War Thunder bringt ein Grafik-Update, das viele Spieler aber niemals nutzen werden

Mit Update 6.5 der hauseigenen Dagor-Engine wird War Thunder noch schöner. Mit realistischen Explosionsschockwellen. GPU-generiertem Gras und Windeffekten soll die Atmosphäre im Spiel noch besser werden. Doch für viele Spieler ist das völlig egal. Erfahrt hier auf MeinMMO alles zum neuen Update 6.5 Wind of Change.

Was ist das für ein Spiel? War Thunder ist ein Militärfahrzeug-MMO. Ihr tragt dort Schlachten mit Panzern, Flugzeugen und Schiffen aus. Teilweise sogar auf der gleichen Map in epischen Gefechten in allen Dimensionen.

Highlights von War Thunder sind die verschiedenen Realismusgrade. Die gehen von einer eher einfachen Arcade-Ballerei im Stile von World of Tanks bis hin zu einer extrem komplexen Simulation, bei der man quasi schon einen Pilotenschein braucht, um ohne Crash abzuheben.

Der starke Fokus auf Realismus hat schon dazu geführt, dass Militärangehörige mehrfach(!) streng geheime Dokumente echter Streitkräfte veröffentlichten, um eine Diskussion ums Spiel zu gewinnen.

War Thunder beeindruckte auch schon immer mit der detaillieren und schönen Grafik. Die wird jetzt noch schöner.

Darum werden viele Spieler das neue Update nicht bemerken

Was ändert sich? Mit Update 6.5 „Wind of Change“ der genutzten Dagor-Engine wird das Spiel noch schöner und atmosphärischer. Dazu kommen auch neue Fahr- und Flugzeuge, darunter die legendäre A-10. Laut dem Blog der Entwickler ändert sich das Folgende:

Gras wird jetzt in der GPU gerendert und verbessert so die Performance

Schockwellen von Explosionen wehen alles um

Dynamische Windeffekte wehen Staub und Rauch durch die Gegend

Verbesserte Schatteneffekte sorgen für mehr Atmosphäre

Doch so schön all diese Dinge auch sind: Viele Spieler zocken absichtlich auf „Ultra Low Quality“ (ULQ), also auf der denkbar hässlichsten Grafikeinstellung. Sie bekommen also von der tollen neuen Grafik gar nix mit.

Was ist das Problem mit ULQ? ULQ ist seit Jahren ein umstrittenes Thema in der War-Thunder-Community. Denn wenn man das Spiel in ultra-hässlich zockt, sieht es zwar aus wie ein schäbiges Mobile-Game von 2015, aber man hat handfeste Vorteile.

Denn durch die fehlenden Details und reduzierten Effekte durch Gras und Buschwerk kann man gegnerische Fahrzeuge viel besser und weiter sehen. Gerade leichte Fahrzeuge, die auf Deckung und Tarnung angewiesen sind, haben so derbe Nachteile.

Leider ist das Problem auch mit dem Grafik-Update nicht aus der Welt, denn gerade die verbesserten Gras-Effekte lassen sich nach, wie vor (in der Scharfschützen-Ansicht) deaktivieren. Das wiederum stört viele Spieler auf reddit und sie sehen es als vertane Chance der Entwickler. Eine exemplarische Meinung dazu lautet:

Warum fördern sie diese Scheiße auch noch? Sie könnten genauso gut sagen: „Benutzt lieber nicht unsere schicken neuen Grafiken, sonst kriegt ihr den Hintern versohlt.“

