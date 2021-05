Das MMORPG Black Desert Online bekommt ein lang erwartetes Koop-Dungeon namens Atoraxxion. Darin wird Teamwork essenziell und die ganze Instanz erinnert an die Dwemer-Ruinen aus ESO. Erfahrt hier, was die Entwickler bisher an neuen Infos zum Koop-Dungeon Atoraxxion rausgerückt haben.

Was steckt in Atoraxxion? In einem Video haben die Entwickler von Kakao-Games neue Infos über das kommende Koop-Dungeon Atoraxxion in Black Desert Online vorgestellt.

Es handelt sich um einen Koop-Dungeon für 5 Spieler.

Teamwork ist essenziell, um die Kämpfe und vor allem die zahlreichen Rätsel in der uralten Anlage zu lösen.

Atoraxxion besteht insgesamt aus vier Themen: Wüste, Ozeantiefen, Canyon und Wald.

Erst werden die Themen Wüste und Ozean fertiggestellt und implementiert.

Auf dem PC wird es einen erhöhten Schwierigkeitsgrad für mehr Loot geben, der Werte von AP 280/DP 340 voraussetzt.

Konsolenspieler werden sich erstmal mit der Standard-Schwierigkeit begnügen müssen.

Hier findet ihr viele Infos von den Devs zum neuen Dungeon.

Was ist die Story hinter Atoraxxion? Fans der Story und der Hintergrundwelt von Black Desert Online werden hier ebenfalls auf ihre Kosten kommen. Denn Atoraxxion ist eine alte Anlage, in der der berühmte Seher Rux Maha Dehkia in der alten Zeit Waffen gegen die Schwarzgeister fertigen ließ. Doch da er sich mit seinen vier Schülern überwarf, ging alles den Bach runter und Atoraxxion wurde vergessen.

Mittlerweile hat aber die weiße Hexe Illezra Atoraxxion wiederentdeckt und scheint ihre eigenen Pläne mit der Anlage zu haben. In einer größeren Quest suchen eure Helden Atoraxxion auf und versuchen das Geheimnis der Anlage zu ergründen und hinter Illezras Pläne zu kommen.

Mehr zu den Plänen der Entwickler zur Story von Black Desert Online erfahrt ihr in unserem Interview mit den Entwicklern.

Spieler freuen sich auf die neuen Herausforderungen

Was gefällt den Spielern an Atoraxxion? Auf reddit gab es überwiegend positives Feedback zu dem Video mit den Infos zu dem neuen Dungeon:

CoalaRebelde sagt: „Ich freue mich drauf. Koop-Content vermisse ich derzeit in BDO und ich freue mich, dass die Entwickler daran denken.“

A1000FlyingClouds hofft auf guten Loot: „Wenn Dungeons meine Zeit wert sind und ich gut spielen muss, dann könnte ich die verdammt nochmal für immer grinden. Ich will nur guten Loot und das es kein Spaziergang wird.“

Pustulioxd69 freut sich auf Dinge, die er mit Freunden machen kann: „Es sollte so viel Spaß machen, dass man bis spät Nachts mit Freunden aufbleibt und auf Discord sich koordiniert, während man weiß, dass man auf etwas Sinnvolles hinarbeitet.“

Bowdownson braucht nur noch eine Kleinigkeit: „Das sieht super aus, ich brauche nur noch vier Freunde jetzt!“

FinaljusticeZero wiederum hofft auf Content, der etwas taugt: „Ich hoffe nur, sie lernen von ihren Fehlern mit Savage Rift und Altar of Blood. Da haben sie ziemlich Mist gebaut. Das ist die Chance von Pearl Abyss, sich zu rehabilitieren.“

Damit ihr für die neuen Inhalte in Black Desert Online gut gerüstet seid, solltet ihr euch gut mit Ausrüstung und Items eindecken. Wenn euch dazu die Spielwährung Silber fehlt, dann verzagt nicht. Wir bei MeinMMO haben einen ausführlichen Guide zusammengestellt, wie ihr im Jahre 2021 schnell und einfach große Mengen an Silber farmen könnt. Viel Spaß beim Grind!