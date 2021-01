LoL verbessert einen der ältesten Champions, wird für gute Spieler wohl stärker

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Die Änderungen sollen Rammus in einem hohen MMR, also für gute Spieler, insgesamt besser machen, während er sonst seine Stärke in etwa beibehält. Besonders der „Roaring Slam“ dürfte das bewirken.

Wichtig: Bei diesen „Gameplay Thoughts“ handelt es sich nicht um Patch Notes oder feststehende Pläne, sondern eher Gedanken, wie man den Champ anpassen könnte. Sie unterliegen der Möglichkeit, noch geändert zu werden – das betonen die Entwickler in dem Post. Die aktuelle Liste mit Änderungen sieht dabei so aus:

Das planen die Entwickler: Grundsätzlich arbeiten die Entwickler beider Teams gemeinsam daran, Rammus zu verbessern, „um die Teile seines Gameplays zu verbessern, die am meisten gealtert waren, während sein ikonischer, schneller Kern intakt bleibt“, so die Entwickler. Man achte darauf, dass sich beide Spiele insgesamt möglichst stark ähneln – allerdings soll Rammus auf dem PC nochmal spezielle Änderungen bekommen. Übrigens sollen auch ganz neue Champions noch 2021 kommen .

Im Zuge der Pläne, Rammus in der Mobile-Version auftauchen zu lassen, haben sich die Entwicklerteams vom klassischen LoL sowie Wild Rift Gedanken dazu gemacht, wie man Rammus ein wenig modernisieren könnte. In den sogenanten „Quick Gameplay Thoughts“ berichten die Entwickler, welche Ziele sie hinsichtlich des Champs verfolgen.

Der klassische League of Legends Champions Rammus soll demnächst ein paar Anpassungen bekommen. Was ist für das Panzergürteltier geplant?

