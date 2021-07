Heute, am 27. Juli 2021, findet der Livestream zur neuen Guild Wars 2 Erweiterung End of Dragons statt. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch fasst euch alles Wichtige dazu zusammen und wird das Event im Live-Ticker begleiten.

Was ist das für ein Event? Im Livestream soll die neue Erweiterung End of Dragons ausführlich vorgestellt werden, die dann Anfang 2022 erscheint. Euch erwarten Infos zu den neuen Gebieten, der Story, den kommenden Elite-Spezialisierungen und was sonst noch mit in der Erweiterung steckt.

Außerdem soll es Interviews mit den Entwicklern geben, die bereits an der Erweiterung gearbeitet haben.

Wann beginnt der Livestream? Los geht es um 18:00 Uhr unserer Zeit. Das Event wird auf Englisch via Facebook, YouTube und Twitch übertragen. Für die deutsche Community übersetzt Honeyball den Stream parallel (via Twitch).

Wie lang der Livestream genau geht, ist nicht bekannt.

Was machen wir von MeinMMO? Wir werden das Event hier in dieser News im Live-Ticker begleiten und die gezeigten Infos direkt einordnen. Los geht es um 17:45 Uhr und dann findet ihr alle Infos in Text und Bild in diesem Beitrag.

Den Ticker übernimmt Alexander Leitsch, der bereits 8.000 Spielstunden in Guild Wars 2 und jahrelang eine eigene Fansite zum Spiel betrieben hat.

Was wissen wir bisher über End of Dragons? Noch nicht viel. Es wird nach ersten Teaser-Bildern nach Cantha gehen, dem Kontinent, der bereits Teil von Guild Wars 1 Factions war. Außerdem verrieten die Entwickler bereits, dass es neue Elite-Spezialisierungen geben wird und dass, obwohl der Name etwas anderes andeutet, End of Dragons nicht das Ende der Geschichte von Guild Wars 2 darstellen wird.

Alle bisherigen Infos haben wir hier gesammelt: Guild Wars 2: Alles, was wir zur neuen Erweiterung End of Dragons wissen.