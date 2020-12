Neues Koop-Spiel lässt die ganze Welt ersaufen, um Platz für Erkundung zu schaffen

Der russische Publisher und Entwickler Gaijin Entertainment zeigt das neue Koop-Spiel „Age of Water“ in einem ersten Trailer und kündigt eine Alpha-Phase an. MeinMMO stellt euch das Spiel vor und erklärt, wie ihr euch eine Chance auf eine Alpha-Teilnahme sichert.

Was ist Age of Water für ein Spiel? Hierbei handelt es sich um ein neues Koop-MMO, das euch in einer fernen Zukunft die untergegangene Welt erkunden lässt. Die Oberfläche der Erde besteht nur noch aus einem riesigen Ozean mit wenigen festen Orten und die Bewohner kämpfen um die letzten Ressourcen und ihr Leben – ähnlich wie im Survival-Game Raft.

Gaijin Entertainment ist unter anderem bekannt durch seine Koop-Spiele wie „Crossout“, „War Thunder“ oder „Star Conflict“ und tut sich mit The Three Whales Studio zusammen, um ein neues Abenteuer-Spiel im Stil des 90er-Jahre Blockbusters „Waterworld“ zu schaffen.

In Age of Water gibt es nur noch wenig festen Boden. Was es gibt, wird genutzt.

Age of Water erweckt 90er-Jahre Blockbuster zum Leben

Was ist bisher dazu bekannt? Noch nicht allzu viel. Das neue Spiel kurz vor Weihnachten (23. Dezember) mit einem ersten „Alpha Test Announce“-Trailer angekündigt und inklusive neuer Homepage vorgestellt. Den englischen Trailer binden wir hier für euch ein:

Beim Gameplay zeigt der erste Eindruck deutliche Parallelen zum Piraten-Spiel „Sea of Thieves„, aber ohne den PvP-Anteil. In der Video-Beschreibung heißt es, ihr erkundet mit eurem Boot die Weiten des Meeres, reist von Siedlung zu Siedlung, bekämpft Piraten und erkundet die versteckten Schätze einer untergegangenen, technologisch fortgeschrittenen Zivilisation.

Als besondere Features nennen Trailer und Homepage:

Verrückte neue Welt in der eher primitive Menschen mit modernen Technologien konfrontiert werden

Die untergegangene Erde erkundet ihr mit einem Schiff und euren Freunden

Euer Schiff könnt ihr anpassen, verbessern und erweitern

Unter der Wasseroberfläche gibt es untergegangene Städte, die ihr für neue Technologien und Ressourcen untersuchen könnt

Ihr könnt Piraten jagen und selbst Schiffe von Kaufleuten plündern

Der Handel mit Siedlungen ist ebenfalls eine Möglichkeit

Bisher keine Anzeichen für einen PvP-Anteil

Dazu deuten die Entwickler an, dass es wohl ein eher schweres Spiel wird. Im Trailer heißt es „Age of Water ist hart und verzeiht nicht“. Die Grafik erinnert dabei ein wenig an „Fortnite“ und ist eher im Comic-Stil gehalten. Das könnte auf ein Setting hinweisen könnte, dass sich nicht ganz so ernst nimmt.





Ihr könnt euch verschiedene Boote bauen, aufrüsten und damit durch den Ozean streifen.

Noch keine konkreten Termine, aber eine Anmeldung zur Alpha

Wann wird es veröffentlicht? Ein Veröffentlichungs-Datum gibt er derzeit noch nicht. Mit dem Trailer zeigten die Entwickler die allerersten Bilder des Spiels, machen aber bereits Hoffnung auf eine zeitnahe Alpha-Phase. Doch bisher gibt es auch zur Alpha noch konkretes Datum.

Wie kann ich an der Alpha teilnehmen? Einen sicheren Weg um in die Test-Phase zu kommen, gibt es aktuell nicht. Ihr könnt euch aber für die Alpha-Phase anmelden und werdet dann mit etwas Glück ausgewählt.

Ihr braucht dafür einen Account auf der Homepage von Age of Water und müsst dann oben auf der Startseite „Sign Up“ klicken und ein paar Fragen beantworten:

Bisher gibt es eher wenig Infos zum Spiel, doch das Setting dürfte für Fans von Koop-Spielen wie „Sea of Thieves“ oder „Crossout“ durchaus spannend sein. Die Boote bieten Beschäftigung für mehrere Spieler gleichzeitig und die Anpassungs-Möglichkeiten scheinen groß zu sein. Wer das Wasser-Setting mag, sollte den Titel im Auge behalten.