun die Gestalt eines Satyrs an.

Wie heißen die Mobs jetzt? Neben der Einführung der männlichen Varianten dieser Feinde wurden aber auch die Namen ein wenig angepasst. Erneut wurde der Begriff „Konkubine“ gestrichen und durch etwas anderes ersetzt.

Konkubinen sind künftig „Zealous Paramour“ (Eifrige Liebhaberin) in der weiblichen Variante und „Zealous Consort“ (Eifriger Gefährte) in der männlichen Version.

Die „Night Lady“ (Herrin der Nacht) bleibt unverändert, aber einige von ihnen sind nun männlich und heißen „Night Lord“ (Herr der Nacht).

Die „Wanton Hostess“ (Üppige Schankmaid) wird künftig zu einem „Wanton Host“ und verwandelt sich nach dem Tod nicht mehr in eine (klar weibliche) Banshee, sondern einen neutralen Wraith.

Neue Namen und Gestalten kommen hinzu. Bildquelle: wowhead

Die exakten deutschen Übersetzungen fehlen noch, bisher sind lediglich die englischen Varianten geändert – das ist aber auf dem PTR durchaus üblich, dass die Übersetzung erst kurz vor Release des Patches kommt.

Ist das gut oder schlecht? Grundsätzlich scheint diese Änderung bei den Spielern eher etwas besser anzukommen als die anderen. Als Blizzard nämlich ein Bild einer Frau gegen Obst austauschte, war der Aufschrei groß. Viele waren hier der Ansicht, dass man doch einfach auch ein Bild eines leicht bekleideten Mannes hinzufügen sollte, anstatt jede Form der Sexualität und Freizügigkeit komplett zu verbannen.

In Karazhan hat Blizzard offenbar genau das umgesetzt und aus einigen Damen der Nacht auch ein paar Herren gemacht.

Was haltet ihr von dieser Anpassung? Eine bessere Lösung also noch bei den Bildern? Oder ist das nach wie vor albern und sollte gar nicht geändert werden?