Black Desert bringt neue Klasse – So kommt die Piraten-Meerjungfrau an

Vor wenigen Tagen startete in Black Desert Online die neue Season und mit dieser fand eine neue Klasse ihren Weg in das MMORPG. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was die Community von der Korsarin hält.

Was ist in Black Desert Online passiert? Am 29. Juni veröffentlichte Entwickler Pearl Abyss das neue Season Update für ihr MMORPG Black Desert Online. Neben der neuen Klasse kamen dadurch auch weitere Änderungen in das Spiel. Die Inhalte im groben Überblick:

Die Korsarin ist die neue Klasse in Black Desert Online. Eine Mischung aus Piratin und Meerjungfrau bewaffnet mit einem Schwert und Wassermagie

Einen neuen Season-Server auf dem vor allem neue Spieler leichter ihren Weg in das Spiel finden können

Einen Season-Pass mit neuen Inhalten der euch für fleißiges Spielen belohnt

Viele neue Events rund um die Korsarin und das Meer, so werden beispielsweise neuerdings Schatzkisten an Land gespült und andere Events helfen euch dabei, eure Korsarin schneller zu leveln

Zahlreiche kleinere Änderungen an bestehenden Systemen, Gegenständen und Mechaniken

Eine volle Liste der Patch-Notes findet ihr direkt bei Pearl Abyss.

Warum ist das spannend? Mit dem Beginn jeder neuen Season lockt Black Desert zahlreiche neue Spieler an, und das liegt vor allem an den Season Servern. Auf diesen startet jeder von Vorne und ein Transfer von anderen Servern ist nicht möglich. Ihr habt also auch als neuer Spiel die Chance Anfang an mit dabei zu sein.

Neben diesem Feature bieten euch Season-Server auch die Möglichkeit schneller zu leveln, mehr Gegenstände zu erhalten, beispielsweise mit extra Truhen pro Level-Up. Außerdem können Season-Charaktere spezielle Ausrüstung anlegen und spezifische Questreihen absolvieren, die normale Charaktere nicht annehmen können – so aber auch andersherum.

Sollte euch die Korsarin also neugierig auf das Spiel gemacht haben, gibt es keinen besseren Zeitpunkt für euch als jetzt, um mit Black Desert Online anzufangen und euch in die Wellen zu werfen.

Das sagt die Community über die Korsarin

Was kann die Korsarin? Neben ihrem wohl auffälligsten Merkmal, dem Wechsel zwischen Piratin und Meerjungfrau, glänzt die neue Klasse vor allem durch Combos und Geschwindigkeit. Passend zu ihrer Lore kann sie außerdem etwas länger unter Wasser bleiben als andere Klassen das können.

Sie bewegt sich nicht nur unter Wasser rasant, sondern auch an Land. Wenn man es geschickt anstellt, kann man mit ihr sogar über Wasser laufen wie es der reddit user Mophelia vormacht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Im Kampf setzt die Korsarin auf ein Einhand-Schwert und Wassermagie. Sie wechselt dabei fließend zwischen Piratin und Meerjungfrau hin und her. Dabei beweist Pearl Abyss besondere Liebe zum Detail, denn die Meerjungfrau-Form ist nicht generisch, sondern auf euren Charakter angepasst. Ihr behaltet also auch als Meerjungfrau Gesichtszüge, Tattoos und Merkmale.

In diesem Video wird die Korsarin genauer vorgestellt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was sagt die Community? Die Spieler von Black Desert Online lieben die neue Klasse. Man findet kaum bis keine negativen Stimmen gegen die neue Klasse, auch wenn ihre enorme Mobilität infrage gestellt wird. Spieler befürchten, dass ihre Geschwindigkeit bald geschwächt werden könnte, wie es vorher auch einer anderen Klassen passiert ist.

Der User Star Gazer schreibt auf YouTube: „Das ist die Meerjungfrau-Klasse, von der ich nicht wusste, dass ich sie will, aber jetzt brauche.“

Dem schließt sicher User Know Things an: “Endlich eine neue Hauptklasse die sich lohnt. Ich liebe die Korsarin einfach so sehr.“

Auch Userin Caalimera ist begeistert (via Twitter): “Ich liebe die neuen Kombos der Korsarin. Die Bewegungen fühlen sich so gut an! Eine perfekte Erweiterung zu der jetzigen Spielerfahrung.”

Warum herrscht trotzdem negative Stimmung? Leider fanden mit dem Update auch einige neue Bugs ihren Weg in das Spiel. Unter anderem beklagen sich viele Spieler darüber, dass sie Hauptquest bei Ihnen abbricht, oder einfach nicht weitergeht. Bei manchen verschwindet sie scheinbar sogar komplett.

Andere Spieler wiederum beschweren sich über verschwindende Items, oder zufällig auftreten Spiel-Crashes. Die negative Stimmung beschränkt sich allerdings auf die Bugs. Mit den Änderungen durch den Patch, und der neuen Klasse scheint die Community so gut wie ausnahmslos zufrieden zu sein.

Was haltet ihr von der Korsarin? Ist sie euch mobil und schnell genug, oder wollt ihr doch lieber ein Pferd haben? Wie ihr ein Pferd bekommt, erklären wir euch nämlich auch gerne.