LoL: 21-jähriger Profi dominiert in seiner Freizeit die SoloQ in Korea – Belegt einfach Platz 1 und 2

In League of Legends hat sich der südkoreanische Profi Heo „Showmaker“ Su gleich beide Top-Plätze in der südkoreanischen SoloQ geschnappt. Dabei spielte er praktisch die identischen Charaktere in LoL: er favorisiert die Champs Ahri und Vex. Aber sogar aus dem Problem-Champ Ryze holt er noch das Beste raus.

Das ist die Situation:

In den letzten Wochen kämpften die Meister ihrer jeweiligen LoL-Regionen bei dem Turnier MSI gegeneinander. Letztlich setzte sich Royal Never Give Up, der Meister der chinesischen LPL durch: Aus jeder Region war jedoch nur ein Team qualifiziert.

Die Profis der anderen Teams hatten eigentlich frei. Denn ihre Saisons sind vor einigen Wochen zu Ende gegangen. Es ist aber für LoL-Profis üblich, auch in ihrer Freizeit weiter LoL zu spielen, sie halten sich dann etwa in der SoloQ ihres Landes fit.

Showmaker gilt als einer der besten Spieler der Welt. Er wurde 2020 Weltmeister und 2021 Vize-Weltmeister. 2022 lief’s für DWG aber nicht s toll. Der langjährige Supporter war verschwunden, auch auf der Top-Lane gab’s nun Probleme: In der Liga reichte es bei DWG für Platz 2, in den Playoffs flog man im Halbfinale gegen Gen G. raus. Also hat Showmaker Tagesfreizeit und die SoloQ muss dran glauben.

Er liebt die SoloQ auch, aber so stark wie Showmaker ist selbst Tyler1 nicht:

Showmaker braucht kein Team, um zu brillieren

Wie dominierte Showmaker die SoloQ?

Showmaker liegt mit dem Account „MIDKING“ auf Platz 1 mit 1614 LP und einer Win-Rate von 63 % (via op.gg)

Der Sükdoreaner liegt mit dem Account „DK Showmaker“ auf Platz 2 mit 1576 LP und einer Winrate von 59 % (via op.gg)

Insgesamt hat er mit beiden Accounts bereits 432 Spiele gewonnen und „nur“ 274 verloren.

Mit welchen Helden ist er am stärksten? Seine dominante Heldin mit beiden Accounts ist die fuchsige Ahri. Mit ihr hat er eine Winrate von 74 % bzw. 68 %. Ahri spielt er auch am meisten. Mit ihr hat er 100 Spiele bestritten. Mit dem zweitliebsten Helden Vex war er nur 52-Mal unterwegs.

Ebenfalls stark unterwegs ist er mit Zoe – da kommt er auf eine Winrate von 69 %/ 79 %.

So richtig viel experimentiert Showmaker in der Solo Q nicht. Ab und an muss er mal auf der Top-Lane oder als Support spielen, die überwältigende Mehrheit seiner Spiele macht er aber in der Mid-Lane.

Showmaker tritt in der SoloQ nicht wirklich alleine an, sondern ist mit wechselnden Duo-Partnern unterwegs. In den letzten 20 Spielen mit dem Account DK Showmaker spielte er zum Beispiel 4-mal mit seinem Teamkameraden Nuguri (der alte und neue Toplaner) und 4-mal mit deokdam (Botlaner).

Riot liebäugelte zuletzt mit der Idee, den „Duo-Modus“ ganz von der SoloQ zu entkoppeln.

Mit Ahri dominiert Showmaker.

Gibt es auch Helden, mit denen er schwach ist? Es gibt auch einige Champs, mit denen selbst Showmaker eine negative Bilanz hat. Die spielt er allerdings relativ selten, sodass es schwer ist, da ein Muster zu erkennen, ob dem Alleskönner auch irgendwelche Helden nicht so wirklich liegen.

Mit Pyke trat er zweimal an und verlor beide Matches.

Aus dem eigentlich schwächsten Champ in LoL holt Showmaker aber auch noch was raus: Mit Ryze gewann er 14 Matches und verlor nur 9. Der Mann kann einfach alles.

