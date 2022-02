Lost Ark: Gibt es ein DPS-Meter, mit dem ihr euren Schaden überprüfen könnt?

Das neue MMORPG Lost Ark ist frisch erschienen und es gibt bereits viele User, die sich mit anderen messen möchten. Abgesehen vom PvP geht das nur mit einem DPS-Meter, aber gibt es das überhaupt in Lost Ark?

Gibt es ein DPS-Meter in Lost Ark? Darauf können wir die ganz klare Antwort Jaein geben. Es gibt zwar eine Möglichkeit, eure DPS zu überprüfen und sogar eine Art DPS-Meter, in normalen Dungeons und Raids besteht diese Möglichkeit aber nicht.

Lost Ark setzt dabei, ähnlich wie das MMORPG Guild Wars 2, auf eine Art Trainingsraum, bei dem ihr eure DPS, also den Schaden, den ihr pro Sekunde macht, im Blick behalten könnt.

Abseits von diesem Raum gibt es aber kein offizielles DPS-Meter in dem neuen MMORPG. Inoffizielle Tools scheint es derzeit ebenfalls nicht zu geben, und selbst wenn es sie geben sollte, raten wir stark davon ab, diese zu benutzen.

Wie kommt ihr in den Trainingsraum? Sobald ihr die Hauptquest weit genug abgeschlossen habt, um das Lied von Trixion spielen zu können, steht euch auch der Trainingsraum und damit das DPS-Meter von Lost Ark zur Verfügung. Das ist ungefähr auf Stufe 30.

Um ihn zu betreten und euch auszuprobieren, spielt einfach das Lied, was euch nach Trixion teleportiert. Dort sprecht ihr dann mit dem NPC Beatrice und sagt ihr, dass ihr auf das Übungsgelände gebracht werden wollt.

Dort könnt ihr dann mit allerhand Einstellungen herumspielen und eure Skills, Gravuren und Co verändern. Anschließend könnt ihr Bosse und normale Monster spawnen lassen und gegen sie kämpfen.

Eine Anzeige am rechten Bildschirmrand zeigt auch dann an, wie lange euer Kampf bereits dauert. Ebenfalls gibt er an, wie hoch euer Waffenschaden insgesamt ist, wie hoch eure kritische Trefferchance ist und wie viel Schaden pro Sekunde ihr austeilen könnt.

Diese Werte könnt ihr dort im Blick behalten

Wofür braucht man ein DPS-Meter? In vielen MMORPGs sind solche Messlatten gängig, um zu überprüfen, wie viel Schaden einzelne Gruppenmitglieder machen und somit besser nachzuvollziehen, warum man einen Boss vielleicht nicht besiegen kann.

Gleichzeitig dient es aber auch dazu, sich gegenseitig anzuspornen und mit dem eigenen Schaden angeben zu können. So kann ein “Rennen” um die höchsten Zahlen beginnen, was natürlich nicht nur das Ego, sondern auch den Gesamtschaden der Gruppe pusht.

Ein DPS-Meter macht die Leute toxisch

Warum gibt es kein DPS-Meter in Lost Ark? Dieses Thema wird in vielen MMORPGs heiß diskutiert. So gut wie jedes Spiel geht es anders an. Während es in Guild Wars 2 kein offizielles DPS-Meter gibt, sind Addons dafür stillschweigend erlaubt.

Auch in FFXIV ist keine solche Überprüfung eingebaut, aber es gibt Addons dafür. Diese werden auch soweit geduldet. Über die eigenen Schadenszahlen oder die von anderen zu reden, ist dann aber verboten.

Aus dem gleichen Grund gibt es auch in Lost Ark kein solches DPS-Meter oder ein Werkzeug, was es erlaubt, den eigenen Schaden oder den von Mitspielern zu sehen. Die Entwickler sind der Meinung, dass es zu einem ungesunden Konkurrenzdenken kommen könnte und die Community dadurch eher toxisch reagieren würde.

Ein heißes Thema in der Community: Bereits seit dem Release von Lost Ark diskutieren Spieler darüber, ob es ein DPS-Meter geben sollte oder nicht. Die Lager sind auf beiden Seiten ungefähr ausgeglichen.

Während viele Fans der Meinung sind, dass ein solches Werkzeug einer kompetitiven Szene weiterhelfen würde und dabei helfen könnte, dass sich erfahrene Spieler weiter verbessern, sind einige Fans der gegensätzlichen Meinung.

Sie sagen, es geht in Lost Ark um mehr als reine Schadenszahlen. Ein DPS-Meter könnte dazu führen, dass Boss-Mechaniken ignoriert werden, um im Scoreboard oben zu stehen. Außerdem befürchten sie, Casual-Spieler könnten nur aufgrund von Zahlen Nachteile haben.

Wie seht ihr das? Würdet ihr euch ein DPS-Meter in Lost Ark wünschen? Oder denkt ihr, dass es zu mehr Problemen führen könnte, als es helfen würde? Nutzt ihr in anderen MMORPGs Werkzeuge, um euren Schaden anzeigen zu lassen? Würdet ihr dabei mehr auf euren eigenen oder den DPS eurer Mitspieler schauen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

