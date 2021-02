Riot sagt: Eine Position in LoL ist gerade zu wichtig – Deshalb kommt ein Nerf

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Der größte Twitch Streamer zu LoL ist Tyler1. Der ist gelernter ADC, hat sich aber furchtbar über Jungler aufgeregt und gesagt: Das sei die einfachste Rolle in LoL, die aber von Nichtskönnern gespielt wird. Er hat es sich dann zum Ziel gesetzt, auf der für ihn neuen Position in die höchsten Ränge aufzusteigen.

Riot Games will offenbar das Meta wieder weg vom „Carry Jungle“ schieben, nachdem die Rolle die Worlds 2020 so dominiert hatte.

Was ist das Problem? Laut Riot Games ist die Position in den letzten Monaten bei LoL „zu wichtig“ geworden. Sie hat „zu viel Einfluss“ auf das Spiel.

Das ist der Dschungel in LoL: League of Legends ist eigentlich ein reines PvP-Spiel: 5 Spieler kämpfen gegen 5 andere. Es gibt aber einige NPC-Mobs, die regelmäßig neu spawnen. Wer die tötet, bekommt Geld, Erfahrungs-Punkte und wichtige Buffs.

Ein Entwickler von League of Legends hat erklärt, dass die „Jungle“-Position aktuell zu einflussreich in LoL ist. Daher kommen mit dem Patch 1.14 einige Änderungen, die den Jungle weniger wichtig für das Spiel machen.

