3 Dinge, die sich alle anderen MMORPGs von Guild Wars 2 abschauen und 3 Fehler, die sie vermeiden sollten

Guild Wars 2 gehört zu den erfolgreichsten westlichen MMORPGs auf dem Markt und hat einige Dinge anders gemacht, als seine Genre-Kollegen. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat einige positive und negative Aspekte zusammengetragen, an denen sich seiner Meinung nach andere MMORPGs orientieren sollten.

Guild Wars 2 erschien 2012 und hat einige interessante Ansätze. So setzt das MMORPG auf ein Skallierungs-System, durch das auch Level 80-Spieler deutlich an Stärke eingebüßt haben, wenn sie in Low-Level-Gebieten unterwegs sind. Zudem verzichtete es lange Zeit auf eine Holy Trinity und klassische Inhalte wie Raids oder eine Itemspirale.

Manche dieser Aspekte haben sich inzwischen verändert, andere wiederum sind geblieben. Neue MMORPGs können jedoch viel von den positiven und negativen Aspekten von Guild Wars 2 lernen. Was das genau ist, habe ich hier zusammengefasst.

Wer spricht hier? Alexander Leitsch ist der MMORPG-Experte auf MeinMMO. Alexander Leitsch ist der MMORPG-Experte auf MeinMMO. In Guild Wars 2 hat er bereits über 7.500 Spielstunden investiert . Doch auch in anderen Games wie WoW, ESO, Black Desert oder seit neustem Swords of Legends Online fühlt er sich heimisch.

Das sollten alle von Guild Wars 2 übernehmen

Events in der offenen Welt

Eines der größten Pluspunkte an Guild Wars 2 sind die Events in der offenen Welt. Es gibt nichts Besseres, als spontan in einer Event-Kette zu landen, an der dutzende Spieler teilnehmen und die zudem Einfluss auf die Umgebung hat.

So gibt es in dem Gebiet Harathi-Hinterland eine Reihe von Festungen, um die sich die Spieler mit Zentauren streiten. Sind alle diese Festungen eingenommen, könnt ihr gegen den Anführer der Zentauren kämpfen und guten Loot bekommen.

Ein anderes Beispiel ist die Karte Widerstand des Drachen, die einzig und allein dafür existiert, den Alt-Drachen Mordremoth herauszufordern und zu bekämpfen. Dafür startet die Karte alle 2 Stunden von Neuem und ich kämpfe mich zusammen mit anderen Spieler aus dem Norden bis in den Süden der Karte. Am Ende wartet dann der Alt-Drache selbst, der zudem minutenlang Gegenwehr gibt und immer wieder ganze Spielergruppen auslöscht.

Der Alt-Drache Mordremoth ist einer der Weltbosse im Spiel.

Diese Welt-Events in Guild Wars 2 sind deshalb so besonders, weil sie einfach überall auftauchen und immer wieder Spieler anziehen. Zwar kann ich mich auch bewusst mit Hilfe eines Timers in diese Events stürzen, aber auch ganz aus Versehen von einer großen Gruppe von Spielern mitgerissen werden.

Bei jeder neuen Karte freue ich mich schon darauf, die neuen Welt-Events oder Bosskämpfe mit einer riesigen Masse von Spielern auszuprobieren.

Das actionreiche Kampfsystem

Zwar setzt Guild Wars 2 im Grunde auf ein Tab-Targeting-System, doch es ist beeindruckend, was das MMORPG daraus macht:

Fast alle Fähigkeiten lassen sich im Laufen verwenden

Durch die Ausweichrolle spielt sich der Kampf insgesamt viel dynamischer

Der Waffenwechsel im Kampf ermöglicht es mir zwischen Nah- und Fernkampf frei zu wechseln

Es gibt viele Fähigkeiten, die mit Bewegungen zu tun haben (Sprünge, Rollen zur Seite, Teleports etc.)

Es gibt keinen global Cooldown auf Fähigkeiten wie etwa in SWTOR

Zudem setzt Guild Wars 2 auf ein interessantes Combo-System. Bestimmte Fähigkeiten wie Feuerwände oder ein Lavabrunnen zählen als sogenanntes “Feld”. Wer einen Finisher in einem solchen Feld verwendet, sorgt für einen zusätzlichen Effekt, wie eine Feuerexplosion oder brennende Pfeile beim Durchschießen.

Das führt insgesamt dazu, dass Guild Wars 2 eines der besten und flüssigsten Kampfsysteme aller MMORPGs bietet. Davon kann sich im Grunde jedes neue Spiel etwas abschauen, übrigens genau wie von der fairen Ausrüstung im PvP, die in Arenen niemals eine Rolle spielen sollte.

Färbungen der Rüstung

Guild Wars 2 wird scherzhaft auch Fashion Wars 2 genannt und das aus gutem Grund. Das Spiel bietet eine Vielzahl von Rüstungen, Waffen, Rückenteilen und Kostümen, die das Aussehen meines Charakters verändern können. Dazu kommt ein Transmutationssystem, über das ich einen Skin nur einmal freischalten und dann endlos oft nutzen kann.

Das wahre Highlights von Fashion Wars 2 ist jedoch das Färbungs-System. So hat jede Rüstung oder jedes Kostüm mehrere Farbslots, die beliebig eingefärbt werden können. Derzeit (Stand 25. Juni) gibt es 606 unterschiedliche Farben im Spiel.

Wer also das Designen von eigener Ausrüstung liebt, kommt in Guild Wars 2 garantiert auf seine Kosten.

Über 600 Farben und die Möglichkeit, jede Ausrüstung passend zu färben.

Diese Fehler von Guild Wars 2 sollten andere MMORPGs vermeiden

Die undurchsichtige Update- und Story-Struktur

Das größte Problem für Neueinsteiger ist die Update- und Story-Struktur. Denn die hat gleich zwei große Schwächen.

Zum einen fehlen in Guild Wars 2 bestimmte Story-Inhalte, die nie wieder nachgespielt werden können und eine Lücke in der Geschichte für Neueinsteiger hinterlassen

Zum anderen müssen Spieler alte Episoden kaufen, obwohl andere sie einfach gratis bekommen haben

Was ist das Problem mit der Story? Die Geschichte von Guild Wars 2 beginnt mit der Personal Story. Diese dreht sich um die Abenteuer zwischen Level 1 und 80.

Danach folgt in der Chronik die erste Staffel der Lebendigen Welt. Doch genau diese Staffel war etwas ganz besonderes, denn die Ereignisse blieben nur 2 bis 4 Wochen im Spiel. Danach wurden sie für immer entfernt. Für Spieler, die live dabei waren, war das ein spannendes Erlebnis. Für Nachzügler und Neueinsteiger jedoch fehlen etwa 1,5 Jahre der Geschichte. Diese Lücke konnten die Entwickler bis heute nicht vernünftig schließen.

Was ist das Problem mit den Updates? Wer jetzt die neuste Erweiterung Path of Fire kauft, bekommt damit Zugriff auf das Grundspiel und die erste Erweiterung Heart of Thorns. Doch dazwischen liegen immer wieder neue Staffeln mit mehreren Episoden der Lebendigen Welt.

Und diese Staffeln müssen die Spieler extra kaufen, es sei denn, sie waren live während die jeweilige Episode erschien online. Dann gab es sie gratis. So kann es auch sein, dass Spieler ein paar Episoden der Staffeln besitzen, aber nicht alle.

Im Klartext hat jemand, der heute Path of Fire kauft, Zugriff auf die folgenden Story-Inhalte:

Die Story des Grundspiels – Ja

Die Story der 1. Staffel der Lebendigen Welt – Nein, niemals

Die Story der 2. Staffel der Lebendigen Welt – Ja, wenn ihr bezahlt

Die Story von Heart of Thorns – Ja

Die Story der 3. Staffel der Lebendigen Welt – Ja, wenn ihr bezahlt

Die Story von Path of Fire – Ja

Die Story der 4. Staffel der Lebendigen Welt – Ja, wenn ihr bezahlt

Die Story der 5. und aktuellen Staffel der Lebendigen Welt – Ja, wenn ihr bezahlt, dann die letzte Episode

Ein ziemlich verwirrendes System, das bitte kein anderes MMORPG jemals einführen sollte.

In der Chronik könnt ihr die Geschichte nachverfolgen und bestimmte Missionen starten.

Schlechte Kommunikation mit den Spielern

Fans von so gut wie jedem Spiel dieser Welt werden sich bereits über die schlechte Kommunikation der Entwickler beschwert haben. Aber bei Guild Wars 2 hat das ein ganz neues Level für mich erreicht. Denn immer wieder hatte man das Gefühl, sie würden endlich mit ihrer Community interagieren, nur um wenige Tage später alles fallen zu lassen oder in ein Fettnäpfchen zu treten.

