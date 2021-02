Der koreanische League of Legends-Profi Lee „Faker“ Sang-hyeok hat in einem Livestream gezeigt, wie stark der neueste Champion ist. Dort spielte er Viego in der Midlane.

Wie stark ist der neue Champ? Viego erschien im Januar und hat eine besondere passive Fähigkeit. So kann er kurzzeitig Besitz von gegnerischen Champions ergreifen, an dessen Kills er beteiligt war. Dadurch bekommt er auch Zugriff auf die entsprechenden Fähigkeiten.

Laut LeagueOfGraphs ist seine Siegesrate jedoch überschaubar. Selbst in Ranglisten-Matches auf Platin und höher gewinnt er nur in 49 % seiner Matches. Der neue Champion ist also nicht grundsätzlich overpowered und kein Garant für Siege.

Der LoL-Profi Faker, der von Riot selbst als Gott inszeniert wurde, konnte jedoch in einem Teamkampf in der Mitte das Potential von Viego abrufen. In einem längeren Fight gelang es ihm, gleich 3 Assists zu holen.

Faker überlebt 4v3 knapp, nutzt gleich mehrere tote Champions zum Vorteil

Was ist im Clip zu sehen? Faker kämpft in der Mitte mit dem Champion Viego gegen eine Cassiopeia. In einem Kampf bekommt er Unterstützung von seiner Botlane, gleichzeitig bekommt Cassiopeia Hilfe aus der Toplane und dem Jungle. Es entwickelt sich also ein 3v3, später sogar ein 4v3.

Am Ende des langen Kampfes stehen nur noch Faker und sein Toplaner. Das lag auch daran, dass sich seine Botlane etwas ungeschickt beim Kampf unter dem Turm angestellt hat. Den Clip dazu seht ihr hier:

Wie macht Faker das? Er springt zuerst mit seiner „W“ auf Cassiopeia und nutzt seinen „Q“ und die Ultimate, um sie zu töten. Danach übernimmt er mit seiner Passiven die Fähigkeiten von Cassiopeia.

Mit diesen Fähigkeiten kämpft er gegen den Toplaner Aatrox, der nach einem Teleport die beiden Mitspieler von Faker tötet und ihn selbst auf wenige Lebenspunkte herunterbringt. Der Profi kann sich jedoch retten, indem er seine Ultimate erneut benutzt und damit wegspringt, während er sich zurück in Viego verwandelt.

Nachdem Gnar als weitere Hilfe zu Faker dazu gestoßen war, entschied dieser sich dazu, erneut in den Kampf zu gehen und Aatrox und den feindlichen Graves zu attackieren.

Dadurch, dass er Aatrox besiegen konnte, übernahm er wieder dessen Fähigkeiten und stunnte damit Graves. Zu guter Letzt verwandelte er sich wieder zurück, wodurch er möglichem Schaden durch den Turm entging.

Was zeigt Faker mit dem Video? Der Champion Viego hat eine Menge potential, aber man muss auch viele Entscheidungen treffen. Nach jedem Kill hat man die Chance, die Fähigkeiten des getöteten Champions zu übernehmen und so Wiederaufladezeiten zu umgehen und überraschenden Schaden zu verursachen.

Gleichzeitig bekommt man jedoch nicht mehr Lebenspunkte und muss mit diesen vorsichtig umgehen.

Derzeit ist Viego noch für das kompetitive League of Legends gesperrt. Neue Champions werden erst nach einigen Wochen dort freigegeben. Doch derzeit deutet vieles darauf hin, dass Viego zukünftig in Turnieren immer gespielt oder gebannt wird.

In Turnieren sind derzeit generell die Jungler zu stark. Das hat schon die Weltmeisterschaft 2020 gezeigt. Deshalb planen die Entwickler nun eine Anpassung:

