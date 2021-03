Spieler kritisieren: Die neue Heldin in LoL ist zu hübsch und zu normal – Das sagt Riot

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Gwen sieht jetzt also nicht wie eine Puppe aus, die zum Leben erwacht ist, sondern wie eine Puppe, die in einen Menschen verwandelt wurde.

Der sagt, man hätte intern eine Menge über Gwen diskutiert. Ursprünglich war der Plan, dass sie wie eine zum Leben erwachte Puppe aussehen soll. Aber man fand, in der Version sähe Gwen dann Shaco und Orianna zu ähnlich. Daher hatte man die Idee, eine verwandelte Puppe aus ihr zu machen, so wie Pinocchio.

Das fällt gerade deshalb auf, weil in letzter Zeit viele attraktive Helden in die League of Legends kamen, wie die US-Seite Polygon weiß:

In der League of Legends kam letzte Woche eine neue Heldin: Gwen. LoL-Fans träumten von einer Mörderpuppe, bekamen dann aber eine ziemlich attraktiv, menschliche Heldin. Und irgendwie ist ihnen das nicht recht. Die neue Heldin ist einfach zu hübsch und nicht monströs genug.