Das Beispiel neue Addons:

Vor dem Release von Heart of Thorns wurden 9 Monate lang fast täglich neue Infos geteilt.

Zum Release wurden die Entwickler plötzlich ganz still.

Nach dem Release wurde nur sehr zögerlich überhaupt auf Anfragen der Community reagiert, die jedoch mit etlichen Bugs und Problemen zu kämpfen hat. Auch die hochgestellten Erwartungen wurden nicht erfüllt. Infos zu neuem Content und der Zukunft des Spiels gab es kaum.

Beim nächsten Addon Path of Fire gab es ein großes Ankündigungs-Event und 1,5 Monate später erschien die Erweiterung. Hype und regelmäßige neue Infos gab es kaum.

Ähnlich scheint es jetzt auch mit der kommenden Erweiterung End of Dragons abzulaufen.

Das Beispiel Raids:

Mit Heart of Thorns bekam Guild Wars 2 die ersten Raids überhaupt.

Mit der Zeit kamen 6 weitere dazu, doch sie wurden qualitativ und von der Schwierigkeit her immer schlechter.

Seit 2 Jahren gab es überhaupt keinen Raid mehr. Auf die Frage, ob jemals wieder ein Raid kommt, antworten die Entwickler nicht.

Das Beispiel PvP:

Zur Beta und zum Release wurde viele von E-Sports oder großen PvP-Turnieren gesprochen.

Doch plötzlich war es um das Thema fast komplett still.

2014, zwei Jahre nach Release, wurden dann zusammen mit der ESL die ersten Turniere gestartet. In Windeseile es Turniere um 50.000 oder auch 200.000 Dollar Preisgeld.

Im Sommer 2016 wurde der komplette E-Sports-Betrieb quasi über Nacht abgeschaltet. Seitdem gibt es dazu keinen Ton mehr.

Das Beispiel Chef-Etage: Eine der verrücktesten Geschichten rund um Guild Wars 2 schrieb der Game Director Mike Zadorojny, der im Oktober 2019 die Führung von Guild Wars 2 übernahm, weil der bisherige Präsident Mike O’Brien die Firma verließ. Die ersten Monate hörte man jedoch kaum was vom neuen Chef. Im März 2020 stellte sich dann heraus, dass er im November ArenaNet bereits verlassen hatte.

Hinzu kommen immer wieder Skandale oder kuriose Geschichten, wie etwa der Rauswurf der Entwicklerin Jessica Price samt Sexismus-Debatte oder misslungene Werbe-Deals wie der mit der Sandwich-Kette Quiznos, die nur in Amerika existiert und die selbst dort kaum einer kennt (via reddit).

Rein horizontale Progression

Dieser Punkt ist der kontroverseste Punkt dieser Liste. Denn eines der Markenzeichen von Guild Wars 2 ist, dass es keine Erhöhung des Level-Caps und keine Itemspirale gibt. Wer sich 2012 die maximale Rüstung – die Aufgestiegene Rüstung – besorgt hat, ist damit 2021 noch immer perfekt ausgerüstet.

Dieser Aspekt macht Guild Wars 2 wohl zum casual- und einsteigerfreundlichsten MMORPG überhaupt. Es führt allerdings auch dazu, dass einem schnell die Ziele verloren gehen.

So sehr ich als Multi-MMORPG-Spieler dieses System schätze, so sehr verstehe ich, dass Spieler deshalb irgendwann die Lust an Guild Wars 2 verlieren. Um aber langfristig Leute an ein Spiel zu binden, halte ich es für sinnvoll, regelmäßig eine Anpassung vorzunehmen, die dazu führt, dass man sich neue Ausrüstung ergrinden muss. Allerdings mit Einschränkungen:

Ein neues Item-Level sollte nicht zu oft eingeführt werden und nicht jeder Dungeon oder Raid gleich eine Erhöhung bedeuten.

Im PvP sollte die Ausrüstung grundsätzlich fair sein und keine Rolle spielen. Hier steht der Skill im Vordergrund.

Wie sieht ihr Guild Wars 2 und die hier genannten Punkte? Was bräuchte eurer Meinung nach das perfekte MMORPG? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Trotz seiner Macken gehört Guild Wars 2 zu den besten MMORPGs auf dem Markt. Welche Spiele wir von MeinMMO sonst empfehlen können, erfahrt ihr hier: Die 15 aktuell besten MMOs und MMORPGs 2021.