Black Desert hat jetzt eine coole App, die jedes MMORPG haben sollte

Black Desert hat in der letzten Woche eine neue App mit dem Namen “Black Desert+” bekommen. Diese ermöglicht es, einige Inhalte des MMORPGs auch abseits vom PC zu erleben. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat die App ausprobiert und ist schwer begeistert.

Was kann Black Desert+? Diese neue App zum MMORPG dient vor allem als Ergänzung, wenn ihr mal unterwegs seid und trotzdem in die Welt von Black Desert eintauchen möchtet. So könnt ihr:

Am Zentralmarkt handeln

Mit eurer Gilde chatten und sogar bei speziellen Keywords eine Benachrichtigung bekommen

Charaktere anderer Spieler bewundern und sie bewerten

Gutschein-Codes einlösen

Einen Weltboss-Timer nutzen

Push-Up-Benachrichtigungen für besondere Events oder Weltbosse anlegen

Direkt eine Support-Meldung abschicken

Black Desert+ ermöglicht mir also, mit dem MMORPG in Kontakt zu bleiben, ohne dafür aktiv am PC sitzen zu müssen oder das Spiel am Laufen zu haben. Das ist gerade für mich, der viele MMORPGs gleichzeitig spielt, ein wahrer Segen.

Über den Autor: Alexander Leitsch ist der MMORPG-Experte hier auf MeinMMO. In Guild Wars, Guild Wars 2, Blade & Soul, Black Desert und ESO hat er zusammengerechnet über 25.000 Spielstunden. Zudem werden alle neuen MMORPGs ausprobiert, egal ob aus dem Westen oder Asien.

Geld verdienen und mit Freunden Kontakt halten

Warum ist die App so nützlich? In Black Desert spielen die Wirtschaft und das Geldverdienen eine wichtige Rolle. Zwar muss ich für den aktiven Grind oder das Ernten von Gemüse im Spiel eingeloggt sein, aber auch das Kaufen und vor allem Verkaufen am Zentralmarkt muss regelmäßig erledigt werden.

Hier greift das interessante System von Black Desert, mit dem man einfach aus dem eigenen Lagerhaus heraus verkaufen kann. Wenn ich also im Vorfeld alles richtig einlagere, kann ich später in der App alles verkaufen. Auch das Einkaufen bestimmter Items lässt sich ganz leicht von unterwegs erledigen.

Am Zentralmarkt kann ich mit der App leicht ein- und verkaufen.

Doch auch der soziale Aspekt spielt für mich in MMORPGs eine wichtige Rolle. Die App habe ich gleich genutzt, um mich intensiv mit meiner Gilde auszutauschen:

Ich konnte auch unterwegs chatten oder während ich ein anderes MMORPG gespielt habe, obwohl ich gar nicht in Black Desert eingeloggt war

Ich hab mir Keywords wie meinen Charakter-Namen, “wichtig” oder “Event” als Push-Benachrichtigungen gesetzt, damit ich direkt informiert werde, wenn über wichtige Dinge diskutiert wird

Ebenfalls wichtig sind für mich die Event- und der Boss-Timer. Gerade Bosse verpasse ich in Black Desert immer wieder und ihr Respawn dauert manchmal sogar länger als 24 Stunden. Zudem kommen die Bosse nicht immer zur exakt selben Zeit, sondern variieren immer etwas.

Der Timer am Smartphone erinnert mich ebenfalls daran, an diesen Events teilzunehmen.

Wie kann man die App nutzen? Das ist ganz simpel. Ihr könnt sie euch im Play Store oder im App Store herunterladen. Danach müsst ihr nur als Plattform “PC” auswählen (oder Xbox oder PlayStation, je nach Plattform) und euch dann mit den gewohnten Zugangsdaten einloggen. Schon habt ihr Zugriff auf den Gildenchat und die weiteren Features.

MMORPGs sind für mich vor allem soziale Kontakte und da hilft die App

Darum finde ich die App so gut: Ich spiele derzeit gleich mehrere MMORPGs aktiv. Passend dazu habe ich jeweils eine Gilde in ESO, Guild Wars 2 und Black Desert. Mit all den Gilden permanent in Kontakt zu stehen, ist schwierig, obwohl genau das für mich den Spaß an Multiplayer-Spielen ausmacht. Einige meiner besten Freunde habe ich über MMORPGs kennengelernt.

Einiges regelt sich über externe Programme wie etwa Discord oder WhatsApp, doch gerade meine Gilde in ESO nutzt sowas überhaupt nicht. Hier verliere ich gerne mal den Anschluss, wenn ich ein paar Tage oder Wochen nicht online bin.

Zudem wird es außerhalb der Corona-Pandemie auch wieder zu längeren Urlauben oder Ausflügen kommen, in denen man seine Gilde und auch das Spiel über mehrere Wochen nicht aktiv nutzen kann. Auch hier kann eine solche App aushelfen.

Aber das alles klingt doch wie die Companion-App in WoW? Das ist absolut richtig, auch wenn hier inzwischen die Funktion rund um das Auktionshaus entfernt wurde. Allerdings hatte ich nie eine so enge Beziehung zu WoW, dass ich die App tatsächlich nutzen musste.

Das ändert für mich aber auch nichts an dem Punkt, dass ich mir eine solche App auch dringend für andere MMORPGs wünsche. Ich sehe sie als sinnvolle Ergänzung an, da das Smartphone sowieso fast immer in Griff-Reichweite ist.

Was würde ich mir für die Zukunft solcher Apps wünschen? In meinem Zukunfts-Szenario kann ich selbst die großen MMORPGs wie ESO, GW2 oder WoW am Smartphone mit Crossplay spielen und zumindest einfache Inhalte wie Daily-Quests, Farming oder Leveling erledigen.

Jedoch fehlt mir bei bisherigen Mobile-MMORPGs oft die Möglichkeit, komplizierte und aufwendige Kämpfe vernünftig zu erleben. Hier hab ich vor allem Probleme mit der Steuerung, die auch nur mit einem externen Controller gelöst werden könnten. Raids, Dungeons und PvP-Inhalte sind für mich etwas, das ich am liebsten am PC ausübe.

Wie steht ihr zu zusätzlichen Apps zu MMORPGs? Und könntet ihr euch die großen Spiele zumindest in einer einfachen Version am Smartphone vorstellen? Schreibt es gerne in die Kommentare.

