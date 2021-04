Riot Games hat jetzt angedeutet, wie die nächsten 2 neuen Champions in League of Legends werden sollen. Fans können sich auf einen Scharfschützen mit Greifhaken in der Midlane freuen und auf eine mies gelaunte Yordle-Magierin.

Das haben die nächsten Champs gemeinsam: Die nächsten beiden Champions, die zu LoL kommen werden, sollen in direkter Verbindung mit dem Champion „Viego“ stehen. Der dominiert die Story von 2021. Außerdem werden beides Midlane-Champions sein.

Bereits im Januar kündigte Riot Games an, dass 2021 insgesamt 6 neue Champions zu LoL kommen werden:

Es sollen alle 5 Positionen einen neuen Champ bekommen – die Midlane aber 2

4 der Champs sollen aus der Geschichte von VIego, dem “Ruined King” stammen

Jetzt stellt Riot Games die nächsten 2 neuen Mid-Lane-Charaktere vor

Viego kam im Januar 2021 zu LoL. Die letzte neue Heldin, Top-Laner Gwen, hing direkt mit seiner Geschichte zusammen und erschien im April 2021. Auch die nächsten beiden Helden werden einen direkten Bezug zum „The Ruined King“ haben.

Scharfschütze – speziell für die Midlane designet

Das sagt LoL zum nächsten Champ: Der nächste Champion in LoL wird ein Scharfschütze werden, der für die Midlane entworfen ist. Normalerweise findet man diese Charaktere auf der Botlane.

Riot Games sagt: Champions wie Lucian, Corki oder Tristana würden zwar in der Mitte gespielt, aber keiner der Helden fühle sich wirklich wie ein „Midlane-Champion“ an. Ein typischer Midlane-Held hat in LoL einen Fokus darauf, auch mal die Lane zu verlassen und zu roamen und er hat einen Fokus auf Duelle.

Sein exzessives “Roamen” von der Midlane weg, machte etwa den Midlaner Doinb bei den Worlds 2019 zu einem Super-Star.

Mit dem neuen Champion will Riot Games jetzt einen solchen Helden schaffen mit Fokus auf Streifzüge und Duelle, einen einzigartigen Champion, der meucheln und sich Feuergefechte mit dem Gegner liefen kann.

Als Hinweis heißt es: Der Champion sei ein „Wächter des Lichts“ und er wird offenbar auf einen Greifhaken setzen.

Mies gelaunte Yordle-Magierin

Das sagt LoL zum übernächsten Champion: Auch das wird ein Midlaner. Es ist offenbar eine übellaunige Yordle-Magierin, die von allem genervt ist. Ursprünglich sollte das der nächste Champ werden, aber die Magierin ist wohl schwierig für Riot Games, man brauche spezielle Technik, um ihre Kraftquelle so darzustellen, dass es wirkt.

Im Januar war die Magierin noch als “Artillerie-Magierin” geplant, jetzt soll sie eher eine klassische Zauberin sein.

Es heißt die Magerin würde immer genervt sein, von den hyperaktiven Champs, die um sie rumschwirren, und dann anfangen alles Leben aus denen rauszukloppen.

Offenbar soll die Magierin nicht einfach so ins Spiel kommen, sondern sich auch in der Welt von LoL vorher bemerkbar machen. Es heißt, sie würde ihre “Schatten auf LoL werfen.”

Auf reddit vermuten einige Nutzer, bei der Magierin könnte es sich um Norra handeln, das ist das verschollene Frauchen aus der Geschichte der magischen Katze Yuumi.

Welche Helden kommen danach? Wenn LoL alle Positionen abdeckt, fehlen noch ein ADC und ein Supporter, die dann wohl in der 2. Jahreshälfte 2021 erscheinen werden.

Viego war ein furchtbarer König, der von seiner Frau erstochen wurde

Das ist Viego: In der Welt von LoL ist Viego ein König, dessen Reich vor 1000 Jahren zerfiel. Er war ein großer Eroberer, der sich in eine wunderschöne Frau, in Isolde, verliebte.

Mit diesem Cinematic stimmte LoL die Fans auf die Geschichte um Viego ein:

Weil Viego aber ein furchtbarer König war, dem es nur um das Erobern ging, machte sich der junge König rasch eine Menge Feinde. Die setzten einen Meuchler auf ihn an, der jedoch nicht ihn tötete, sondern eben seine geliebte Frau.

Viego konnte den Verlust Isoldes nicht hinnehmen und versuchte, seine Frau wieder ins Leben zurückzuholen, das gelang ihm auch, aber seine geliebte Frau war nun lieb- und seelenlos und erstach ihn schließlich. Das löst eine Zerstörung aus, die sein Reich verschlang.

Was passiert noch bei LoL? Riot Games ist gerade dran, den Spielfluss in LoL zu verbessern. Dafür verhängt man härtere Strafen gegen Leute, die sich nervig verhalten:

