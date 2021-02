League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Welche Belohnungen gibt es? Im passenden Event-Shop könnt ihr eure Zodiak-Marken in besondere Belohnungen umtauschen. Das Highlight dürfte dabei der Mondzodiak-Fiora-Skin in der Prestige-Edition sein, den ihr für 2.000 Marken bekommt.

Welche Missionen gilt es zu erledigen? Egal, ob ihr euch den neuen Battle Pass kauft oder nicht, für jeden Spieler in League of Legends gibt es neue Aufgaben und Belohnungen. Manche Missionen haben zwei Ziele, ihr müsst zum Abschluss nur eines davon erfüllen und dürft die Belohung einsacken.

In League of Legends startete am 4. Februar das neue „Lunar-Beast“-Event, über das ihr euch verschiedene Belohnungen verdienen könnt und das neue Skins ins Spiel brachte. Wir von MeinMMO verraten euch alles Wichtige zum Event.

