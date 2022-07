Neues MMORPG setzt auf Piraten und Schiffe, verzichtet komplett auf Land – Startet bald die Beta

Age of Water ist ein MMORPG, in dem ihr euch nur auf dem Meer bewegt. Die komplette Welt wurde überflutet, nur hin und wieder ragt mal ein besonders hoher Turm aus dem Wasser. Euer Ziel ist das Überleben. Dazu kämpft ihr gegen Piraten, die widrigen Bedingungen und im Endgame auch gegen andere Spieler.

Was ist das für ein Spiel? In Age of Water dreht sich alles um das Überleben im Meer. Ihr kämpft um die letzten Ressourcen, ähnlich wie im Survival-Game Raft, allerdings segelt ihr durch eine komplett offene Welt und trefft auf viele andere Spieler.

Der große Fokus des Spiels liegt natürlich auf den Schiffen. Die Entwickler versprechen Dutzende von Grundmodellen, die ihr dann noch mit eigenen Bauteilen anpassen könnt. Es soll alles möglich sein, vom kleinen Motorboot bis hin zu 30 Meter großen Booten mit modernsten Waffen.

Ihr erkundet die riesige und offene Spielwelt auf einem eigenen Schiff.

Auf dem Meer erwarten euch verschiedene Gefahren wie Stürme oder Piraten.

Ihr sammelt Rohstoffe, um euer Equipment, euer Schiff und eure Waffen zu verbessern. Diese Rohstoffe bekommt ihr durch den Abschluss von Quests, durch das Erkunden von Schiffswracks oder Städten Unterwasser, die Jagd auf Piraten oder den Handel mit anderen Spielern.

Ihr könnt eine eigene Basis errichten und sollt dort sogar Produktionsketten wie in einer Fabrik haben können.

In den sicheren Zonen gibt es nur PvE-Inhalte. Außerhalb dieser Zonen kann es zu PvP kommen. So gibt es etwa Missionen, in denen ihr Güter von einem Ort zum anderen transportieren müsst. Dabei könnt ihr von anderen Spielern attackiert werden.

Das Spiel wird eine deutsche Lokalisierung bekommen.

Dazu deuten die Entwickler an, dass es wohl ein eher schweres Spiel wird. Im ersten Trailer hieß es: „Age of Water ist hart und verzeiht nicht.“

Wann erscheint das Spiel? Bisher haben sich die Entwickler weder zu einem Release-Datum, noch zu dem genauen Finanzierungsmodell geäußert.

In einem neuen und ziemlich unterhaltsamen Trailer wurde nun jedoch der Start der Anmeldung zur Closed Beta angekündigt:

Die Anmeldung zur geschlossenen Beta ist jetzt möglich, doch die Teilnehmerzahl ist limitiert

Wie kann man an der Beta teilnehmen? Wer an der Beta zu Age of Water teilnehmen möchte, kann sich auf der offiziellen Webseite dafür registrieren (via AgeOfWater). Dort müsst ihr euch durch einen Fragenkatalog arbeiten.

Die Entwickler wollen wissen, welche Spiele ihr sonst spielt, zu welcher Uhrzeit ihr aktiv seid und wie eure Hardware genau aussieht.

Eine Anmeldung zur geschlossenen Beta ist jedoch keine Garantie, dass ihr wirklich teilnehmen könnt. Die Entwickler behalten sich vor, die Tester selbst auszuwählen, da die Teilnehmerzahl an der Beta limitiert sein wird.

Wann findet die Beta statt? Dazu gibt es noch keine Informationen. Der Starttermin soll in Kürze bekannt gegeben werden.

Allerdings verrieten die Entwickler bereits, dass auf der Beta eine NDA liegen wird. Videos oder Livestreams wird es also nicht geben. Der Fokus liegt allein auf Feedback zum Spiel.

Wer steckt hinter Age of Water? Das MMORPG wird von Gaijin Entertainment umgesetzt, einem russischen Entwickler und Publisher. Sie haben bereits den Shooter Crossout und War Thunder, ein Krieg-Spiel mit Schiffen und Flugzeugen, veröffentlicht.

Was sagt ihr zu Age of Water? Ist ein MMORPG rein auf dem Meer interessant für euch? Spricht euch das grundsätzliche Design an oder hättet ihr lieber ein Spiel in realistischer Grafik wie bei War Thunder gehabt?

2022 sollen noch einige neue MMORPGs erscheinen. Welche das sind, erfahrt ihr hier:

11 neue MMORPGs, die 2022 noch erscheinen sollen