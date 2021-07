Black Desert hat endlich seinen ersten Dungeon – So kommt ihr rein

Im MMORPG Black Desert Online gibt es große Neuigkeiten. Der erste Dungeon für fünf Spieler ist erschienen und bietet erstmals instanziierte Bosskämpfe für feste Gruppen. Wir von MeinMMO erklären euch wie ihr Atoraxion betreten könnt.

Worum geht es? Im MMORPG Black Desert Online hat der Dungeon Atoraxion geöffnet. Es handelt sich hierbei größtenteils um ein offenes Gebiet, in dem ihr auch zufällig Spieler treffen könnt. Das Gebiet wird aber von verschiedenen Grenzen unterteilt und bietet am Ende einen instanziierten Bosskampf nur für eure Gruppe.

Anders als in normalen Gebieten lässt in Atoraxxion nur der Boss am Ende auch Loot fallen. Das bedeutet, dass ihr ihn töten müsst, um wirklich von dem neuen Gebiet zu profitieren. Der Boss ist für eine Gruppe von fünf Leuten ausgelegt, ist aber theoretisch auch mit weniger Spielern machbar – dann eben richtig schwer.

In diesem Video sehen wir erste Eindrücke von Atoraxion:

Wie kommt ihr nach Atoraxion? Um das Gebiet betreten zu können und den Boss bekämpfen zu dürfen, benötigt ihr die folgenden Voraussetzungen:

Level 57 oder höher

Die Questreihe “Eine Einladung von I” muss abgeschlossen sein

Entweder die Awakening oder die Succession Questreihe müsst ihr absolviert haben

Habt ihr diese Voraussetzungen erfüllt, habt ihr Zugang zu der Schwarzgeist Hauptquest “Die letzte Festung, Atoraxion”. Während dieser Qust müsst ihr nach Vahmakia reisen und in der Vorzeitlichen Steinkammer “Talibres Träne” herstellen, um Zugang zu Atoraxion zu erlangen.

Die letzte Aufgabe der Qustreihe könnt ihr nur ein mal pro Familie abschließen. Solltet ihr aus Atoraxion zurück in die Steinkammer wollen, müsst ihr mit dem NPC Sol-Magia sprechen.

Die verschiedenen Zonen stellen euch vor Herausforderungen

Das gesamte Gebiet ist in Zonen aufgeteilt, die durch Nebel getrennt werden. Um einen Nebel zu durchdringen und in das nächste Gebiet vorzudringen, benötigt ihr bestimmte Gegenstände.

Die Gegenstände, die ihr benötigt, und wie ihr sie bekommt.

Um den letzten Bosskampf absolvieren zu können, müssen alle fünf Gruppenmitglieder im Besitz von Lucrezias Dolch sein. Es reicht nicht, wenn nur der Gruppenleiter das Item besitzt.

Eine detaillierte Anleitung, wo ihr alle nötigen Gegenstände finden könnt, und wie ihr die dazu nötigen Bosse am besten besiegt, findet ihr direkt bei playblackdesert.com.

Warum gibt es erst jetzt einen Dungeon? Black Desert Online setzte bisher auf Open-World Gebiete in denen Spieler gemeinsam, oder alleine ihre Erfahrung sammeln konnten. Instantiierte Gebiete gab es nicht. Daher ist Atoraxion auch kein “richtiger” Dungeon, abgesehen vom letzten Boss.

Bei den Spielern im reddit kommt die Idee bisher gut an, wenn die Belohnungen stimmen werden. Der Gearscore, also die Stärke eurer Ausrüstung, hat einen hohen Stellenwert in Black Desert Online.

Was haltet ihr von dem Dungeon-Konzept was Black Desert Online hier ausprobiert? Seid ihr Spieler von BDO und freut euch darauf, oder denkt ihr eher, dass es das jetzt auch nicht mehr brauch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

