LoL teasert neuen Champion an – Spieler sind enttäuscht vom immer gleichen „sexy Männer-Modell“

League of Legends bekommt mit Akshan im Juli einen neuen Champion. In einem Screenshot wurde dieser zum ersten Mal offiziell gezeigt. Doch das Modell kommt bei vielen Spielern nicht gut an, weil die letzten männlichen Charaktere fast alle gleich aussahen.

Wer ist der neue Champion? Über Akshan ist bisher recht wenig bekannt. Seinen Namen kennen wir nur aus einem Leak zu Wild Rift (via YouTube) und sein Modell stammt aus einem Screenshot zum kommenden Event “Sentinels of Light”.

Allerdings hat Riot Games bereits verraten, dass der neue Champion ein Marksman spezifisch für die Mitte wird. Er wird seinen Fokus also auf Angriffsschaden legen und aus der Ferne angreifen können. Riot sagte konkret:

Während Champions wie Lucian, Corki und Tristana in der Mitte gespielt wurden, fühlt sich keiner von ihnen so an, als wären sie speziell für diese Position gemacht, mit den Eigenschaften, die man oft von Champions in dieser Lane sieht – wie gewolltes Roaming und ein Duell-Fokus.

In einem weiteren Screenshot aus dem Datamining (via reddit) ist ein “Grappling Hook” zu sehen, also die Möglichkeit, sich an Feinde oder an Teile der Map heranzuziehen. Das würde vor allem zu dem angesprochenen Roaming-Potential passen. Weitere Details zum Champion und den Fähigkeiten werden wir wohl innerhalb der nächsten ein bis zwei Wochen erfahren.

Wann kommt Akshan? Der neue Champion könnte bereits am 8. Juli erscheinen. Dort startet das Event “Sentinels of Light”, zu dem das Artwork mit Akshan erschien. Das Event endet am 10. August.

Das Artwork zum Event. Unten rechts sieht man Akshan.

Was ist das Problem mit Akshan? Während über die spielerischen Inhalte des neuen Champions wenig bekannt ist, äußern viele Spieler aber schon jetzt Kritik an dem Modell von Akshan.

Denn der ist ein Mann mit nacktem Oberkörper und Sixpack. Und genau dieses Modell hatten 8 der letzten 9 männlichen Champions.

Spieler wünschen sich verrückte Modelle und Monster, aber keine Sixpack-Männer

Was ist die Kritik? Der Nutzer LongRangedShot hat einen Thread dazu erstellt (via reddit) und hervorgehoben, das gerade bei den weiblichen Charakteren ein diverser und nicht so sexueller Ansatz verfolgt wurde, darunter die Rüstung von Rell oder Lillia, die eine Mischung aus Mensch und Vierbeiner ist.

Mit Akshan, Viego, Yone, Sett, Sylas, Pyke, Kayn und Rakan gab es in den letzten Jahren 8 neue, männliche Charaktere, die allesamt einen Sixpack hatten und kein Shirt trugen. Lediglich Aphelios, der im November 2019 erschien, trägt ein Oberteil. Aber auch darunter wird ein Sixpack vermutet.

Zudem wurden die Charaktere alle mit einer Stoffrüstung gezeigt. Selbst eine Plattenrüstung ist bei männlichen Champions selten geworden.

Was LoL in den letzten Jahren gar nicht mehr geboten hat, sind ausgefallene Modelle wie Gragas, Blitzcrank oder Jax, sowie Monster wie Skarner, Malphite oder Kog’Maw. Diese Designentscheidung gefällt LongRangedShot gar nicht.

So sehen 4 der angesprochenen Champions aus:

Viego

Sett

Sylas

Akshan

Ist er mit der Meinung allein? Bei Weitem nicht. Der Thread hat über 10.700 Upvotes bei reddit bekommen und befindet sich damit auf Platz 2 der Startseite. In den Kommentaren bekommt er viel Zuspruch:

Vayatir stimmt dem Thread-Ersteller zu: “Das ist so ziemlich das, was ich denke. Nichts gegen shirtless Champions an sich, aber es wird langweilig, so viele in Folge zu haben. Ich vermisse einzigartige Rüstungsdesigns. Ich schätze, Männer in Runeterra können sich heutzutage einfach keine Oberteile mehr leisten.”

Harlequin schreibt: “Ich wünschte, sie würden wenigstens verschiedene Arten von “shirtless Boys” in den Mix bringen. Nicht alle müssen einen Sixpack haben, gebt mir einen Kerl mit einem Bodybuilder-Körper. Und warum haben sie eigentlich alle keine Haare auf dem Körper?”

Hawly kann die neuen Champions schon kaum auseinanderhalten: “Absolut. Nimm die Waffe von Akshans aus dem neuen Artwork heraus und es ist im Grunde ein Sylas-Skin. Sie sehen sich so ähnlich.”

Was denkt ihr über das Design der männlichen Charaktere? Sind sie tatsächlich zu sexy und zu ähnlich? Schreibt es in die Kommentare!

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Champion schon vor Release kritisiert wird. Gerade Seraphine hat direkt mehrfach Kritik bekommen.

Zum einen galt sie als zu brutal, weil sie aus Champions magische Ohrstöpsel macht. Zum anderen wurde viel über das Design des Charakters gesprochen.

Denn die Ex-Freundin eines Riot-Mitarbeiters behauptete, das Seraphine komplett auf ihr basiere. Dabei ging es um Aussehen, Verhalten, ihre Liebe zur Band K/DA und allgemeine Charakterzüge:

Ex-Freundin von Riot-Mitarbeiter sagt: Sie ist die Vorlage für neuen LoL-Champ