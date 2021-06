Immer wieder stellen die Entwickler von Black Desert bei ihrem Event Heidel Ball Neuerungen vor, die in den kommenden 6 bis 12 Monaten ins Spiel kommen. Eine dieser neuen Ankündigungen war die Klasse Corsair, die noch im Juni veröffentlicht wird. Und die kommt richtig gut an.

Was ist das für eine Klasse? Die Klasse Corsair ist weiblich und erinnert optisch erstmal an einen Piraten. So wird ein Säbel als Waffe genutzt und im Trailer trägt sie eine Piraten-Uniform samt Hut. Doch schnell wird deutlich, dass die Corsair eine sehr enge Bindung zum Wasser hat:

In jeder ihrer Angriffs- und Ausweich-Animationen gibt es Wasser-Effekte.

Sie ruft im Laufe des Trailers verschiedene Kreaturen aus dem Meer zu Hilfe, darunter Delfine und einen riesigen Wal.

Außerdem hat sie eine Meerjungfrauen-Form, in der sie in einer Schwimmanimation eine große Strecke zurücklegen kann.

Die Corsair ist damit eine sehr einzigartige Klasse und kommt richtig gut bei den Fans von Black Desert an.

Wann erscheint die Corsair? Der Release der neuen Klasse findet bereits am 29. Juni statt. Dort erscheint sie auf allen Plattformen (PC, PlayStation, Xbox) gleichzeitig. Die Klasse Sage, die erst im März erschien, kam noch zuerst für den PC und erst später für Konsolen.

Schon ab dem 23. Juni könnt ihr euch vorab eine Corsair erstellen. Zusammen mit der Corsair erscheint am 29. Juni zudem eine neue Season, in der ihr die Klasse schneller leveln und ausrüsten könnt.

“So hab ich mir die Klasse nicht vorgestellt, aber ich mag sie sehr”

Was sagen die Spieler über die neue Klasse? Der Trailer zur Corsair hat innerhalb von 4 Stunden über 40.000 Aufrufe gesammelt. Zudem wurden 1.612 Daumen nach oben und nur 31 Daumen nach unten gegeben (Stand vom 19. Juni um 19:30 Uhr).

Unter dem Video sammeln sich viele positive Kommentare, von denen wir euch einige zusammengestellt haben:

Josh schreibt: “Wow. Das könnte eine der einzigartigsten Klassen sein, die ich je in einem MMO gesehen habe. Ich liebe die kurzen Verwandlungen in ihre ‘wahre’ Natur und ihren Einsatz von Wassermagie und einem Schwert. Es wird schwer sein, mich von dem starken Gameplay meiner Awakened Nova loszureißen, aber ich werde definitiv eine Corsair auf den kommenden Saison-Servern spielen.”

V. Israel ist von den Animationen beeindruckt: “Ziemlich cool, ich kann es nicht erwarten, die Klasse auszuprobieren. Die Animationen auf dem Wasser sehen hervorragend aus, ich hoffe, dass sie auch Pistolen oder so etwas tragen wird.”

Dean Sim hat etwas anderes erwartet, ist jedoch begeistert: “So hab ich mir die Klasse nicht vorgestellt, aber ich mag sie sehr.”

Shiro “Vellis” schreibt: “Ich werde mit aufgedrehtem Bass Wellerman und Drunken Sailor rocken, während ich diese coole Klasse spiele.”

Eine negative Aussage haben wir unter den ersten 100 Top-Kommentaren überhaupt nicht gefunden.

Was wurde noch beim Heidel Ball angekündigt? Neben der neuen Klasse und der neuen Season wurden beim Heidel Ball weitere Neuerungen angekündigt, darunter:

Terror of the Deep Sea – Ein Singleplayer-Event im August

Der globale Release vom neuen Dungeon

Eine neue Map

Ein Reboot der alten Klassen

Einen ersten Überblick über den Heidel Ball bietet euch dieser reddit-Post (via reddit). Wir von MeinMMO werden am Montag die wichtigsten Ankündigungen nochmal ausführlicher vorstellen.

Was sagt ihr zur neuen Klasse Corsair? Spricht euch die Mischung aus Pirat und Meerjungfrau an? Schreibt es gerne in die Kommentare.