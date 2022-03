LoL liebäugelt mit radikaler Änderung an seinem Kern-Modus, der heiligen SoloQ

Riot Games hat bei League of Legends jetzt vorgestellt, warum man eine radikale Änderung an der SoloQ ins Auge fasst. Denn trotz des Namens können dort auch vorgefertigte Teams aus zwei Spielern, die Duos, antreten. Aber das macht Probleme in LoL.

Mit was für einer Änderung flirtet Riot Games?

Im Moment ist die SoloQ für Einzel-Spieler offen, aber Duos, die sich vorher zusammengetan haben, können dort gegen die Solisten antreten.

Jetzt überlegt Riot Games diese Duos rauszuwerfen und die SoloQ nur für Solo-Spieler zugänglich zu machen. Duo-Spieler würden dann im „Flex Ranked“ unterkommen, zusammen mit Trios und Quartetten.

Der Modus für vorgefertigte 5-er Gruppen bliebe unangetastet.

Heute startet in LoL die Vorsaison 2022 – Das sind die wichtigsten Neuerungen im Video

SoloQ läuft besser als je zuvor

Warum ist die Entscheidung für LoL so schwierig? Die Riot-Entwickler Codebreak und Riru haben ihre Ideen und Überlegungen ausführlich in einem Blog-Post öffentlich gemacht (via lol).

Das Problem ist:

Das aktuelle System funktioniert eigentlich besser als je zuvor: Alle Statistiken der Solo-Queue sagen, SoloQ würde sehr schnell, ungefähr gleichstarke Gegner gegeneinander aufstellen. Die Statistiken seien hier extrem stark

Zudem hat man eine relativ große „Duo-Community“ und will sicherstellen, dass die ein gutes kompetitives Umfeld finden, wenn sie zu „Ranked Flex“ wechseln und da weiterzuspielen

LoL: Profi-Team verpflichtet den talentierten, aber verfluchten „Gott der Solo-Queue“

Ranked Flex läuft für Trios schlecht, hier könnten Duos helfen

Warum macht man das überhaupt? Im Wesentlichen sagt Riot Games: Man sieht keine andere Möglichkeit, die SoloQ aktuell weiter zu verbessern. Denn Spiele, bei denen vorgefertigte Duos beteiligt sind, stehen statisch deutlich schlechter da, als wenn alle 10 Spieler Solisten sind:

Die Matches hätten ein schlechteres Matchmaking-Rating, es spielten also mehr „ungleich starke“ Spieler gegeneinander

Die Matches haben eine höhere Queue-Time, die Leute warten also länger auf den Start

Außerdem laufe ein anderer Kern-Modus, Ranked Flex, einfach nicht so gut. Hier könnte es vielleicht helfen, wenn man vorgefertigte Duos im Mix hätte. Denn man findet nur wenige Gegner für drei Spieler, wenn sich vorgefertigte Trios anmelden.

Wird die Änderung denn kommen? Man weiß es bei Riot Games noch nicht. Man merkt, wie zögerlich die Entwickle sind, diese radikale Änderung umzusetzen.

Man willl offenbar sicherstellen, dass einem die Duo-Spieler nicht frustriert abhauen, sondern weiter kompetitiv spielen.

Wenn man der Argumentation von Riot Games folgt, würde die Änderung das Spielen für Solos und Trios deutlich besser machen – es ist offenbar nur die Frage, ob die Duo-Spieler hier mitziehen.

Duos haben in der Community keinen so guten Ruf

Wie wird das diskutiert? Die Community auf reddit scheint eine solche Änderung eher zu begrüßen:

Duos sind bei einigen als „E-Dater“ verschrien, offenbar haben viele bei Duos „Pärchen in der Botlane“ als Klischee vor Auge. Frauen würden dann sagen: „Sie seien SEIN SUPPORT“ – Männer sagten, sie wären „IHR CARRY“ – das kann man auf reddit nicht verknusen.

Es gibt auch die Vermutung, dass so mancher auf seinem Zweitaccount dann smurft, um im Duo einen Partner das Ranking hochzuziehen.

Generell scheint man die Idee, Duos aus der SoloQ zu nehmen, eher zu begrüßen. Man könnte dann zwischen „SoloQueue“ und „TeamQueue“ unterscheiden.

Im Moment nehme kaum wer die „FlexQueue“ ernst, heißt es. Da müsste Riot Games auch über das Image der Queue nachdenken.

Riot Games scheint im Moment einiges in LoL durcheinanderwürfeln zu wollen:

LoL kündigt systemische Änderungen am Meta an, um ein großes Problem zu lösen