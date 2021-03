Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eine weitere Fähigkeit von ihr erschafft einen blauen Kreis um sie herum, der ihr überallhin folgt. Es scheint eine Art Buff zu sein. Während es noch nicht klar ist, was genau es macht, vsieht es im Video so aus als würde er Gwen kurzzeitig Immunität gegen CC-Effekte zu verleihen.

In dem Gameplay-Trailer zu Gwen kann man sich ein Bild von ihrem Fähigkeiten-Kit machen, auch wenn sie bis jetzt nicht offiziell genannt wurden. So scheint sie die Schere als normalen Angriff zu nutzen und nutzt bis zu 5 Nadeln als ihren Fernangriff, um etwa wegrennende Gegner zu treffen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

League of Legends bekommt einen weiteren Champion. Gwen ist eine Puppe, die mit Nähgarn, Nadeln und einer Schere in den Kampf zieht. Zudem verrät der Entwickler Riot auch etwas zu ihrer Hintergrundgeschichte.

Insert

You are going to send email to