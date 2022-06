LoL: Nächster Patch 12.11 bringt Hilfe für 14 notleidende Champions – Nerft 13 zu starke Helden

Bei League of Legends steht der nächste Patch 12.11 an, der wird umfassende Balance-Änderungen bringen. Denn nach dem letzten großen Patch 12.10 ist die Balance in LoL durcheinander geraten. Zu den Gewinnern des nächsten Updates gehören Champs wie Lee Sin, Gragas oder der arme Magier Ryze. Leiden werden Helden wie Taliyah, Brand oder Senna, die stark vom letzten Patch, dem „Durability“-Update, profitierten.

Wann kommt der nächste Patch? Der Patch 12.11 ist für Mittwoch, den 8. Juni geplant. Dann soll er auf die Live-Server kommen.

Das ist die Situation bei LoL:

Letzte Woche erschien bei LoL der Patch 12.10, das „Durabity“-Update: Das hatte zum Ziel die Kämpfe in LoL langsamer zu machen und die Heilung zu reduzieren.

Durch das Update haben sich die Win-Rates vieler Helden um 2 bis 5 Prozentpunkte erhöht oder sind gesunken. Dadurch sind einige Helden, die vorher schon prächtig funktionierten, zu stark geworden, andere werden hingegen kaum noch gespielt.

Riot Games hat sich das jetzt angeschaut, auch schon mit ersten Hotfixes nachgebessert, mit 12.11 will man jetzt aber im großen Rahmen gegensteuern und die Balance wieder herstellen.

Identität der Helden muss gewahrt bleiben

Das sagt Riot zum Patch: Der Lead Game Balance Designer, Matt „Prhoxzon“ Leun-Harrison sagt, mit dem Patch wolle darauf achten, dass sich die Champions ihrer Identität gemäß richtig anfühlen. Man beachte zudem die Item-Wahl, die Rollen-Balance und allerlei weitere Sachen, die man nicht näher ausführt, sondern hinter einem „Et cetera“ verbirgt.

Man sei jetzt schon stolz auf den „massiven“ Patch, ist sich aber sicher, dass da noch viel Arbeit wartet.

Diese 16 schwachen Helden werden mit dem Patch stärker:

Xin Zhao

Nunu

Ryze – der hat besonders gelitten und gilt aktuell als schwächster Champion

Taric – auch der hatte eine richtig miese Win-Rate

Rakan

Samira

Caitlyn

Aphelios – ganz weiten unten bei der Win-Rate

Tahm Kench

Irelia

Gragas

Lee Sin – wird sehr häufig gespielt, hat aber eine sehr schache Win-Rate

Tryndamere

Sylas

Diese 13 starken Champions werden bald schwächer:

Lillia – auf der Top Lane

Wukong

Master Yi

Swain

Taliyah – die hatte in gleich 3 Rollen bei der Win-Rate zugelegt

Gwen – hat das MSI 2022 angeblich im Alleingang entschieden

Slayer Kayn

Brand – einer der großen Gewinner des 12.10 Patches

Kog’Maw

Rengar

Veigar

Senna – gewann auch in mehreren Rollen bei 12.10

Olaf – aber nur in der Top-Lane

Ihm geht’s grade gut: Singed.

Diese 9 Champions wären „beinahe“ geändert worden:

Janna

Singed

Trundle

Shyvana

Mordekaiser

Ivern

Renekton

Soraka

Alistar

Mit dem Patch sollen auch Items oder Spiel-Systeme verstärkt oder geschwächt werden.

Hier sagt der Chef-Designer: Diese 9 waren an der Grenze, aber wären entweder von anderen Änderungen im Patch betroffen oder aus anderen Gründen rausgefallen.

Denn neben den Balance-Änderungen an den Helden wird Riot Games noch umfassende Änderungen an einzelnen Items oder sogar an Systemen vornehmen.

