New World: Wie kommt man in das neue Gebiet Brimstone Sands?

Alles, was ihr zum Endgame von New World wissen müsst – in 2 Minuten

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Im Oktober 2022 erschien das neue Gebiet Brimstone Sands in New World . Doch Schwefelsand verhindert, dass ihr es sofort betreten könnt. Wir von MeinMMO verraten, was ihr tun müsst.

Insert

You are going to send email to