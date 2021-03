Großes Update in Black Desert Online bringt neue Klasse – So mächtig ist sie

Mit einem neuen Update für das MMORPG Black Desert Online (PC, PS4/PS5 und Xbox One sowie Xbox Series X|S) findet eine neue, mächtige Zauberklasse ihren Weg ins Spiel und eine weitere Season im Grand Prix beginnt.

Was ist das für eine Klasse? Nachdem das Entwicklerstudio Pearl Abyss jetzt den Betrieb des MMORPGs selbst übernommen hat, folgen schon neue Inhalte. Der Seher (im Englischen “Sage”) ist die erste neue Zauberklasse in Black Desert Online (BDO) seit dem Release des Onlinespiels.

Die Klasse ist ein Meister über Raum und Zeit und setzt diese Kräfte beispielsweise dazu ein, Abklingzeiten bestimmter Fähigkeiten zu reduzieren und sich über kurze Distanzen zu teleportieren.

Der Seher nutzt den würfelförmigen Kyve als Hauptwaffe und kann Ators Faust beschwören, um seine Feinde mit einer mächtigen Attacke zu vernichten. Außerdem ist er in der Lage, mit Skill-Kombinationen zu experimentieren. Dadurch findet er in Kämpfen neue Wege, seine Feinde auszuschalten. Das macht die Klasse besonders stark.

Außerdem darf der Seher die vorzeitlichen Hystria-Ruinen und den Aakmantempel ohne die eigentlich dafür nötigen Items betreten.

Wann kommt dieses Update? Der Patch, mit dem der Seher eingeführt wird, ist für den 17. März auf PC und für den März auf Xbox One sowie Xbox Series X|S und PS4/5 geplant.

In diesem Trailer wird euch der Seher vorgestellt:

Black Desert Online entwickelt sich weiter

Was ist noch neu? Schon am 10. März startete eine neue Season des Old Moon Grand Prix in BDO. Ihr wählt euch eine Strecke aus, die ihr so schnell wie möglich mit eurem Mount meistern müsst, um an Belohnungen zu kommen. Dabei messt ihr euch mit anderen Teilnehmern.

Darüber hinaus erlebt ihr ein neues Abenteuer, in dem ihr herausfinden müsst, wie der NPC Fughar der Chef der Crow Handelsgilde wurde.

Optimierungen an Skills der Klassen Magier und Magierin sind ebenfalls mit dabei, genau wie Verbesserungen am UI sowie Bugfixes. Darüber hinaus wurden die Regeln des Black Spirit’s Adventure verändert. Diese Regeln sorgen dafür, dass ihr mehr Erfolgserlebnisse verspürt und mehr Belohnungen bekommt.

Die Entwickler haben bereits verraten: So umfangreich und spannend entwickelt sich das MMORPG Black Desert 2021 weiter.